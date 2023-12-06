天王周杰倫及杰威爾音樂加盟環球　達成全球戰略合作伙伴關係

環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）今日（6日）宣布，與華語流行音樂天王周杰倫及其經紀公司杰威爾音樂（JVR Music）達成重磅戰略合作伙伴關係。這一里程碑式的合約確立環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊（Patrick Brasca）和曹楊（Young）的加盟。作為2022年度國際唱片業協會（IFPI）認證的全球專輯銷量榜冠軍藝人，周杰倫加入環球音樂星光熠熠的國際藝人陣容，彰顯出環球音樂致力於在國際舞臺上不斷推廣華語流行音樂的使命與承諾。

周杰倫與兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊（Patrick Brasca）和曹楊（Young）加盟環球。

環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅（Timothy Xu）表示：「我們懷著自豪和激動的心情歡迎周杰倫，這位時代的真正偶像，加入環球音樂大家庭。我們合作夥伴關係的建立是環球音樂在華語音樂市場發展的里程碑，亦是對周杰倫的非凡藝術才華和全球影響力的頌揚。很榮幸能夠得到杰倫的信任，將他寶貴的音樂資產交予環球音樂合作，我們無比渴切地想要將他超凡絕倫的音樂才華更廣泛地展現給全世界的觀眾。」

杰威爾音樂總經理楊峻榮（JR Yang）與環球音樂集團大中華區主席暨執行官徐毅（Timothy Xu）。

被譽為華語流行音樂天王的周杰倫，自2000年以專輯《JAY》驚豔出道，成為定義當代華語流行音樂的現象級音樂人。他的音樂生涯至今已推出15張錄音室專輯，每一張都為他歷久彌新的音樂作品持續做出貢獻。他2022年發行的最新專輯《最偉大的作品》更是實現歷史性的突破，為周杰倫贏得國際唱片業協會（IFPI）「2022全球十大藝人榜」第九名，並斬獲國際唱片業協會「2022全球十大專輯銷量榜」冠軍。周杰倫成為史上第一位榮登國際唱片業協會「全球十大藝人榜」的華人藝術家，也是唯一一位在國際唱片業協會全球榜單上登頂的華人歌手！

JVR則是周杰倫（Jay）與多年合作伙伴方文山（Vincent）、楊峻榮（JR）三人英文名首字母縮寫組合而來。

杰威爾音樂源自英文名JVR音譯，而JVR則是周杰倫（Jay）與多年合作伙伴方文山（Vincent）、楊峻榮（JR）三人英文名首字母縮寫組合而來。對於這次合作，杰威爾音樂總經理楊峻榮表示：「與環球音樂達成戰略合作關係，為周杰倫和杰威爾開啟了新的篇章，進一步邁向我們提升華語流行音樂全球影響力的願景。藉助環球音樂的全球化網路和資源，將能在全球更擴大杰倫的藝術影響力，為我們多樣化的藝人陣容帶來國際級的發展平臺。我們很興奮藉由雙方的合作聯盟，讓杰威爾卓越的音樂資產超越文化界限，閃耀在更廣大的國際舞臺。」

被譽為華語流行音樂天王的周杰倫，自2000年以專輯《JAY》驚豔出道，成為定義當代華語流行音樂的現象級音樂人。

環球音樂集團市場發展執行副總裁Adam Granite表示：「歡迎周杰倫和杰威爾加入環球音樂集團，這是戰略意義和文化層面的雙重勝利。這一合作的達成進一步強化了我們培養多元化藝人並將他們推向世界的承諾。周杰倫非凡的藝術才華與杰威爾的創造力，與我們豐富全球音樂市场的目標使命完美契合。」