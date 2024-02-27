劉以達自資開作品展音樂會　何超儀小腿骨裂打石膏仍撐場做嘉賓

劉以達首次自資舉辦的《劉以達「尋根」作品展音樂會》，連續兩晚（23日及24日）於旺角麥花臣場館為歌迷呈獻誠意滿滿的尋根音樂旅程，並找來三位樂壇女唱作人Lydia Pau（包仲欣）、Wendyz Zheng（鄭嘉嘉）和 dorothy（劉君冬），演繹他入行40年的經典金曲，而特別嘉賓是何超儀。

劉以達首次自資舉辦兩場音樂會《劉以達「尋根」作品展音樂會》。

何超儀早前英國拍戲期間弄傷小腿骨裂，雖然負傷仍連續兩天出席老友作品展，不顧腳傷在台上玩得甚high。而美國趕回港的黃耀明，一落機即趕來捧場，更與劉以達合照，令「達明一派」限定合體，對於拍檔首次開騷大表支持，又約快將生日的劉以達食飯。

何超儀早前英國拍戲期間弄傷小腿骨裂。

由於一直希望與劉以達合作，即使腳傷何超儀都堅持上台企住唱。

何超儀不顧腳傷，在台上玩得甚high。

劉以達開騷，一眾演藝文化界朋友紛紛出席支持，當中包括達明一派的拍檔黃耀明、俞琤、盧覓雪、何韻詩、谷德昭、田啟文、黃德斌、林祥焜、甘小文、黃修平、Keyman、樂隊Nowhereboys Ken、Charming Way 張明偉、A-Day戴偉及丁文俊等等。

剛從美國睇完麥當娜演唱會的黃耀明，趕回港支持老拍檔演出，於後台合照留念

劉以達以2009年作品《希望之旅？彈唱開場，然後請出聲底雄厚圓渾的新一代女歌手Lydia演繹首張大碟《麻木》的 《了了》，還分享當年自學中樂去製作此曲，之後便與包包一起演繹《人類》（原唱：范曉萱），又分享此曲是首次作現場演唱。

鄭嘉嘉拿著蔡德才借她的古董手風琴，又彈又唱《最好的愛煞人武器》。

鄭嘉嘉演繹《流星》、《無風的秋季》等作品。

第二位出場的女將鄭嘉嘉，劉以達與她認識超過10年，欣賞她聲音甜美好滑好細膩，作曲、編曲、和音及主唱都非常厲害。嘉嘉更特別向蔡德才借來一部古董手風琴邊唱邊演奏《流星》（原唱：王菲）又以 Keytar 演繹《繾綣28800bps》（原唱：關淑怡）、《石頭記》等曲，劉盛讚嘉嘉識嘢又細心。在唱《最好的愛煞人武器》前說起他當年與范曉萱合作的「瓜葛」，嘉嘉追問是什麼瓜葛，幽默的方丈才施施然說：「她跟我同一天生日，當然細我很多年果隻啦！」嘉嘉提起過幾日（2月27日）便是達哥生日，全場即向劉以達說「生日快樂！」最後，兩人唱出當年合作過的歌曲《時間鎖》，願大家把當晚美好回憶鎖住。

劉以達劉以達作個人表演《一額汗》、《晚節不保》等歌曲。

劉以達作個人表演時，特別向一位填詞人致敬，「周耀輝在我個人時期和達明一派的作品中，都佔非常重要的位置，因此想在這裡向他表示謝意。」之後唱出由對方填詞的〈一額汗〉致敬，凸顯周氏在其職業生涯中，扮演關鍵角色的認可，兩人的詞曲創作，能夠賦予歌曲深刻情感和意義。之後劉以達表演為這場里程碑音樂會，特別創作了一首純音樂的raga rock結他solo作品，高超彈奏技術徐疾有致，滲著出麈異國風情，表達出40年前闖蕩地下樂壇的初心，聽得樂迷如癡如醉。

被劉以達讚有時代感的dorothy，演唱達明一派經典《馬路天使》，為這曲增添街頭味。

Encore環節，劉以達獨唱1990年原裝版本的〈排名不分先後左右忠奸(冇大細超)〉開場，歌詞中近半名人已不在，不禁令人唏噓。他請出方皓玟公司旗下新人dorothy出場，演出〈丟失隨想〉一曲，劉以達向樂迷推薦她是非常有才華的唱將，歌聲好新潮又邪邪哋，台風都好摩登，亦是美術及形象指導，是一位內外都有料的人。之後dorothy唱出達明一派金曲〈馬路天使〉，又唱又跳的她，為這首金曲附以新的靈魂。

音樂會尾聲，劉以達請Josie、嘉嘉、dorothy和Lydia一起上台，全場觀眾起立揮手一起大合唱《今天應該很高興》 ，場面感動為音樂會完美閉幕。

劉以達最後分享自己搞音樂會起初遇到很多挫折，因為要一腳踢，很多要顧及的事情以前未接觸過，感恩上帝為他帶來很多天使幫忙，讓整個音樂會順利完成。最後再次請出嘉嘉、dorothy和Lydia一起上台，全場觀眾起立揮手一起大合唱《今天應該很高興〉》，場面感動為音樂會完美閉幕。