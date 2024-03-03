何超儀爆老公陳子聰狀態大勇準備好上台　吳彥祖驚喜現身撐場

《The Wild Ones Music Festival》第一場已於昨晚（2日）順利完成，演出單位包括何超儀、Alan Po 布志綸 、 NoWhere Boys 、Dear Jane 、 LMF等等，超儀除了跟樂隊The UniBoys表演外，更邀請劉以達齊齊Jam歌，臨近尾聲亦與LMF同台演出，搞到全場數千「Band友」熱血沸騰。超儀負傷上陣，笑言與陳子聰歌路不同，故未有同台演出：「我試過同佢唱過嘢，不過點解合作唔到，因為唔啱歌路。呢晚好多工作人員，佢都唔敢上台阻住大家嘅，但到聽晚就搵張棉胎冚住佢。依家我腳傷係我衰啦，要達哥代我行近台邊見吓觀眾。」

何超儀有傷在身仍然落力表演。

與劉以達jam歌。

吳彥祖驚喜現身撐場。

何超儀爆老公陳子聰狀態大勇準備好上台。

超儀與陳子聰都有傷病在身，笑言在家中「互照」對方：「依家行唔到咪叫佢幫我斟杯水，其實我地好怪，佢怕熱我就怕凍，呢啲天氣佢仲話想開冷氣，我就偷偷開個暖氣，搞到佢瞓瞓吓成頭汗。」同場嘅Band壇老大劉以達大讚夠晒氣氛，盼Round 2再玩過：「係唔夠喉，聽晚我嚟撐場咋，唔好霸住個舞台，下次搵多啲Band嚟玩，都有好多未邀請。」

Dear Jane主音Tim自爆受傷，將接受手術治療。

而Dear Jane主音Tim自爆受傷，將接受手術治療：「因為照完X光話一定要做手術，工作有少少阻礙啦，但經理人幫我安排高椅坐定定，希望快啲好翻可以喺台行吓，計劃2025年出道20周年開個大Party。」