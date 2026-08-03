女朋友生日禮物推薦2026｜42大實用推薦：珠寶首飾／手袋／毛公仔

【女朋友禮物2026｜女生禮物推薦】每逢到重要節日，或是女朋友、身邊女性朋友、親友生日，又要開始苦惱要為她送上怎樣的實用又好看的禮物。畢竟總是鮮花或晚餐就未免有點普通，但當加上一份用心準備的禮物，就加分不少！這次「01女生」為大家集合多個不同類型的禮物提案，不論送禮對象是氣質型還是型格路線的女生，都能從中為她挑選到合適的禮物！



女朋友生日禮物推薦1. ARAVEL Rove Vegan Leather-Trimmed EcoCraft Twill Duffle Bag

購買方法：NET-A-PORTER （HK$2,383，原價HK$3,071）

若然兩人熱愛旅行放鬆的話，這款手袋便適合不過。手袋容量較大，可以放置多樣大型物品，加上牛角袋型設計，展現出時尚和獨特的一面。手袋使用44個回收膠樽、結合純素皮革和環保工藝等，非常時尚和實用之餘，亦愛護環境。

女朋友生日禮物推薦｜PARAVEL Rove Vegan Leather-Trimmed EcoCraft Twill Duffle Bag (NET-A-PORTER)

女朋友生日禮物推薦2. Tom Dixon Underground Medium Scented Candle 250g

購買方法：NET-A-PORTER （HK$271，原價HK$541.67）

為家居提供舒適療癒的環境氛圍，以檸檬作為前調，締造清新感覺，糅合帶辛辣感的海地豆蔻心及薑，散發中性型格的感覺。香氛蠟燭設計簡約俐落，加入仿舊設計，締造時尚魅力質感。

女朋友生日禮物推薦｜Tom Dixon Underground Medium Scented Candle 250g (NET-A-PORTER)

女朋友生日禮物推薦3. JACQUEMUS Gelato Striped Cotton-Twill Bucket Hat

購買方法：NET-A-PORTER （HK$650，原價HK$1,300）

透過如扭紋般的曲線，加上柔和的啡白色混搭，展現出悠閒和優雅的魅力。帽子剪裁較能遮蓋面部，有效修飾面形，打造小臉效果。帽子中間縫有手寫名字，展現出靜奢和精緻感覺。

女朋友生日禮物推薦｜JACQUEMUS Gelato Striped Cotton-Twill Bucket Hat (NET-A-PORTER)

女朋友生日禮物推薦4. TOTEME Bucket textured-leather tote HK$8,900

北歐小眾品牌TOTEME的產品以簡約且精緻，吸引不少喜歡低調的女生使用。這款水桶手袋採用棕褐色紋理皮革，內裡則是絨面革，於意大利精心製作而成。手袋擁有柔和線條，備有頂部手把以及可拆卸可調式肩帶，不論哪種揹法，都能營造出知性優雅的造型。

女朋友生日禮物推薦5. JellyCat 毛絨公仔（價格視乎款式）

立即購買：Selfridges

JellyCat 的毛絨公仔以極其柔軟舒適觸感及可愛模樣，使得不論是大人還是小朋友都愛不釋手，當中以Bunny兔子、雪龍、牛油果等公仔，最為受歡迎，作為禮物可說是不出錯的選擇。而假如看著琳琅滿目的款式有點無從下手，早前網絡上出現過一個Jellycat公仔生日對照表，跟著表格為摯愛選購也是不錯的選擇。此外，品牌也會根據不同節日推出限定款式，也是很值得入手！

女朋友生日禮物推薦6. Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒 HK$81/1個；HK$972/整套12個

近年爆紅的「Crybaby」雖然有著哭泣的外表，看似不太適合作為禮物，但其可愛的設計及背後意義，使瞬速擄獲女生們的心，更成為LISA的新寵！「Crybaby」的設計師Molly認為：「哭是很正常的事，是一個很正常的情緒。」而且每個Crybaby哭泣的原因都不同，讓人想一一收集，其中Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒，更是長期缺貨！

女朋友生日禮物推薦｜Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒 HK$81/1個；HK$972/整套12個 （圖片來源：POP MART官網）

