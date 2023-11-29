Lolly Talk演唱會｜創始成員Day做嘉賓　重現經典《Candy Ball》

本地女子組合Lolly Talk一連兩場的《Little Things Concert 2023》尾場今晚在九展Star Hall舉行，8位成員在晚上8點半登場，以《七姊妹星團》打頭陣，接著唱出日本動畫《我推的孩子》主題曲《IDOL》及分組表演幾首Cover歌，包括《CityPop》、《Princejoyce》、《Warrior》、《熒光》及《人類群星閃耀時》等。

Lolly Talk以《七姊妹星團》打頭陣。（梁碧玲攝）

阿妹和Yanny唱出日文歌《IDOL》。（梁碧玲攝）

之後大螢幕播出早前翻Hit、鄭梓淇（Elka）中二在學校演唱《小幸運》的片段，她再與黃敏蕎（阿妹）、黃詠霖（阿蛋）合唱這首歌。然後年紀最大的曾美欣（Meimei）及年紀最小的郭曉妍（阿Yo）互Mean，阿Yo取笑對方年紀大、跟自己同一個生肖、Followers全團最少；Meimei則笑她似屯門娜娜、個鼻似假體。後來兩位再爆其他團員的秘密，笑Yanny永遠打側頭影相似有頸椎炎、阿妹腳粗、阿蛋胸部時大時細等，更將Elka與舊愛Boris（波仔）的情史擺上枱，非常玩得。不過二人講講下又轉感性Mode，淚灑舞台。

Elka中二唱《小幸運》的片段早前被「出土」。（梁碧玲攝）

阿蛋、阿妹、Elka唱出Elka合唱《小幸運》。（梁碧玲攝）

後來她們演繹完一系列女團快歌《明愛暗戀補習社》、《心急人上》、《不要防曬》、《有事發生》的Medley後，第一位嘉賓出場，原來是有「Lolly Talk創始成員」之稱的許軼（Day）！Day當時因獲ViuTV邀請加入COLLAR，最終冇入Lolly Talk。她們重新表演《全民造星IV》時期A2的自選項目《Candy Ball》，掀起回憶殺，全場尖叫！由於阿妹撒嬌指當年冇自己份表演，於是9位一齊合唱《光之美少女》。阿Day講起感受時表示：「好感動！我哋上一次齊人喺個枱係做聲決賽，最後你哋諗埋嚟，我哋講咗佢話希望可以再一齊企喺台上面囉。」然後她便獨唱《There’s nothing holding me》，並感謝公司給她機會與Lolly Talk表演，又說：「多謝大家咁支持我哋⋯⋯呀唔係，佢哋！哈哈！」

Lolly Talk「創始成員」Day擔任嘉賓，重現《Candy Ball》。（梁碧玲攝）

《造星IV》A2組在Star Hall舞台重聚。（梁碧玲攝）