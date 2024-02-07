Twins有意開Side Track演唱會　阿嬌六字回應不再打側手翻原因

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在今日（6日）於紅館舉行尾場，Twins在演唱會完結後接受媒體訪問，講到連開14場感受，她們說:「攰囉，直頭開心呀！聽日放假啦！呢個騒做得好開心。」

Twins在演唱會完結後接受媒體訪問說:「呢個騒做得好開心。」（葉志明攝）

被問到會否不捨得粉絲，阿嬌笑言：「佢哋一直都係喺度，冇嘢㗎！」至於會否開巡迴演唱會，阿Sa表示：「會有巡迴，應該下半年嘅時候。」講到早前有表示希望開Side Track演唱會，會否今年內舉辦，阿嬌說：「諗吓啦！」阿Sa則說：「好想有一個Side Track，今次揀歌嘅時候聽返自己啲Side Track。」

講到有否在演唱會感動落淚，阿Sa表示：「我《下一站天后》嗰陣時真係有少少，見到每一晚嗰度企嗰個位都喺度揮手，會起雞皮，今晚嘅氣氛都好好。」至於是否今晚是否不夠喉希望繼續encore，阿嬌說：「有諗過再出返嚟嘅，不過大家唔走，但導演真係建議我哋唔好再出嚟啦！」

阿Sa透露老闆楊受成有在後台送利是給她們。（葉志明攝）

阿嬌被問到適逢生日撞正開演唱會的感覺，她表示：「被重視嘅感覺。（有否看到粉絲舉起應援生日牌？）其實我都睇唔清楚係咩嚟嘅。」阿Sa說：「我有俾返張圖佢睇，不過計劃趕不上變化。」提到剛才在慶祝儀式表示演唱會終結後馬上在後台進食，阿嬌回答：「想食垃圾嘢呀！」阿Sa說：「我助手就係遞啲薯片壞事做盡。」Twins繼續指開騷期間胃口不太好，坦言有戒口。

講到剛剛在台上容祖兒擔任嘉賓的時候，即興向台下的老闆楊受成要求贊助旅行一事，阿Sa:「我想去啲有冒險嘅地方，冒險嗰啲地方好貴，唔平㗎！」提到關智斌及容祖兒，今次都有做嘉賓，阿Sa說：「關智斌係俾我哋捉上嚟嘅。容祖兒係我哋演唱會嘅傳統。」阿嬌被問到在演唱會期間身體未能負荷再打側手翻，她說：「我好返啦！（尾場點解唔再表演？）算啦，都打咗囉。」至於打側翻是否訓練很久，阿嬌說：「唔使練嘅。不過嗰日我食咗藥感冒。」談到日後演唱會否再表演打側翻，阿Sa說：「日後再算啦！」