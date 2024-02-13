麥浚龍演唱會搵古天樂吳君如獻聲　忙於綵排情人節冇得陪女友

麥浚龍（Juno）的《金榜題名project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》演唱會將於2月22日在亞洲博覽館舉行，整個新年他都密鑼緊鼓綵排，除了年三十與家人食飯外，都冇收過爐。今日（13日）他在綵排探班後接受訪問，指完Show後要拍廣告，再忙下月頭的王雙駿作品展，龍年很充實。

Juno整個新年都忙於演唱會綵排，完全冇得收爐，被問有否封大利是給團隊，他說：「我冇喎，主辦有封畀我囉，哈哈。」（葉志明攝）

有別於以往只做表演者，Juno透露今次演唱會身兼監製及歌手，他將負責七成歌曲，其餘嘉賓則負責三成，由於多了一個崗位，所以他今次連休息時間都要留意台、燈、聲、化妝等項目。他說：「做監製最複雜係我要抽身喺個台上面， Make sure我係咪喺某啲時候唔喺個panel都仍然做到panel嘅嘢，同團隊傾完覺得如果我前期籌備足夠，其實係可以。」

今次Juno要身兼表演者、監製兩個角色，連小休時間都冇，又透露歌單很複雜，演出已經超時。（葉志明攝）

綵排時他唱了舊歌《惡搞之物》，並加入了Auto-tune，被問到時會否很多歌曲都有這個元素，Juno說：「會有聲效，但我唔可以話淨係搞Auto-tune，人聲都係樂器一種，想成件事好連貫。呢首係07年嘅歌，嗰時CD version已經係Auto-tune，近年嘅變化係大，以前做Auto-tune係做完你唔覺，近年就係唔使特登做到你唔覺，係好刻意嘅。」

麥浚龍在綵排時唱出07年的歌曲《惡搞之物》，又透露屆時都會有Auto tune元素。（葉志明攝）

今次演出以江湖情仇為主題，由兩年前的劇本來做藍本，亦被列作三級作品。Juno說自己做過三級電影，但Show就第一次，主要是意識、用語會有暴力元素。由於過往曾有觀眾在Juno演唱會暈倒，他特別叮囑：「我一路喺Social Media提醒大家，心臟唔夠強嘅，唔好企前排。我哋由第一首歌開始就炸到完場，今次仲要全企位，企得太前個bass好勁！」

Juno今次的演出為三級，他叮囑心臟不夠強勁的觀眾，不要企太前。（葉志明攝）

Juno近日在社交平台分享的預告，有多位曾飾演經典江湖人物的圈中人獻聲，包括：「十三妹」吳君如、「飛機」張家輝、「東莞仔」林家棟及「Jimmy仔」古天樂，問到時他們會否登場，Juno賣關子：「要大家嚟睇，當知道要做呢個Show，演出上面有一個題材，大家都會打畀我話係咩嚟㗎，覺得好有趣，慢慢就愈嚟愈多電話。你講嘅電話留言，每一個單位我都合作過，一來係啲舊時港產片，原本角色同故事完咗之後，套戲就拍完，今次能夠令呢啲角色再出現返，係一個延續。」已釋出的劇本中有提到「𡃁仔南」角色，問鄭伊健會否有份，Juno表示：「係，首先我哋個Show已經Overrun，如果再多啲，主辦會投訴，哈哈。」

Juno近日在社交平台釋出預告片段，錄音中有「十三妹」吳君如、「飛機」張家輝、「東莞仔」林家棟及「Jimmy仔」古天樂等獻聲。（葉志明攝）

Juno早前釋出的電話留言片段，有「十三妹」吳君如獻聲，令Fans格外期待整個演出會有幾多江湖猛人，尤其是《古惑仔》系列的「𡃁仔南」。（Instagram：juno_mak）

明日就是情人節，被問會否陪女朋友過，Juno透露將要綵排，希望3月忙完王雙駿作品展可以放假，到時再補償，他說自己不是太有節日儀式感的人，自己的儀式感純粹是每朝起身沖咖啡。當記者提他「人唔到都可以禮到」，不然女友會詐型，他笑說：「人都可以到嘅。」又說女友要照顧住三隻貓，而講到女友可能邊照顧貓貓邊煮飯等他回家，他笑謂：「咁就梗係最好啦！」

Juno忙於演唱會綵排，連情人節都冇時間陪女友，表示早上會沖杯咖啡給對方飲。（葉志明攝）

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