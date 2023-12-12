RubberBand參與海外音樂節受啟發　同新生代音樂人同台演出

為擴展香港本地音樂商機至海外，由文藝復興基金會「搶耳音樂」主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的《搶耳全球音樂演出及交流計劃》（Ear Up Global）於今日（8日）揭開總結演出EUM Fest的序幕，首晚入場觀眾人數近千。



拜神儀式。

記者會上，跟搶耳全球前往新加坡的Lester Lam指，Ear Up Global帶助他認識到台灣及馬來西亞的音樂人，這種專業關係對他而言十分重要：「譬如我以後想去馬來西亞或台灣，都可以再連結他們，甚至可以有合作機會。」而在菲律賓演出後受到觀眾包圍近20分鐘合照的女子樂隊FIESTER說：「如果過去沒有（Ear Up Global）這個計劃，我們不能衝出海外。」

氣氛唔錯。

氣氛唔錯。

一同參演的音樂大使RubberBand主音繆浩昌（6號）補充，參與海外音樂節的過程令他們學會如何真誠與大眾分享音樂。他也表示自己從新一代音樂人中得到啟發，笑稱：「Gwenji當日做完表演後，再到另一個城市做自己的表演。我對『初生之犢不畏虎』的（年輕人）很尊重；我們做完表演卻只顧著去玩。」參與英國音樂節、剛剛完成第8次巡迴演出的Prune Deer話梅鹿鼓手坤城指，很多人都問為何他們有如此強大的海外連結；他表示第一位海外聽眾是最重要的，而搶耳全球計劃就能幫助很多人開闢他們的「第一次」。

記者會大合照。

搶耳全球2023由6位音樂大使牽頭，包括Invisible Architecture、RubberBand、Sophy 王嘉儀、hirsk、Kendy Suen及Jason Kui，分別帶領18組音樂單位到英國的FOCUS Wales、西班牙的Primavara Sound、韓國的Zandari Festival、新加坡的Baybeats（動感海灣）、加拿大的Breakout West以及菲律賓的Rakankan Festival共六個海外音樂節，為香港新音樂拓展海外商機。