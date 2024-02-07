Twins尾場玩親嘴代替側手翻 阿Sa爆開騷曾被質疑：佢兩個掂唔掂

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在今日（6日）於紅館舉行尾場，並在晚上八點半正式開鑼。Twins一登場演唱Opening Medley，包括有：《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》、《愛情當入樽》、《ICHIBAN興奮》、《盲頭烏蠅》等。當阿Sa同阿嬌演唱《跅跅步哈姆太郎》時兩人即興玩親嘴，吸引觀眾熱烈拍掌。

Twins 演唱《跅跅步哈姆太郎》時兩人即興玩親嘴，吸引觀眾熱烈拍掌。（葉志明攝）

之後Twins 還唱出一系列經典代表作，《本小姐》、《花生騷》、《愛情突擊》、《千金》，蔡卓妍（阿Sa)興奮大叫：「共同創造呢個壯舉，真係無唸過開14場。」再下個環節便是校園歌曲系列，她們連氣唱出《眼紅紅》、《幼稚園》、《我們的紀念冊》，瞬間有大半場Fans站立起來大合唱。

Twins今日（6日）在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會。（葉志明攝）

演唱會中段是觀眾萬眾期待的握手環節，Twins走到四面台每一個區域與粉絲握手與大合照，並唱出《神奇兩女俠》、《和平日》、《作詞人的錯》。接著就是每場固定的環境，Twins會親自挑選最具創意的精心打扮歷年經典造型的粉絲，送出演唱會簽名牌禮物，當中有友支持Twins長達二十年以上的Fans男扮女裝，獲偶像大讚有心思。

大概晚上十點二十分，Twins唱完《下一站天后》後，阿Sa表示：「22年後今日仲可以喺紅館開演唱會已經都係奇蹟，仲要14埸啊！」阿嬌大叫：「多謝你哋啊！」阿Sa繼續說：「其實一早確定咗話要開咁多場嘅時候，好多人都好擔心嘅，個個都覺得佢哋兩個掂唔掂架，搞到我都質疑自己。如果我哋再會唔會再嚟支持先，講過要算數㗎。」