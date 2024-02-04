電音介紹｜發掘電音由音樂廠牌開始

近期音樂界最大的新聞，便是TikTok與環球音樂集團就歌曲授權的談判未能達成共識，雙方將終止合作關係，環球旗下歌手例如Taylor Swift、Ariana Grande和The Weeknd等人的歌曲將全數從TikTok下架。TikTok對現今流行音樂的影響毋庸置疑，上年與Tiesto進行訪問時，他亦驚訝雖然自己與樂迷的年紀相差甚遠，但他的音樂卻因TikTok的流行而打進年輕人市場，令他不至於被淘汰。電子音樂人受惠於TikTok的例子不絕於此，另一方面，唱片公司或音樂廠牌在電子音樂世界中同樣扮演重要角色，而電子音樂廠牌的運作模式既有與流行音樂相同之處，亦有另一種生態。當你了解過後，相信會大大拓闊你的音樂庫。

傳統的流行音樂廠牌

環球、華納、Sony貴為全球三大唱片公司，擁有很大的市場佔有率和影響力，熟知香港流行音樂的樂迷對它們絕不感到陌生。以香港為例，大部份知名流行歌手均隸屬於三大唱片公司。其運作模式主要是與歌手簽訂合約，為他們提供資源製作音樂和MV推出市場，歌手是屬於唱片公司資產的一部份。

然而，近年獨立音樂人紛紛崛起，受歡迎程度直逼甚至超越大公司旗下歌手，更有傳聞指大公司會對成功獨立音樂人進行個案研究，希望找出成功法則繼而套用到自家歌手上。雖然本地大型唱片公司的影響力以及受歡迎程度有下降跡象，但豐富的資源仍然是它們最大的優勢。

而香港傳統唱片公司過往的行銷重點不在公司的個性或音樂風格，而是歌手。唱片公司不太在意你是否知道哪些歌手屬於它們，只要「樂迷賣賬，歌手得獎」，唱片公司便心滿意足。說白了，香港的唱片公司在音樂上沒有明顯的風格差異，可能直至今天你也沒有深究你喜歡的歌手來自哪間公司，因為樂迷喜歡的是歌手、音樂，而不是一間公司。

電子音樂廠牌以歌為本的模式

而在電子音樂的世界，合約形式除了上文提及的以人為本，更流行以歌為本。音樂人並不完全被收歸單一唱片公司旗下，而是只將音樂售予音樂廠牌進行發行和宣傳等。因此不難發現同一個音樂人的歌曲，會出現在不同音樂廠牌之下。對音樂人而言，一方面可以保持音樂製作的自由度，另一方面可以按歌曲風格選擇適合的電子音樂廠牌。

舉個例子，荷蘭電子音樂人Maurtis Westveen自2022年改以Mau P身份推出歌曲，風格以Tech House為主，包括多首大熱作品《Drugs From Amsterdam》和《Your Mind Is Dirty》等。然而在2023年Mau P與Kevin de Vries合作的單曲《Metro》則在Afterlife Recordings推出，這間在早前的專欄介紹過、近年風靡全球的音樂廠牌專注於Melodic Techno風格，因此可以聽到《Metro》的音樂風格明顯有別於Mau P的其他歌曲。

荷蘭DJ兼製作人Mau P自2022年推出第一首單曲《Drugs From Amsterdam》後，人氣有增無減。他在易名前一直以Maurice West活躍於Big Room界。隨著音樂喜好的改變加上疫情影響，最終以Mau P投身Tech House界。

對音樂廠牌而言，由於電子音樂類型眾多，它們都會專注物色和發佈某些類型的音樂人和歌曲，在龐大的電音市場確立自己的風格和定位。例如以往提到美式Dubstep，一般會提到Disciple和Never Say Die這兩個經典廠牌。後來英國電子音樂人Chime推崇Colour Bass，在重型Dubstep和Melodic Dubstep之間尋找Dubstep的可能性，造就音樂廠牌Rushdown的誕生。若然樂迷想尋找Colour Bass音樂，便要到Rushdown。

