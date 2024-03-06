陳蕾演唱會｜無懼講嘢超時罰錢　唱《凡星》聽到一句說話即爆喊

陳蕾一連四場的紅館演唱會《念》昨晚（5日）尾場，去到演唱會後半部分，氣氛由暗黑沉鬱變得如嘉年華般歡樂，呼應「向死而生」主題。其中轉接位演唱《伸縮自如的愛》時，她找來當時演出MV的《全民造星V》紅組學員Kim（卓金樂）、Tiger Foo（符紀男）、Nathan（魏念恩），以及3月5日生日的亨仔（陳鎮亨）伴奏。

演唱會後段，氣氛由暗黑轉為歡樂。（陳順禎攝）

尾場當日（5日）是ROVER成員亨仔（陳鎮亨）生日。（陳順禎攝）

Nathan本身是《造星V》十強參賽者，但決賽前夕，他被墮樓身亡的前女友Jessie家人爆料，指他分手後仍向女友借錢、又要求刪合照等。Nathan於決賽前半小時宣布退出比賽，自此一直神隱近八個月，今次突然在陳蕾演唱會上「復出」打鼓，令不少網民非議。不過見今晚Nathan狀態比頭場放鬆，打鼓時面露笑容，亦有與陳蕾互動。

因負面新聞神隱近8個月的Nathan現身打鼓，面露笑容。（陳順禎攝）

陳蕾在台上感謝幾位《造星》仔仔有勇氣踏上舞台，說：「有兩個啱啱出咗道，不過冇咩經驗就比我捉咗上紅館呢個舞台。」又指：「節目係一時，但係友誼係一世，希望身體力行去支持呢一班小朋友。」非常長氣的她大爆自己第一場演唱會已被罰錢，正正就是因為講嘢超時，她又向導演喊話：「導演喺度講吖嘛，玩吖嘛，兩個鐘唔講嘢吖嘛？而家同你講到罰錢為止！」結果她果真非常長氣，講Credit講足37分鐘，至近23:40才唱出尾二一首歌《凡星》。

陳蕾講Credit講足37分鐘。（陳順禎攝）

唱《凡星》前，陳蕾一聽到觀眾大叫「多謝你呀！」及舉起「多謝陳蕾」手幅時，終於忍不住缺堤落淚，自言：「我冇諗過會喺紅館流淚。」她透露推出《念》後，有朋友感謝她一直以來接住這麼多人的負能量，她也是在歌曲推出後，收到私訊才得知原來有很多人曾經想離開這個世界，令她非常心痛。不過她很慶幸自己有能力接住別人的負能量，以後會再透過作品把力量傳給大家。陳蕾流著淚唱完《凡星》後，換衫ENCORE，用木結他自彈自唱王菲的《夢中人》，演唱會在23:58落幕。

陳蕾提到演唱會核心是「向死而生」，勉勵大家若時常將這四字記在腦海，未必會把煩惱放到這麼大。（陳順禎攝）

陳蕾聽到觀眾大叫「多謝你呀！」突然就忍不住眼淚。（陳順禎攝）