女朋友生日禮物推薦7. Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整套6個

Labubu是近年另一個火遍全球的公仔，尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後，更是成為女生們爭相入手的公仔！其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒，是最受歡迎系列之一，而且這款還有掛扣，可以掛在手袋或是鑰匙上，更受女生歡迎！

女朋友生日禮物推薦｜Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整套6個 （圖片來源：POP MART官網）

女朋友禮物推薦8. Owala FreeSip Sway 30oz/40oz 隨行杯 US$34.99（約HK$272）/ US$44.99（約HK$349.8）

購買方法：Amazon

「水」是人體的必需品，而水瓶在近年漸漸成為年輕人的「造型單品」。其中數到最熱門之一的定必是Owala 的FreeSip Sway系列，有著獨特的設計、可手提、顏色選擇多且大容量，吸引了大眾紛紛入手。近期Rosé於紐約出行時，更被拍到手持FreeSip Sway 30oz的隨行杯，全黑款式，配合她當日的造型十分型格，也使得這隨行杯立即成為熱門款式。

Rosé手持FreeSip Sway 30oz的隨行杯（Getty images）

女朋友禮物推薦. Owala FreeSip Sway 30oz/40oz 隨行杯 US$34.99（約HK$272）/ US$44.99（約HK$349.8）（圖片來源：Owala）

女朋友生日禮物推薦9. BVLGARI Save the Children 項鏈 HK$6,200

BVLGARI 的Save the Children純銀項鍊，環形鉚釘吊墜的靈感來自經典 B.zero1 Rock 珠寶系列，其上鐫刻 Save the Children標誌。如同其他BVLGARI推出的Save the Children 系列作品，每售出一件 Save the Children 系列珠寶，將會捐贈95歐元以支持救助兒童會，世界上最弱勢的兒童和青少年提供援助和機會。是一份很有意義的禮物。

女朋友生日禮物推薦. BVLGARI Save the Children 項鏈 HK$6,200（圖片來源：BVLGARI 官網）

女朋友生日禮物推薦10. Future Classics Scarf-Detailed Top HK$2,080

Future Classics在日本廣受時尚愛好者的青睞，每一件單品都展現女性的優雅與自信。Medium Boat Tote擁有流暢的線條和摺疊側邊的細緻設計，使其成為前衛風格的完美配件，兼具實用性與時尚感。這款手提袋採用100%柔軟的卵石紋牛皮，為女生們提供無與倫比的質感與耐用性，無論是日常出行還是特別場合，都隨時隨地展現獨特風格。

女朋友生日禮物推薦. Future Classics Scarf-Detailed Top HK$2,080（kapok）

女朋友生日禮物推薦11. YSL Beauty Care Crush 「偏心」護手霜 HK$550

YSL Beauty Care Crush 「偏心」護手霜，結合精華液般護膚功效與精緻外觀的護手霜。產品採用純白立體的不對稱心形設計，是女生們手袋中的時尚夢幻逸品。護手霜散發淡淡白花香氣，質地如空氣感般乳霜，一抹化開，提供最高長效保濕，清爽不黏膩

女朋友生日禮物推薦. YSL Beauty Care Crush 「偏心」護手霜 HK$55（IG@yslbeauty）

女朋友禮物推薦12. Sennheiser ACCENTUM Clip 開放式耳夾耳機 HK$1,499

Sennheiser 的ACCENTUM Clip 開放式耳夾耳機，可精心調校出清晰細膩的聲音、澎湃低音與柔順高音，長時間聆聽依然悅耳動人。耳機經過精心設計，確保佩戴穩固且貼合得「近乎無感」。柔韌的矽膠耳夾確保耳機完美貼合任何耳形，無論上班途中或劇烈運動時，皆能保持穩固，傳送絕佳音效。

女朋友禮物推薦12. Sennheiser ACCENTUM Clip 開放式耳夾耳機 HK$1,499（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦13. BYREDO 限量Mojave Ghost無酒精淡香精 100ml HK$2,200

香水無疑是送禮的最佳選擇之一，Byredo最新推出的限量版無酒精Mojave Ghost，減少肌膚的刺激，尤其親膚的配方可安心噴灑在肌膚和髮絲上，適合過敏膚質。此外，香氣以水為基底可帶來清新又輕盈的氣息，配上甜美的牙買加人心果，與清香粉嫩的紫羅蘭與柔和的檀香木完美糅合，最後再慢慢透出溫暖的麝香、清爽的琥珀和雪松木，香氣低調又優雅。

