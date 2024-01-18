曾若華以獨立歌手身份推英文新歌　MV搏盡玻璃爆頭血流滿面險破相

JUDE曾若華首度以獨立歌手身份大膽推出全英文新歌〈Agree to Disagree〉自出道以來她參與過不少自己作品的創作，大部份以作曲為主，這次JUDE除了作曲，更初試挑戰填詞，歌詞道盡作為獨立歌手的心聲，同時描寫出面對社會趨同求異的現象，更加需要堅持自己做自己想做的事。

Jude曾若華首度以獨立歌手身份大膽推出全英文新歌〈Agree to Disagree〉。（資料圖片）

JUDE藉著創作訴說內心獨白：「讓我們同意彼此意見不同」。一直成長以來的經歷，她時常會反問自己如何可以跳出那個框架，別太在意他人，爭取自己所喜歡的，豁出去做自己想做的事。但往往太多因素的顧慮，便會難為自己選擇了服從或放棄，所以JUDE決定要改變現狀，敢於突破放手一搏。希望鼓勵大家於新一年打破舊有規矩，勇敢追夢，用拼搏成就更好的自己。

Jude曾若華藉著創作訴說內心獨白: 「讓我們同意彼此意見不同」。（資料圖片）

今次JUDE與Tyson Yoshi MV攝影指導Donald（DF）及導演Kaze聯手構思歌曲MV的製作，當然不容有失。繼為連詩雅的《過路人》、衛詩的《刺青》、及自己的作品《零分》後再次執導，JUDE於新曲〈Agree to Disagree〉的MV內展現鮮有的革命性形象，配合歌曲主題及意境穿插不同賭博的情景，表達不顧一切的決心。JUDE說：「今次創作歌曲靈感來自我自身經歷，出道10年以來一直都希望可以跳出框架，積極求變，重新定義自己的人生。 MV 入面我特別揀用「賭」去做主題，全因過往自己有太多因素顧慮，我希望 2024可以如歌曲所表達一樣，不顧一切作最大的努力再出發。」

Jude曾若華分享MV意念時分享指：「我特別揀用「賭」去做主題，全因過往自己有太多因素顧慮，我希望 2024可以如歌曲所表達一樣，不顧一切作最大的努力再出發。」（資料圖片）

Jude曾若華與Tyson Yoshi的MV攝影指導Donald（DF）及導演Kaze聯手構思歌曲MV的製作。（資料圖片）

新歌MV製作非常認真，當中更邀請了武術導演鄧瑞華Johnny Tang來拍攝多次搏鬥場面，大膽挑戰被玻璃爆頭，血流滿面，還差點破相，希望帶給觀眾更多畫面上的刺激，使場面更加緊湊。JUDE說：「今次拍MV試了好多第一次，我覺得拍攝要迫真先能夠令觀眾有感受，所以其中一幕更加加插玻璃爆頭情節，因為要重拍好多次，其實到現在我都不能忘記當時有幾痛，令到現場大家都好擔心我破相。」

Jude曾若華於新歌MV邀請了武術導演鄧瑞華Johnny Tang來拍攝多次搏鬥場面， 大膽挑戰被玻璃爆頭。（資料圖片）

Jude曾若華在MV裡血流滿面，還差點破相，希望帶給觀眾更多畫面上的刺激。（資料圖片）

Jude曾若華表示玻璃爆頭的畫面：「因為要重拍好多次，其實到現在我都不能忘記當時有幾痛，令到現場大家都好擔心我破相。」（資料圖片）

編曲部份就由JUDE與音樂製作人馬敬恆（T-Ma）一起操刀 ，新作中歌曲亦加入大量電結他元素，鼓組搖滾風格搭配出強烈節奏，曲風希望從音樂賦予人「力量」闖出新世界，拿出坦白的勇氣與自己的內心展開一場激烈的對話 。