周星馳驚喜客串MC Jin新歌《Nobody》MV　重現《回魂夜》經典對白

MC Jin歐陽靖最近回歸香港樂壇，並於日前推出新歌《Nobody》，而今日推出的MV中，周星馳竟然驚喜客串聲演《回魂夜》經典對白，勾起大批網民的集體回憶！另外，星爺亦轉發了歌曲兼出Post宣傳，表示：「我們總抬頭看偉人，只因偉人從不小看自己，小人物往往能帶給世界最大的驚喜，希望這首歌能給浩瀚宇宙中的我們打氣，也請各位盡量跟番 @iammcjin 個Beat！」

MC Jin歐陽靖最近回歸香港樂壇，並於日前推出新歌《Nobody》。

MC Jin以英語、廣東話及國語Rap出歌曲，而歌詞中亦表達了要對自己誠實，就算是Nobody都可以成為somebody。

其實日前星爺在Instagram上載了一張與MC Jin交談的照片，並留言寫道：「一講到Hip Hop，我頓時變了個Nobody，但小弟心理質素強大，將自卑與不安轉化成一段調皮鬼馬的數白欖，令Hip Hop大師 @iammcjin 嘆為觀止並一頭霧水，更稱小人物心態刺中其靈感穴道，光速寫出新歌，聽說即將面世。」

日前星爺在Instagram上載了一張與MC Jin交談的照片、（IG圖片）

MV中重現不少周星馳電影《回魂夜》的畫面，包括《回魂夜》能感應鬼魂的百合花、「俄羅斯練膽大法」的炸彈，還有演員穿上《少林足球》》同色球衣踢球的畫面。MV最後更有星爺特別獻聲，講出《回魂夜》經典對白「喂，你可唔可以跟返我個beat？」，勾起了大家的集體回憶。

《回魂夜》能感應鬼魂的百合花。（MV畫面）

「俄羅斯練膽大法」的炸彈。（MV畫面）

重現《少林足球》畫面。（MV畫面）

重現《少林足球》畫面。（MV畫面）

MV最後更有星爺特別獻聲，講出《回魂夜》經典對白「喂，你可唔可以跟返我個beat？」。（MV畫面）

另外，今次MC Jin的新歌《Nobody》的MV中到了香港不同的特色街道進行拍攝，亦邀請了一些社會中看似不起眼但一直努力著的小人物一齊出鏡，包括高級裁縫、老理髮廳的髮型師等。MC Jin以英語、廣東話及國語Rap出歌曲，而歌詞中亦表達了要對自己誠實，就算是Nobody都可以成為somebody。

邀請了一些在社會中看似不起眼但一直努力著的小人物一齊出鏡（MV畫面）