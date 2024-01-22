Twins演唱會｜阿Sa率粉絲唱生日歌賀阿嬌 唱《相愛22年》淚灑現場

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在今日（21日）於紅館舉行頭場。Twins在演唱會唱出多數經典作品，期間當演唱完《下一站天后》後，蔡卓妍（阿Sa)說：「出道22年仲可以開演唱會係奇蹟。」鍾欣潼（阿嬌）表示：「作為組合仲可以一齊好難得，未知幾時係最後一次演唱會。」阿Sa繼續說：「我哋唔係𡃁妹仔，會唔會係最後一次演唱會。」阿嬌感性表示：「好多人話我哋係你嘅青春，其實你哋代表我哋嘅青春。」之後她們又唱出《拍住上》，瞬間吸引全場歌迷大合唱。

Twins以經典歌曲《風箏與風》為《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會完美落幕。（劉智源攝）

Twins以經典歌曲《風箏與風》為《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會完美落幕。（劉智源攝）

Twins以經典歌曲《風箏與風》為《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會完美落幕。（劉智源攝）

阿嬌和阿Sa分別在台上說出感謝對方的話，阿Sa向阿嬌說：「無論人生開心唔開心，從一個階段走到另一個階段，多謝你阿嬌。」而阿嬌則向阿Sa說：「我唔係一個自信嘅人會逃避，但你會幫我出頭支持我，有你係我身邊你自信開朗，冇放棄我哋友誼，好感謝同你組成Twins」，之後她們唱《相愛22年》時卻淚灑現場，歌迷見狀馬上大叫「唔好喊」。

阿Sa率領全場粉絲唱生日歌賀阿嬌牛一 。（劉智源攝）

阿Sa率領全場粉絲唱生日歌賀阿嬌牛一 。（劉智源攝）

阿Sa率領全場粉絲唱生日歌賀阿嬌牛一 。（劉智源攝）

而今日演唱會最大亮點是阿嬌43歲正日生日，作為好姊妹的阿Sa當然亦心悉心準備為了阿嬌慶生，她呼籲全場歌迷在凳底拎起海報，並舉起齊齊向阿嬌說生日快樂兼唱生日歌，結果由於歌迷把海報的顏色互相調亂了，破壞了阿Sa原本的計劃，沒有辦法統一生日快樂字句畫面，最終Twins以經典歌曲《風箏與風》為頭場演唱會完美落幕，大概晚上十一點二十分完埸。

兩人性感登場。（劉智源攝）

兩人性感登場。（劉智源攝）