女朋友生日禮物推薦｜BYREDO 限量Mojave Ghost無酒精淡香精 100ml HK$2,200（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦14. Les Néréides Last Harvest系列Apple and Apple Blossom Hoop Earrings HK$1,420

Les Néréides的Last Harvest系列Apple and Apple Blossom Hoop耳環，將清新脫俗的白色蘋果花和活力四射的紅蘋果，配襯精緻高雅的紅色瑪瑙珠和紅色刻面寶石，將大自然元素巧妙融入設計當中，以獨特的法式設計創造出細緻、簡約又不失優雅的輕珠寶，適合任何場合配戴。

女朋友生日禮物推薦｜Les Néréides Last Harvest系列Apple and Apple Blossom Hoop Earrings HK$1,420（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦15. Dior Petit CD 頸鏈 HK$6,500

Dior所推出的Petit CD頸鏈，設計典雅時尚。產品採用雙層鏈帶設計，以粉紅色飾面金屬精製而成，配以粉紅色樹脂珍珠作點綴，以粉紅色色調水晶鋪鑲而成的CD標誌作為吊墜，令設計更臻完美。

女朋友禮物推薦16. CELINE PALIMPSESTE 香氛蠟燭 HK$900

CELINE的香氛蠟燭不僅是時尚家居配件，更能帶來療癒放鬆的氛圍。蠟燭燭台由品牌創意HEDI SLIMANE設計，採用刻面設計再以黑色玻璃製成，正面印有品牌標誌，，奢華高尚。而香氛蠟燭的名字更是充滿詩意，其中PALIMPSESTE香調是法蘭西玫瑰、梨子、常春藤與橡苔香調﹐很適合作為家居香氣的味道。

女朋友禮物推薦16. CELINE PALIMPSESTE 香氛蠟燭 HK$900（圖片來源：CELINE官網）

女朋友禮物推薦17. GIVENCHY Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏 HK$360

GIVENCHY 所推出的Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏，以顛覆性的纖幼設計、突破性配方和前所未有的性感魅力色調，重新詮釋了品牌的經典，挑戰女性氣質的極限。唇膏採用富含護膚成分的配方，為品牌帶來了前所未有的出色唇妝效果，且能夠持久打造飽滿豐盈霧面唇妝。

女朋友禮物推薦17. GIVENCHY Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏 HK$360（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦18. Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®基礎套裝 HK$4,128

忙碌工作後，都會希望回到家中可以好好仔息放鬆，Nu Skin的ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀，不僅可以舒緩身體肌肉酸痛，還可促進肌膚循環賦活新肌。美體儀採用智慧調節微電流技術，在每次使用過程中以超過每秒80次的頻率持續評估肌膚的導電率，然後根據評估結果調整儀器的電流強度，提供最舒適和有效的護理體驗。 此外配合波浪型設計金屬導頭完美貼合人體輪廓，適用於手臂、腹部、小腿及大腿等部位，照顧到身體每個部位。

女朋友生日禮物推薦｜Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®基礎套裝 HK$4,128（品牌提供）

女朋友禮物推薦19. COMPLETEDWORKS 珍珠鋯石手鏈 HK$3,695

COMPLETEDWORKS是來自英國的珠寶品牌，以珠寶與陶瓷為媒介，從日常生活的複雜與美感中汲取靈感。這款珍珠鋯石手鏈是以18K鍍金再生銀、白色鋯石、淡水珍珠製成，呈現出編織而成的立體的蝴蝶結線條飾品，形成優雅而具存在感的視覺焦點。

女朋友禮物推薦. COMPLETEDWORKS 珍珠鋯石手鏈 HK$3,695（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦20. Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 HK$390

精緻的唇膏總讓人無法抗拒，Gucci Rouge à Lèvres Satin唇膏採用華麗的金色管物，並精美的裝飾藝術圖案，令人眼前一亮。唇膏富含油分、蠟和樹脂的配方柔滑易推，質感舒適滋潤，此外色澤豔麗濃厚，輕輕一抹即有持久絲緞妝效，目前共推出6色，輕易選出心儀色彩。

