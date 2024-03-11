王雙駿音樂會舞台意外　大會：醫生確定樂手Paul冇骨傷、還懂講笑

前晚由【電笠】主辦的《王雙駿 Hats On 音樂會》上，來自澳洲的小號樂手Paul返回後台時因不慎踏空而墮下5呎升降台，令音樂會一度暫停25分鐘，王雙駿及眾人陪伴Paul直至他被送上救護車，才恢復演出。音樂會後王雙駿與【電笠】總監王昱接受訪問，只目前是皮外傷、擦損了大腿，但詳細情況要留待醫生檢查才清楚。

王雙駿音樂會3月9日晚舉行。

樂手Paul（紅圈）返回後台時不慎發生意外受傷。（網上影片截圖）

而【電笠】團隊就交代了Paul的最新情況，指他在【電笠】員工陪同下前往醫院進行了X光檢查，透露其傷勢：「經醫生檢測確定沒有出現骨傷問題後，我們隨即陪同Paul轉往私家醫院，處理及縫合左邊小腿傷口，以提供適切治療。」音樂會結束後，王雙駿、阿昱及Paul的外籍樂手友人趕往醫院探望對方，Paul還反過來幽默地安慰他們說：「Did we have a good show？」並笑說想去「Yum Cha」（飲茶），團隊感謝阿Paul的善良和溫暖，以親切舉動令大家心情紓緩不少。

王雙駿、【電笠】總監王昱在音樂會結束後趕往醫院探望Paul。（資料圖片/葉志明攝）

而受傷翌日團隊再去醫院探望Paul，醫生表示並無大礙，不過為求安心，【電笠】再安排進一步CT Scan檢測，但報告未出。團隊又保證說：「我們會持續跟進Paul的健康狀況，令到大家擔心實在感到不好意思。同時感謝兩間醫院的醫護人員為 Paul提供了適切治療以及悉心的安排。Paul亦有看到大家的祝福和留言，願親切友善的他早日康復！」