陳蕾首個紅館騷三場秒爆　宣布終極加開一場：終於有少少飛畀朋友

陳蕾今年好成績好消息一單接一單，繼早前成為《叱咤》女金、我最喜愛的女歌手後，她的首個個人紅館演唱會門票又火速售罄，勢不可擋。今日（22日），陳蕾宣布演唱會《念》將再加開3月2日一場作為首場，門票今個星期五（26/1）於城市電腦售票網公開發售，相信對很多撲不到飛的歌迷朋友們來說都是極大喜訊。

陳蕾早前宣布開首個紅館騷，三場門票火速售罄，絕對一票難求。

對於首次開紅館演唱會，開三場仍立即秒爆，陳蕾拍片時直言可能這是就是所謂天意，她說：「本來真係冇期，得三場，但運氣不錯啦，突然又收到通知話有時間畀到我哋，咁同公司研究過之後，又唔想畀自己咁大壓力，所以決定加開多一場。」

原本冇得加場的陳蕾，突然接獲通知有期可加場，宣布3月2日終極加開一場頭場。

問到她知不知道很多歌迷仍撲不到飛，令黃牛飛開天殺價，陳蕾表示：「我真係唔係好知出面情況呀，咁今次可以加開，希望令大家有再多啲空間去買到我個演唱會。確實喺內部認購嗰時，我張海報都仲未出街，就已經爆咗！我好多朋友喺我出咗演唱會Poster後先嚟問我訂飛，我一張飛都幫唔到佢哋，依家加多場，對我嚟講某程度上都係好事，我終於可以有少少飛畀自己嘅朋友，可以睇到我嘅第一次紅館演唱會。」

陳蕾說之前連自己的很多朋友都冇飛，如今終於可以留少少飛畀朋友。

雖然3月才開騷，但陳蕾就指目前已很努力閉關，全副精神都放在演唱會的準備工作上，無論心情、體能及表演內容都進行得如火如荼，但就未能透露有關演唱會製作的細節，並笑言：「入嚟睇啦，嚟到咪知囉！祝大家26號買到飛啦！」

正密鑼緊鼓籌備演唱會的陳蕾，拒透露更多製作上的細節，叫大家買飛入場睇。

陳蕾演唱會 2024 《念》

日期：2024年3月2至5日

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$880/ $680/ $480

主辦單位：Warner Music Hong Kong

加場門票公售日期及時間：2024年1月26日10:00 城市電腦售票網（售完即止）

