郭富城澳門開騷不忘向女兒派飛吻：佢唔肯同我講廣東話

天王郭富城昨晚（9日）於澳門新濠影滙長開一連8場《新濠尊屬系列郭富城夢幻舞林演唱會2024》，又唱又跳足足兩小時全無冷場，今年將踏入59歲的城城以實力證明舞台王者地位不變。昨晚城城的太太與女兒都有到場支持，他更於現場向女兒大派飛吻，仲透露女兒唔肯同佢講廣東話，究竟點解呢？

城城操到好大隻！（陳穎思攝）

現場觀眾叫城城除衫，開兩粒鈕當有交待啦～（陳穎思攝）

今次個唱共分5個篇章，城城演繹多首經典金曲，先以《鐵幕誘惑》揭開序幕，接下來唱出《我是不是該安靜的走開》及《永遠愛不完》；第二章以《Para Para Sakura》開始，接著是《I Love You So太愛你》及《有效日期》，城城演出時不忘跟在看台上的兩位女兒打招呼，仲大派飛吻Sweet到不得了，他透露在家中女兒都不跟他講廣東話，主要用普通話溝通。

舞台效果好靚。（陳穎思攝）

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之後城城唱出《強》、《絕對美麗》及《失憶諒解備忘錄》，每一章出場時城城都會換造型，令人眼前一亮，據悉今次個唱耗資接近半億，燈光與舞台設計都花盡心思。接著城城帶來《狂野之城》、《唱這歌》及《對你愛不完》等經典快歌，將氣氛推至高峰，最後以《動起來》和《著迷》為個唱完美作結。城城透露今年八月將重返香港紅館開個唱，會花上數月練習全新舞蹈編排，叫觀眾十分期待！