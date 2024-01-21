輕談淺唱不夜天｜爵士Suzie Wong——李抒芬Janet Lee

在訪問前，我被資深音樂評論前輩Sam Ho邀請到西環一間爵士風咖啡店聽音樂。聽過一輪外語翻唱後，我並沒太大感覺，直至《The Ding Dong Song》（第二春）的音樂響起，看着台上演唱的女歌手——黝黑的皮膚配上瘦削、棱角分明的面形、一對似笑非笑的丹鳳眼、血色紅唇、半旗袍式晚禮服，我心裡禁不住想起「Suzie Wong」這個名字。

「聲音一直是我唯一的樂器。」

聽着數首40、50年代的國語爵士樂曲，我感受到李抒芬（Janet Lee）唱出中西合璧的殖民地韻味，時而滲着上海爵士的味道，時而隱隱透着濃濃的南洋風情，簡直是從小說《The World of Suzie Wong》活靈活現地走出來。關南施飾演的蘇絲黃過分西方美，而Janet絕對是老外眼中的異國風情。眼前的臉孔似曾相識，終於在腦海中閃過馬來西亞女子樂團The Shanghai Sisters，她正是其中一員。不過，今次她不是以女子樂團的身份出現，而是為了宣傳與另一位馬來西亞爵士才子鄭澤相（Tay Cher Siang）的合作。

有人或認為不唱流行歌是損失，但她寧可選擇更多「對」的機會。

迷惘迂迴的音樂路

Janet回想着：「我從小就很喜歡唱歌的感覺，沒有學過任何樂器。聲音是我唯一的樂器，我沒有正式學過唱歌，朋友圈和其他音樂家塑造了我早期的音樂品味。我早期受Barbra Streisand、葛蘭、Liza Minnelli和Eva Cassidy影響，我還常聽馬來西亞籍、現居澳洲的爵士歌手作曲家Mia Palencia，還有Bill Evans、Lady Gaga和Katie Melua。」

李抒芬︰「與其什麼歌都唱，不如把專注力放在自己的專長上。」

讀大專時，Janet的姐姐在報章看到兒童合唱團招募19歲以下的歌者，鼓勵她報名參加，「雖然當年我20歲已屬超齡，但主辦單位仍然通知試音，就這樣被錄取加入合唱團，這是我音樂表演人生中踏足舞台的第一步。」

李抒芬一對似笑非笑的丹鳳眼， 血色的紅唇， 半旗袍式晚禮服，讓筆者心裡禁不住響起Suzie Wong這個名字。

畢業後的幾年，Janet從事的工作與音樂無關。她的第一份工作是在銀行賣抵押貸款配套，其後又試過在工業貿易協會擔任會籍執行員，於模特兒代理行當模特兒經紀、舉辦試鏡活動等。最後，她在28歲時毅然辭去固定工作，成為全職表演者，不斷參加歌唱比賽，也當上音樂劇歌手。同時，她不斷進修歌藝，於2000年跟謝承釹老師學美聲、西方歌劇、百老匯等，並先後追隨葉潔芝、Cecelia Yap與桂蘭三位老師學習聲樂。

李抒芬在2015年發行第一張個人專輯《Restless Heart》並舉辦了第一次個人演唱會。

Janet感慨地說：「在尋找定位的路上曾感到迷惘，慶幸在過去的音樂路上遇到很多人和事，給我不同的啟發。2005年，一位朋友給我一句『年紀不小』的忠告，讓我在歌唱事業上加快腳步。歌手兼小提琴手Dennis Lau提醒我，在台上有整個樂隊當後盾，我的責任是把觀眾的注意力完全吸引，這番話讓我明白要好好處理情緒，認識自己，才能從生活中吸取豐富的表演養分。我相信當生活過得豐富時，這份生命力和感染力，會在歌聲裡展現出來，讓聽眾產生共鳴。這一切對我日後成為獨立歌手有莫大幫助，直至現在我仍非常感謝！」

李抒芬在剛過去的11月與鄭澤相（Tay Cher Siang）在西環舉辦了一場迷你音樂會。

李抒芬將爵士音樂唱出中西合璧的殖民地韻味。

堅定專屬的爵士女伶

李抒芬早期嘗試過不同風格和年代的歌曲。她發現自己與流行音樂沒有太大交集。「舊歌比較注重文字內容的深度，歌詞內斂優美，呈現很強的意境，猶如一首詩。現在的流行曲，歌詞簡單直白又急速，少了一份感覺。以前沒有網絡和社群媒體時，沒有太多干擾，現在有了TikTok，歌曲必須在短短6秒內吸引注意力才能被廣傳。」

李抒芬早期嘗試過不同風格和年代的歌曲。

Janet信心滿滿地接着說：「可能有人覺得我不唱流行歌是把錢推走，但我寧可為自己選擇更多『對』的機會。與其什麼歌都唱，不如把專注力放在自己的專長上。當醫生的話，你要做普通全科，還是當專科？對我來說，唱得最自在的還是上海爵士、歌劇、百老匯、巴薩諾瓦（Bossa Nova）和美國老爵士樂。我相信堅定建立自己的風格和形象，表演時就會有專屬的味道。所以，現在當有人說要找歌手唱爵士樂，立刻就會想到我。」

李抒芬是馬來西亞女子樂團The Shanghai Sisters的成員之一。

相信質量 而非數量

李抒芬最近與鄭澤相在港宣傳，她如何看香港的爵士樂發展？「我感覺香港市場和其他亞洲城市一樣，爵士樂仍然是非主流，但今次香港之行我們跟一些爵士樂手和小樂團交流，他們認為能夠自給自足地將爵士的快樂傳開便已足夠。這個想法真讓我高興，我也相信質量，而不是數量！」

李抒芬相信當生活過得豐富時，這份生命力和感染力，會在歌聲裡展現出來，讓聽眾產生共鳴。

Janet自從2015年發行了第一張專輯《Restless Heart》，事隔八年至去年8月才推出與鄭澤相的合作專輯《TEA FOR TWO》。今年，Janet計劃與鄭澤相及女子樂團The Shanghai Sisters製作多張專輯及巡迴表演，在這幾個月內更會製作推出MV。

李抒芬計劃今年與鄭澤相（Tay Cher Siang）合作製作多個巡迴演出。

李抒芬與鄭澤相（Tay Cher Siang）的合作專輯《TEA FOR TWO》。

李抒芬與鄭澤相（Tay Cher Siang）的合作專輯《TEA FOR TWO》。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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