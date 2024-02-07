Celine Dion驚喜任格林美嘉賓　Taylor Swift一舉動被批唔尊重

加拿大天后Celine Dion年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），被迫取消巡迴演唱會專心養病。她昨日以頒獎嘉賓身份亮相第66屆格林美音樂頒獎禮，看上去精神飽滿，不再瘦削，病情似乎有好轉。

Celine Dion年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，被迫取消巡迴演唱會專心養病。（CFP）

Celine Dion精神飽滿，不再瘦削，病情似乎有好轉。（CFP）

美國樂壇天后Taylor Swift憑《Midnights》贏得入行以來第4個年度專輯大獎，刷新格林美史上最高紀錄。為了隆重其事，大會邀請了Celine Dion擔任頒獎嘉賓。不過Taylor Swift上台領獎時，只顧跟製作團隊擁抱慶功，不但沒有直視Celine Dion，更沒有與對方握手擁抱，致謝時亦隻字沒有提到Celine Dion，事後不少網民留言批評Taylor Swift在前輩面前行為欠尊重。

事後兩位天后都有合照。（CFP）

雖然網民為Celine Dion護航，但事後她跟Taylor Swift其實有一起合照。看到Celine Dion笑容滿面，還有Taylor Swift擁抱Celine難以置信的表情，相信Taylor在台上非存心冷待前輩，可能只是對奪獎過於興奮。