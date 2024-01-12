周柏豪發火宣布美加巡唱被逼取消　指主辦違背合約：保護愛我的人

周柏豪婚後工作不停，經常到處飛拍劇商演開騷。原定2024年首度去北美進行美加巡迴個唱，柏豪在1月12日凌晨竟發長文，怒氣未消指主辦多次違背合約及安排失當，「在多方協調無果情況下 美加見面會 不得不取消」。



周柏豪原定準備到美加舉行4場演出。（IG：@punkhippie）

周柏豪宣布忍痛取消美加巡迴。（IG：@punkhippie）

原定1月19號起周柏豪首度在美加開巡迴SHOW《周柏豪一起聲沙》Fans Meeting，由紐約出發，至聖荷西丶多倫多丶最後到洛杉磯。1月12日凌晨柏豪發文宣布整個巡迴要取消：「本應滿心歡喜 準備好出發的行李，懷著喜悅和熱血 跟大家在美加見面，但現在要告訴大家一個令我非常憤怒和失望的消息，在多方協調無果情況下 美加見面會 不得不取消。基於保密責任 不能透露太多細節，但簡單原因是主辦公司不僅多次違背合約和安排失當。」更表示「保護我愛和愛我的人永遠都是我的首要，沒有人能夠傷害他們，沒有人」表示會盡全力敦促主辦方退票。

原本周柏豪準備上機見美加FANS。（IG：@punkhippie）

周柏豪勁嬲。（IG：@punkhippie）

柏豪滿腔怒火指責主辦單位，及後主辦亦有回應其指訴以「周哥」稱呼柏豪，指；「至今任然嘗試全力推進他這次的san jose演唱會，並且為其他城市的演唱會進行調整。我們對於周哥的憧憬和欣賞從不掩飾，他值得我們為愛發電，值得我們為他安排全北美最好的演出場地，最好的NBA合作，最好的格萊美周活動。」及後，主辦再發文向周柏豪公司作出5大問題，並強調問題完全不涉及周柏豪：「為什麼選擇0溝通的情況下直接在社交媒體發難？公告放棄北美全部的見面會是貴公司的選擇吧？我們應該並沒有要求取消全部場次吧？」

周柏豪美加巡迴主辦方發文。（IG圖片）