Rushdown由英國電子音樂人Chime於2016年創立，起初的目的純粹為了發佈自己的新歌，但瞬即得到其他音樂人朋友的支持，一步步建立屬於Colour Bass的圈子。但2023年6月，Chime宣佈Rushdown會暫定發佈音樂，將精力投放在音樂企劃上。

這種以音樂廠牌作主導的模式其實已運作多年。在學習打碟的初期，我曾經向一位Techno DJ前輩請教尋找音樂的途徑，他分享說習慣從音樂廠牌入手，尤其在網絡興起前，這是DJ發掘音樂的主要方式。音樂廠牌扮演Curator的角色，廠牌透過音樂確立風格，吸引感興趣的DJ。

House音樂廠牌老大哥Defected

House音樂作為現今電子音樂的「老大哥」，其製作人、DJ、歌曲和音樂廠牌數量極多。云云House音樂廠牌當中，其中一間歷史悠久、屹立至今超過20年的便是英國House廠牌Defected。1999年音樂廠牌AM:PM被環球音樂集團收購後，當時任職A&R的Simon Dunmore便毅然辭職創立自家品牌Defected。

英國廠牌Defected創立於1999年，最初得到英國公司Ministry of Sound的資助，並在它旗下著名同名夜店定期舉辦活動。在EDM的黃金年代，不少製作人轉投EDM懷抱而離開傳統House。但隨著Defected對市場的適應及進化，讓它得以活過來並在今天依然屹立不倒。

多年來他憑著豐富的經驗和獨到的眼光簽下不少出色House音樂人的作品，早年的有Bob Sinclar在2000年的《I feel for you》，近年的有2018年Camelphat和Elderbrook的《Cola》以及2019年Endor的《Pump It Up》。John Summit在成為今天的電子音樂新星前，他在Defected發佈的《La Danza》已助他得到早期關注。直至今天，Defected仍然是DJ 在尋找House音樂時絕不錯過的廠牌。在大型線上DJ平台Beatport上，Defected均打進2023年最高銷售及最高串流量音樂廠牌的頭十位。

2023年Beatport最高銷量及最高串流量的電子音樂廠牌

音樂廠牌為DJ供應各種各樣的電子音樂，而DJ這個職業本身亦是一個Curator，為每個場合、派對挑選最合適的音樂，融合不同廠牌、音樂人的歌曲創造屬於自己的DJ Set。在網絡盛行的年代，DJ甚至會在SoundCloud等平台發掘新晉音樂人的歌曲，久而久之不少DJ都創立自己的廠牌，簽下由他們一手發掘的音樂人，同時為他們提供曝光機會。

電子音樂廠牌的明星效應

現時不少國際知名DJ都擁有自家廠牌，匯集與他們風格相近的歌曲。其中歷史較悠久的有荷蘭知名Trance DJ Armin van Buuren與友人在2003年創立的Armada Music，由本命的Trance到House都囊括其中；明星級DJ Martin Garrix在2016年亦創立Stmpd Rcrds，利用自身的影響力營運廠牌，令廠牌旗下的音樂人得到關注。能夠在他們的廠牌下發佈音樂，有如得到他們認可的象徵含義。

Martin Garrix在2016年創立自家廠牌Stmpd Rcrds，名字的靈感來自他父親的郵票拍賣公司。曾因歌曲版權問題而與舊公司Spinnin’ Records展開訴訟的Martin Garrix，最終獲判勝訴。在他創立自己的廠牌後，即表示將以音樂人的權益為先。

多年發展下來，很多音樂廠牌已演變成音樂品牌。除了發行音樂，它們漸漸以品牌名義開拓更多業務，透過線上電台、現場音樂會等進一步推廣旗下音樂人及音樂。上文提及的Afterlife Records便是其中一個成功例子，它發行的Melodic Techno已形成一種鮮明風格，加上配合華麗影像及燈光的線下音樂會，令Afterlife這個品牌成為一種專屬體驗。

