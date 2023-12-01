中年好聲音2｜陳俞霏收斂減High唱《大熱》 譚輝智終於識郁晒台風

《中年好聲音2》將於周日（3日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審，星級導師分別是藍組韋綺姍、綠組彭嘉麗和紅組谷婭溦。下半場的「致敬傳奇巨星」系列是「張國榮」、「黃家駒」和「陳百強」，出場歌單如下：《今生今世》安雅希、《風繼續吹》王學琳、《大熱》陳俞霏、《喜歡你》梁浩賢+黃劍文、《情人》袁思樂+周碧嘉、《無盡空虛》沈宗賢+林偉璣、《深愛著你》譚輝智、《我的故事》劉威煌、《盼望的緣份》古淖文。

紅組的陳俞霏今集獻唱《大熱》，她穿上紅色皮褸、塗了紅唇、蠟了一個All Back頭上陣，造型搶眼。由於俞霏不是住在香港的關係，令導師谷婭溦十分頭痕，溦溦坦言俞霏不太聽話：「可能佢一開始會唔聽我講嘢，但係唔緊要嘅，當佢見到每個學員都有進步，而佢自己好似冇進步時，佢就會知道緊張！」結果經溦溦悉心調教，俞霏演出時的Hyper指數下降不少，聲音變得溫柔，只是仍偶有拉咪飆高音，周國豐說：「其中一個好明顯嘅進步，你之前好Hyper式嗰種發癲，今日係收斂咗，收斂得嚟係一個Performance應有嘅standard。」Jade則說：「頭先你坐喺度，我都認唔到邊個係你，好Fresh、好型格同好舒服，但係太過刻意去Show off唱功。」

陳俞霏紅色皮褸+大Red唇造型好搶眼！

陳俞霏紅色皮褸+大Red唇造型好搶眼！

Jade話唔認得俞霏。

周國豐話俞霏學識咗收歛。

藍組的譚輝智獻唱《深愛著你》，性格內斂的他自參賽以來一直台風欠奉，今集他一洗頹風，獻唱時終於識得郁吓兼單吓眼，令人眼前一亮。韋綺姍對此特別感謝已被淘汰的尹新杰：「多謝尹新杰幫我哋（藍組）執晒啲台風，唔會令輝智企喺台度一舊飯咁！」張佳添給予不俗評價：「送4個字畀你，恰到好處，我覺得你係今季嘅羅啟豪，畀到愈嚟愈多好嘅亮點令大家記得你，睇好你！」惟周國豐卻反高潮說：「呢隻歌係懷緬緊以前，所以唔應該係開心嘅歌。」

韋綺姍笑指譚輝智終於唔係一舊飯，台風Level Up。

韋綺姍歸功於尹新杰。

張佳添話輝智係今季嘅羅啟豪。

藍組的黃劍文、梁浩賢合唱《喜歡你》，原來韋綺姍對學員咬字要求甚高，賽前還要求學員錄讀歌詞的聲帶給她，韋綺姍指大部分學員都很聽話，惟浩賢沒有照做，浩賢即時認衰仔說：「唔會有下次！」畫眼線化身Rock友的黃劍文、梁浩賢一唱一和，默契十足，婉婉笑言唔認得劍文：「好似變咗街童，差塊滑板就可以去踩板！」張佳添說：「唱Rock版《喜歡你》係OK嘅，但首歌始終係Rock Ballad嚟，我Feel到Rock嗰Part，但Feel唔到Ballad。」伍仲衡則說：「劍文你啲哭腔進步咗好多，不過你硬係每句都有一粒，搣埋嗰粒啦！」今集將會淘汰2名參賽者，到底邊個可以笑住入21強？密切留意周日晚播出的《中年好聲音2》。

黃劍文、梁浩賢一唱一和好合拍。