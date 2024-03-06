周湯豪下月首次於澳門搞巡迴演唱會　勇於嘗試新嘢唔知會有咩驚喜

周湯豪（NICKTHEREAL）將在4月27日於澳門舉行《REALIVE》巡迴演唱會。這場音樂會將是周湯豪自出道以來在澳門的首次個唱，他將為觀眾呈現一場精彩絕倫的音樂盛會。周湯豪表示：「非常期待澳門站的演出，這也是今年開工後最開心的事之一，因為很喜歡澳門，可以品嚐很多美味的甜品。」作為「甜品控」的周湯豪非常期待這次的行程。

周湯豪將在4月27日於澳門舉行《REALIVE》巡迴演唱會。(大會提供)

周湯豪表示四月份有三場的《REALIVE》巡迴演出，包括新加坡、馬來西亞吉隆坡和澳門。除了鍛鍊體能，呈現最好的狀態給大家，周湯豪對於去年香港《REALIVE》演唱會歌迷們的熱情印象非常深刻，他十分希望這次在澳門站，歌迷們能來一起high！

周湯豪表示四月份有三場的《REALIVE》巡迴演出，包括新加坡、馬來西亞吉隆坡和澳門。(大會提供)

龍年恰是周湯豪的本命年，談到今年的目標，周湯豪表示：「創立的品牌 “祝你好命” 去年有很多的成功聯名合作，在新的一年有很多新計劃，這些新合作都讓我很興奮，當然也會包括我的工作在內，而我自己也在積極寫歌，希望大家能快點聽到我的新作品。」

龍年恰是周湯豪的本命年。(大會提供)

日前周湯豪去了日本挑戰第一次滑雪，初學幾天就能登山和做出不同花式，很有天份。他表示：「以前溜冰刀，這是我第一次嘗試滑雪，很興奮也很喜歡挑戰新事物。」 感受到周湯豪勇於嘗試新事物的態度，粉絲們是否也很期待他的這次澳門演出會為大家帶來甚麼驚喜呢？周湯豪約定大家澳門見，一定要來現場體驗最REAL的LIVE！