瑪姬埃及妖后裝登場唱《我們的愛》　被主持耽誤歌手原來跳舞勁叻

瑪姬的《瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023》已圓滿完成，她的圈中好友包括黃百鳴、查小欣、胡孟青、環星娛樂老闆張國林、林淑敏、許家傑、張子丰、黃建東、陳嘉桓、范振鋒、賈思樂、蔣嘉瑩、Kellyjackie和懷孕中的可宜均有到場支持。瑪姬穿上設計靈感來自埃及妖后的金黃色服裝，從升降台升到台上獻唱《我們的愛》揭開了演唱會的序幕，唱畢此曲後她說這是她當年參加歌唱比賽的歌曲，沒有這首歌便沒有今天的瑪姬，因為比賽後她被時任新城台長朱明銳邀請成為 DJ，開展了她的演藝之路，她更即時多謝也在現場欣賞她首個個唱的銳哥。

瑪姬的《瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023》已圓滿完成。

瑪姬唱過《最難行的路》、《我不是你想像那麼勇敢》和《青春頌》後，她便邀請了近期人氣爆燈的尹光出場，她倆先在台上談及兩人的認識經過，及後提及正在灌錄一首連歌名也未有的合唱歌，光哥笑說這是一首節奏很快的 Rap 歌，節奏快到連他那麼有經驗也差點追不及，因這歌仍在製作中，他和瑪姬便獻唱一小段給大家先聽為快，之後便合唱了《鐵血丹心》，以及光哥獨唱他近期的大熱作品《Dear Myself》。

瑪姬唱過《最難行的路》、《我不是你想像那麼勇敢》和《青春頌》後，她便邀請了近期人氣爆燈的尹光出場。

在瑪姬換衣服期間，螢幕上播放了譚詠麟、薛家燕、鄧梓峰、森美、林盛斌、黃翊、林德信和周吉佩等藝人的祝賀片段，之後瑪姬便在四位男舞蹈員陪伴下再度出場，獻唱了她人生第一首灌錄並有出版的歌曲《諾貝爾愛情獎》，緊接的《沒那麼簡單》、《她說》、《我等到花兒也謝了》、《命硬》以及《突然好想你》等讓她盡顯這些年苦練回來的非凡唱功。

瑪姬便在四位男舞蹈員陪伴下再度出場，獻唱了她人生第一首灌錄並有出版的歌曲《諾貝爾愛情獎》，緊接的《沒那麼簡單》、《她說》、《我等到花兒也謝了》、《命硬》以及《突然好想你》等讓她盡顯這些年苦練回來的非凡唱功。

在換過另一套白色裙後，瑪姬先坐在鋼琴前自彈自唱了《我》、《夢伴》、《情人》、《一生不可自決》和《我依然是你的情人》，然後在樂隊伴奏下唱了《小城故事》，向張國榮、梅艷芳、黃家駒、陳百強、李玟和鄧麗君六位樂壇巨星致敬；瑪姬在表演「唯獨是你不可取替」時，她更走到台下進行握手環節，部分好友或觀眾更把握機會和她自拍留念。

瑪姬先坐在鋼琴前自彈自唱了《我》、《夢伴》、《情人》、《一生不可自決》和《我依然是你的情人》，然後在樂隊伴奏下唱了《小城故事》。

之後第二位表演嘉賓楊詩敏出場和瑪姫跳唱了林憶蓮的《傾斜》、《天大地大》、《醒醒》和《灰色》的快歌 Medley ，大 show 舞技，跳唱過後全場掌聲不絕，瑪姬和蝦頭也在舞台上即時擁抱，因為感到她倆個多月的排練沒有白費。在《時間都去哪兒了》後，瑪姬提及爸爸早逝，由媽媽獨自養育栽培，她非常感謝媽媽對她的種種付出，螢幕上同時出現了坐在台下的瑪姬媽媽，瑪姬看到即時眼泛淚光，她更把《小天使》一曲送給媽媽，在獻唱時螢幕上看到小瑪姬和她爸爸媽媽昔日的照片，令現場觀眾也感受到那份來自家人的愛和溫暖。在唱最新單曲《重頭感覺》時，全場觀眾開著了手機燈，讓瑪姬擁有一次屬於她的手機燈海。在 encore 部分，瑪姬獻唱了《幸運是我》和《Memory》後便為首個個唱劃上完美句號。