女朋友生日禮物推薦｜Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 HK$390（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦21. CASETiFY x 日本人氣貓咪 Mofusand藝術家系列手機保護殼 HK$549起

愛貓人士不能錯過CASETiFY與日本人氣貓咪角色 Mofusand，合作推出的最新藝術家系列。該系列以「Happy Tea Time with Mofusand!」為主題，為人氣可愛貓咪角色加入了包括馬卡龍和冬甩等誘人甜品設計元素，為指定 Apple和 Android手機型號的強悍防摔保護殼和鏡面保護殼等，當中3款特別設計的手機殼更提供個人化選項，讓大家可以在充滿玩味的設計上添加喵星人的名字。

立即購買：CASETiFY

女朋友生日禮物推薦22. agnès b. 皮革卡片套 HK$990

許多女生都愛用精緻甜美的小廢包，一個小小的皮革卡片套就很重要了！agnès b.的皮革卡片套，設計簡約大方，可收納多張卡片及紙幣，非常實用！皮革卡片套飾有淺金色的品牌標誌牌，採用十字紋壓花皮革製成，材料耐刮可以長久使用，此外，卡片套內部使用雙色皮革設計，富設計感。

女朋友生日禮物推薦｜agnès b. 皮革卡片套 HK$990（agnès b. 官網）

女朋友生日禮物推薦23. TUMI Olas和Agent系列手袋

TUMI所推出的Olas和Agent系列，以實用且優雅知性的手袋，為日常造型提升時尚度。Olas 秉持極簡主義美學，善用簡潔線條和柔軟結構，以小號和中號腋下袋等基本款式呈現。Agent則選用了輕盈的皮革材質，融合時尚與功能，無論是辦公或是休閒時刻都能完美應對。

女朋友禮物推薦24. Cath Kidston x Moomin LITTLE MY DITSY 手挽水桶包 HK$990

Cath Kidston聯乘MOOMIN推出聯名系列，以品牌經典印花設計師以此為靈感，創作出一系列限量版印花，覆滿在一系列夢幻產品。其中LITTLE MY DITSY 手挽水桶包，是以現代感十足的North South袋型設計，設有寬敞主隔層與內袋，方便收納日常用品。手袋搭配金屬五金、可調節肩帶與Cath Kidston品牌標誌，展現俏皮氣息。

女朋友禮物推薦. Cath Kidston x Moomin LITTLE MY DITSY 手挽水桶包 HK$990（Cath Kidston）

女朋友生日禮物推薦25. SWAROVSKI Imber 手鏈 HK$1,250

首飾可以時常配戴，絕對是不錯的選擇。而SWAROVSKI Imber 手鏈集合各種充滿活力的形狀，簡單同時擁有獨特的閃耀。手鍊採用鍍金色調設計，配上寬鬆邊框鑲嵌的耀眼圓形切割 Swarovski水晶，當戴上手腕後時刻散發著獨特光芒。

女朋友生日禮物推薦｜SWAROVSKI Imber 手鏈 HK$1,250（SWAROVSKI官網）

女朋友生日禮物推薦26. Glampalm X Davines - GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380

Glampalm與Davines聯乘推出的造型套裝，一套就包括了Glampalm GP225 震動導入修護造型夾、Davines OI 東方美人護髮噴霧50ml及Davines OI 東方美人護髮油50ml，是非常實用的禮物。尤其造型夾獨有的60度微溫 (Clinic Mode) 導入護髮及微震動模式(VIB Mode)，輸出每分鐘達 8000 次微震，可以將修護精華導入到髮絲每一寸，可在做造型同時護髮！此外，造型夾的發熱板採用了專利Healing Stone™礦物陶瓷塗層，增加負離子釋放量，令秀髮更柔順亮澤且有效地把頭髮所受的熱力傷害減到最低。

女朋友生日禮物推薦｜Glampalm X Davines - GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦27. Laura Mercier 極緻全效養膚底霜 HK$370/30ml；HK$200/15ml

送上美妝品也是不出錯的選擇！Laura Mercier的極緻全效養膚底霜，蘊含高達85%精華級活膚成分，可達至肌底保濕修護、肌面控油修飾的美肌功效，瞬間為裸肌提升至妝前最佳狀態，同時持妝度高達12小時。此外，更是推出三款針對不同肌膚需要的功能性底霜，包括：極致保濕、柔焦控油以及淨白透亮，大家可根據肌膚需要入手。

