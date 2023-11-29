Clockenflap2023｜Joji因身體不適取消演出　觀眾嬲爆：回水啦！

Clockenflap戶外音樂及藝術節即將於本周末12月1至3日，一連三日在中環海濱再度舉行。今年演出陣容有Joji、日本超人氣二人組合Yoasobi、草東沒有派對、竇靖童、9m88等，吸引大批觀眾購票入場。可惜，Joji今早在Instagram宣布因身體不適，而取消出席香港Clockenflap及稍後在吉隆坡和新加坡的演出，並承諾日後會再來港演出。

Clockenflap戶外音樂及藝術節即將於本周末12月1至3日，一連三日在中環海濱再度舉行。（IG圖片）

Joji因身體不適取消演出。（IG圖片）

Clockenflap官方Instagram亦轉發了Joji的限時動態，並表示：「我們非常痛苦地宣布，Joji 需要取消包括香港在內的餘下演出，作為主辦機構，我們對於這個消息深感痛心，我們衷心祝願 Joji 早日康復，我們明白這個消息對於樂迷的震撼，因為我們也身同感受。我們目前正盡最大的努力，全方位嘗試找到新的藝人演出替代，如有最新消息，會盡快公布。」

Joji承諾再度回港演出。（IG圖片）

消息公布後，有大批觀眾湧到Clockenflap的IG留言，更質疑陣容根本一開始就沒有Joji，還嬲爆指：「放頭位嘅都嚟唔到 係咪違反商品說明條例？仲唔回水？」、「回水啦 冇人可以取代Joji」、「Refund」。