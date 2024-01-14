吳浩康被網民與張致恒作比較　承認被對方呃過：做朋友就唔會多講

現年40歲的吳浩康近日密密地盤開工養家，獲網民封為「職安真漢子」，不過吳浩康並沒有遺忘歌手身份，宣布即將在2月24日元宵節水上樂園AQUALAND舉行個人演唱會，更「停工」一天為個唱拍攝海報及宣傳片。

吳浩康宣布即將在2月24日元宵節水上樂園AQUALAND舉行個人演唱會。

吳浩康「停工」一天為個唱拍攝海報及宣傳片。

當日吳浩康一身工業風造型亮相，更出動私伙安全帶拍攝，即使危坐幾層高鐵架亦毫無懼色：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢地好錫我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會。我都好多年都冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」

當日吳浩康一身工業風造型亮相，更出動私伙安全帶拍攝。

吳浩康透露囝囝會入場支持，但不會邀請他上台做「嘉賓」：「唔會搵佢做嘉賓啦，佢仲咁細個！我都擔心佢會走嚟走去，如果唱唱吓突然扭計，我都唔知點算，唯有扮睇佢唔到，否則要抱住唱㗎喇。」

吳浩康獲網民封為「職安真漢子」。

拍攝當日吳浩康爬上高台拍片唱歌時，落手落腳裝拆欄杆，手法睇落好專業：「其實我都擔心有人誤會我做地盤係宣傳，有啲網民話我地盤唔駛做、行行企企，我都想問吓佢有冇呢啲筍工介紹！不過都唔理得太多啦，明我嘅人自然會明，唔洗解釋太多。今次呢個騷會送飛比啲地盤兄弟睇，因為平時都出生入死，所以想邀請佢地嚟睇。佢地（工友）揀啲歌好大熱，一定會唱㗎喇。依家做多咗工程，創意反而唔會多咗，而係怕啲工友太辛苦，唔好搞咁多嘢，最終得翻兩條鐵喺度。」講到開一場唔夠喉，盼Fans買飛打動主辦單位加場。

吳浩康承認被張致恒呃過。

提到網民將張致恒與吳浩康作比較，他表示有留意相關消息：「作為佢嘅兄弟，大部分人比佢呃過嘅嘢，我都比佢呃過㗎喇，但係做朋友就唔會多講，我只想比佢嘅家庭同成長留番啲空間。」

張致恒新工作做帶貨賣奢侈品 網民籲「踏踏實實搵份工」獲親回應

steven 張致恒新工作做帶貨。（影片截圖）

steven 張致恒新工作做帶貨。（影片截圖）

對於Steven 張致恒做帶貨網民有不少留言。（影片截圖）