麥浚龍率多個單位開18禁Show　將電影劇本放上台演繹江湖情仇

由Live Nation主辦，《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》，將於2024年2月22日（星期四）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行，今日起公開發售。隨著演出日子漸近，麥浚龍Juno釋出更多演出內容，其中部份故事內容，更因為內容涉及暴力，而令是次演唱會被列為18禁。

今次Juno與多個單位合作，包括：廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，早前已推出《金榜題名》一曲。

今次的演出海報都相當有心思。

Juno找來一堆Hip Hop歌手合作。

Juno特別從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色及場景，於今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》中出現，有幾場戲更拍了出來，樂迷可以在今次演出中率先窺探故事的內容，以及當中的氛圍。Juno分享這次創作構思道：「對於我嚟講，今次演出就係一部電影嘅Trailer，主題曲《金榜題名》就係呢次演出嘅Trailer。畫面上，我抽咗幾場戲拍咗出嚟，會有啲暴力場面，但我希望畀到觀眾最直接嘅觀感，感受到故事或者透過好似電影配樂嘅歌曲，牽引觀眾觀賞情緒。」

麥浚龍的《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》今日起公開發售。

樂迷或會好奇，今次演出參與的單位眾多，當中包括：廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，究竟曲目上會如何分配，令故事與音樂演出可以相互配合呢？Juno洩密道：「我哋重新編製所有嘅歌，當中當然會有我嘅舊作品。今次有趣嘅地方，係一首大家聽得耳熟能詳嘅歌，喺重新編曲同畀咗新題材上去之後，都可以幻化進入另一國度。」今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》由「忠孝仁義」四字展開，講述一個江湖情仇故事，但Juno表示，歌單上仍會有情歌，他說：「都會有情歌出現，但比起舊年兩次演出嘅少。本身故事都有感情線喺度，但Show裡面著重咗情義，愛情只係有牽連到嘅題目。」

麥浚龍公司旗下的藝人王嘉儀，都會參與今次演出。

Juno的演出概念由「忠孝仁義」四字展開，講述一個江湖情仇故事，但亦有少量情歌。

因為涉及暴力內容，這次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》已被列為18禁，但Juno表示：「參與18禁嘅電影好多，但18禁嘅Show就係第一次。拍出嚟嘅畫面，雖然唔多唔少有一啲暴力元素，但我相信係觀眾接受到嘅創意呈現。」