女朋友禮物推薦28. THE WHOO 還幼 凝顏眼霜至臻禮盒 HK$3,800

眼周肌膚是全面更是最薄、脆弱的區域，需要好好呵護。THE WHOO第五代還幼 凝顏眼霜，蘊含能達致肌膚長壽的升級成分TIMELESS LONGEVITY，當中含珍貴及高漲度的眼周護理成分，能強化眼周肌膚屏障，全面提升光澤、保濕力與彈性。其親膚液晶基底配方，可於眼周形成持久保濕膜，防止水分流失，改善明顯皺紋鬆弛。

女朋友禮物推薦27. THE WHOO 還幼 凝顏眼霜至臻禮盒包括：還幼 凝顏眼霜 60ml、還幼 凝顏本初肌底精華 35ml、還幼 凝顏水 25ml、還幼 凝顏乳液 25ml、還幼全草甦醒安瓶 7ml、還幼 凝顏精華 7ml、還幼 凝顏面霜 4ml（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦29. Skreen 多重透明質酸維他命精華液 50ml HK$250

趁情人節守護對方的肌膚。推薦Skreen皇牌精華液，採用多分子透明質酸配製而成，可滲透至肌膚真皮層，填滿細胞間質並支撐細胞形狀，達致保濕、滋潤和抗氧化。由2月7至16日，Skreen更推出特別優惠，不容錯過！

女朋友生日禮物推薦｜Skreen 多重透明質酸維他命精華液 50ml (Skreen官網)

女朋友生日禮物推薦30. MTM LABO Custom-Blended Moisture Building Essence 26ml HK$2,490

當女生看到自己肌膚愈見亮滑，心情定會變得美好。要有滑嫩肌膚，先要做好肌底護理，這支精華含有透明質酸鈉、豆瓣菜精萃及鼠尾草精萃，可助修膚肌膚，築起鎖水保護層。而桑根精萃內含黃酮類化合物，可以幫助抗氧化，減少黑色素，使肌膚呈現亮澤飽滿狀態。

女朋友生日禮物推薦｜MTM LABO Custom-Blended Moisture Building Essence 26ml (MTM LABO官網)

女朋友生日禮物推薦31. Catalog 「Birthday Wish Stitch」公仔套裝 HK$199

帶著滿滿祝福的公仔，最適合作為禮物！為了慶祝6月26日的國際史迪仔日，Catalog推出了極具收藏價值的「Birthday Wish Stitch」公仔，共3款，每種顏色都分別帶著不同的祝福，包括象徵「財運好運大豐收」的白色、象徵「幸福美滿心靈富足」的粉紅色以及象徵「元氣滿滿精神爽利」的藍色。每款史迪仔都有著精緻可愛的外型，並都戴著生日帽子，作為生日禮物最合適不過！

女朋友生日禮物推薦32. APM 字母吊牌項鍊 - 銀白色 HK$570

近年受許多時尚達人喜歡的品牌APM，所推出的字母項鍊採用小巧的長吊牌設計，再以白色鋯石鑲嵌出一個小字母在尾部。項鍊風格偏向輕成熟，很適合搭配襯衫、V領衫，散發出淡雅的小性感，而且吊墜是可拆卸，大家可以添加其他字母，亦可掛在其他喜愛的項鍊或手鍊上。

女朋友生日禮物推薦33. ghd 迷你纖巧造型夾 HK$1,595

ghd迷你纖巧造型夾小小一部，不僅不佔家裡空間，還便於旅行時攜帶。產品擁有纖細的發熱板，特別適合短髮與瀏海輕易由髮根和髮線位置開始造型，甚至為小撮頭髮都能塑造出精細有層次的造型效果。此外，造型夾採用先進的纎板雙核感應技術，提供精準無誤的溫度監測，恆溫於185℃最佳造型溫度，除了能塑造更順滑健康的頭髮，頭髮光澤度亦同時更提升。

女朋友生日禮物推薦｜ghd迷你纖巧造型夾（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦34. LG Pra.L Intensive Multicare 五合一射頻嫩膚儀 HK$5,490

