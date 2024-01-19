「台灣第一代玉女歌手」尤雅再襲港開騷　莫鎮賢歐信希做特別嘉賓

憑一曲《往事只能回味》享譽華語歌壇的尤雅將於 2 月 26 及27 日，一連兩晚假座尖沙咀文化中心音樂廳舉行《真經典回味演唱會2024》，為大家獻上多首國語金曲包括《我找到自己》、《有我就有你》、《小雨》和《輕煙》等，帶給大家充滿回憶的兩個晚上，她也分別請來莫鎮賢 （26 日） 及 歐信希 （27 日）為她的特別嘉賓，門票價格分別是 $780 (VIP 票)、$480 、$280 和 $180 共四種，現已於城市售票網公開發售。

憑一曲《往事只能回味》享譽華語歌壇的尤雅。

尤雅表示時間過得真快很久沒來香港， 非常想念香港的歌迷，她這次到香港開個唱也清楚香港仍處於艱難時刻，籌備前遇到不少困難，但她相信只要和主辦方齊心合力，必定可以戰勝一切難題，她也不忘祝大家身體健康，萬事如意，每天也平安快樂。她續說在疫情時學會如何安排更多時間和家人相處，以及做她自己想做的事，像愛美食佳餚的她便去了解和品嘗不同國家好吃的食物，收藏他們的食譜書籍。在去年疫情過後各地主辧商紛紛邀請她開個唱，單是2023 年她便已參與了 10 場演出。

尤雅表示時間過得真快很久沒來香港， 非常想念香港的歌迷。

身經百戰的尤雅在舞台上也有不少難忘事，她憶述說：「有一年美國東岸大風雪，我正好在波士頓，但我星期六在洛杉磯有演出，因大風雪連續幾天不能出門，航空交通也受管制根本動彈不得，天天看著天空，希望風雪快點過去，那種心情是我進入歌壇以來從未有過的無奈和無助感，在表演前一晚即星期五晚我作了一個大胆的決定，那便是連續開接近8小時的車程到另一城市，再搭當地夜班飛機至演出地點，一路上和主辦商溝通，告知他們我的所在位置，直至我終於到達表演場地直接上台，現場觀眾所給予的熱情和支持鼓勵之掌聲，真的是我多年演出中最難忘的事！」