《聲夢傳奇》15位歌手再舉辦演唱會　After Class齊人現身勁難得

《聲夢傳奇》自 2021 年開始第一季比賽，發掘了包括炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、詹天文、冼靖峰、文凱婷、何晉樂、張馳豪、孫漢霖、潘靜文、林智樂、林君蓮、林沚羿、黃奕斌、蔡愷穎共15位可獨當一面的歌手，而在這兩年多以來粉絲們一直希望他們能合體再舉行演唱會，皇天不負有心人，粉絲的願望終於可以在12 月21日晚上實現。

《聲夢傳奇》15位歌手在12 月21日舉行演唱會。

屆時他們將於九展 Star Hall 舉行《星夢飛行 What We BecomeLive 2023》，這亦標誌著《聲夢傳奇 1》由2021年4月10日首播至今已接近1000天了，15 位歌手再度聚首，一起透過音樂探索自己和未來的模樣，勇敢面對未知的世界。

《聲夢傳奇 1》由2021年4月10日首播至今已接近1000天了。

今次演唱會海報設計非常破格和有趣，大會先問歌手們如果各自也是一片拼圖，他們會選擇什麼形狀來代表自己，當中有些揀四方形、圓形、星形，什麼至乎是超乎想像的形狀、裝員插畫師便根據他們提供的答案畫出圖像，然後拼在一起成為海報主畫面，但亦可獨立去欣賞每一個畫像，從而了解各人對自己的想法。因他們15人各有各忙，所以他們非常珍惜這次演唱會能夠令大家聚首一堂的機會，而音樂總監、排舞師和服裝設計師也將施展渾身解數，務求帶給入場觀眾一個充滿聲、色、藝的精彩晚上。