Afterlife在最初是由意大利二人電子組合Tale Of Us所舉辦的派對名稱，並在西班牙Ibiza夜店Space駐場。Afterlife其後發展成音樂廠牌，推廣Melodic Techno，成為近年風靡全球的音樂廠牌。

近年另一急速成長的音樂廠牌，便是John Summit創立的Experts Only。他在2022年創立Off The Grid，後來因商標問題在2023年將廠牌易名為Experts Only，然而事件無阻John Summit及其廠牌的發展。雖然廠牌的歌曲發佈數量未算多，但憑著John Summit在2023年之勢，使他足以帶著Experts Only這個品牌在各地舉辦音樂會，令Experts Only同樣躋身Beatport 2023年最高銷售及最高串流量音樂廠牌的頭十位，是受惠於明星效應的成功音樂廠牌例子。

John Summit在2023年憑《Where You Are》一曲獲得空前成功，同時捲入廠牌商標的糾紛中。Mikey Made Cromie早在2015年已經以Off The Grid命名自家音樂品牌，因此希望John Summit停止使用。最初John Summit在社交平台上表達不滿，後來他把相關帖文刪除，最終發文道歉，並把廠牌改名Experts Only。

香港電子音樂廠牌

放眼香港的電子音樂圈，由Mr. Ho和Luca Lozano創立的Klasse Wrecks已有超過10年歷史，實屬本地電子音樂廠牌的前輩。Klasse Wrecks持續發佈各種非EDM的電子音樂，能讓你找到很多有趣的電子音樂。另一本地廠牌Neoncity Records是知名的Future Funk音樂廠牌，更是全球第一家正式發行Future Funk卡式帶和黑膠的廠牌，由音樂人Davy創立，至今與世界各地Future Funk音樂人例如NightTempo和Macross 82-99聯乘，近年亦與本地歌手力臻合作並推出專輯《Legend 1980》。

香港音樂廠牌Neoncity Records由Davy創立，積極推廣Future Funk。台灣專賣卡式帶的感傷唱片行在2016年開幕，恰巧又有朋友送他卡式帶製作的機器，Davy便決意開始製作並發行卡式帶。最近更聯同本地音樂人力臻前往東京演出。

本地亦不乏新晉電子音樂廠牌，由兩位年輕電子音樂愛好者Hayden及Eric於疫情創立的Anovva Records，由最初發佈線上DJ Set開始，發展至2023年為本地電子音樂人例如WEJJPLAY、Sunny Sydup提供發佈平台。蘭桂坊夜店Boomerang亦於2023年推出自家廠牌Distinct Record，發掘並發行國際電子音樂人的作品，風格更貼近主流電子音樂市場。

香港電子音樂廠牌Anovva Records由Hayden與Eric創立於2021年。疫情關係所有派對宣告暫停，他們希望讓EDM樂迷安坐家中也能享受本地DJ的演出，便開始每週拍攝名為Anovva Virtual Arena的DJ Set。2年多以來發展出更多電音內容，2023年亦首度舉辦香港第一屆電子音樂頒獎典禮，積極推廣香港電音文化。

從追隨音樂人到音樂廠牌

在尋找電子音樂的過程中，想必大家都經歷過類似的步伐：最初因一首歌而喜歡上一位DJ或製作人，繼而把他歷來的歌曲都找來聽一遍；接著由喜歡一位製作人的音樂，發展到喜歡整個音樂類型，尋找風格類近的製作人；再進一步，音樂廠牌帶你進入更大的音樂世界，助你找到更多意想不到的歌曲，成為你音樂品味的依歸。

電子音樂市場的競爭日益巨大，樂迷終將成為受益者。透過網絡上的豐富資源，助你進入未知的電子音樂世界。這正是此每月專欄誕生的初衷。