LG Pra.L的五合一射頻嫩膚儀，5種不同的專業技術來增強肌膚彈性，包括RF射頻、超聲波導入、離子導入、微電流及紅光LED。其中射頻能刺激膠原蛋白生長；而微電流可改善內外皮膚彈性；紅光LED則能修復受損的皮膚；低頻超聲波增強護膚品營養的吸收效果；離子導入技術則可促進護膚營養的吸收，集多種功效於一機中，解決肌膚不同時候的需要。

女朋友生日禮物推薦｜LG Pra.L Intensive Multicare 五合一射頻嫩膚儀 HK$5,490（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦35. Day Karkal 18K藍寶石手鏈 HK$3,800

這款藍寶石手鏈鏈上鑲嵌的主石是0.539克拉的藍寶石，色澤深邃迷人，如午夜星空般神秘；旁側還鑲嵌了0.064克拉的藍寶石，似星芒點綴其間，與主石相互映襯。每顆藍寶石都經過精心的鑲嵌工藝，當光線輕輕灑落，藍寶石折射出雅致且明亮的光芒，為手腕增添了一抹別具浪漫情調的迷人風采，同時具備日常百搭性 與長久收藏價值。

女朋友生日禮物推薦36. Laifen Mini 負離子高速風筒 HK$799

對於擁有一頭長髮的女生而言，送上一個輕盈又能快速吹乾髮絲的風筒，無疑是最佳選擇。Laifen 所推出的Mini 負離子高速風筒，迷你小巧又輕盈，置於居家中不佔空間。風筒擁有強大性能，其轉速高達110,000的高速無刷摩打，以強勁風力在短時間內吹乾髮絲；而負離子處理器包含2億個負離子，幫助中和頭髮靜電，減少毛躁，令髮絲更柔順。風筒共4款治愈色調，分別是抹茶綠、冰川藍、牛奶粉和珠光白，配搭機身微粒細膩觸感漆，讓人愛不釋手。

女朋友生日禮物推薦37. La Prairie 魚子精華提升緊緻液 30ml

連護膚也能體驗高級享受！以魚子精華為主要的La Prairie，全新推出魚子精華提升緊緻液30毫升便攜裝，可以隨身擺放於手袋或行李箱，方便出遊時守護肌膚。提升緊緻液可以增強肌膚彈性，讓面形有所提升，打造立體輪廓。

女朋友生日禮物推薦｜ La Prairie 魚子精華提升緊緻液 30ml （圖右）(品牌提供)

女朋友生日禮物推薦38. Narciso Rodriguez all of me intense 淡香精 90ml HK$1,360

Narciso Rodriguez的all of me intense淡香精，將經典的玫瑰和大膽的天竺葵相結合，帶來更濃郁及多樣變化的麝香花香香氣，展現出女性大膽、自信和自愛的面貌。香水以精緻的黑鳶尾和優雅沙巴茉莉原精作為開端，香氣逐漸演變為玫瑰百葉和波旁天竺葵的二重奏，再將引人注目的和弦與紫丁香和誘惑的晚香玉結合，形成大膽迷人的花香調。此後，是以澳大利亞的檀香和帶有香草氣息的乳香麝香環繞著花香核心，在深邃溫暖的香草中留下持久濃郁的餘香，流露出豐富且充滿層次的氣息。

女朋友生日禮物推薦｜Narciso Rodriguez all of me intense 淡香精 （品牌提供）

女朋友生日禮物推薦39. Burberry Goddess Eau de Parfum Intense香氛 HK$780/30ml；HK$1,170/50ml；HK$1,660/100ml

可以為女朋友送上溫暖醉人的香水，Burberry最新的Goddess Eau de Parfum Intense香氛 ，是以夕陽彩霞的色調汲取靈感，優雅的方形香氛瓶以金色徽章點綴，而深杏色包裝則添上取材自華達呢的金色標籤。香調馥郁醉人，散發迷人木調。香氛加入全新的雲呢嗱木，以四重雲呢嗱成分與明亮的薰衣草精華融合，交織出巧妙平衡的芳香。最後加入廣藿香，為香氛增添自信嫵媚的氣息，並帶出豐沛脫俗的煙燻餘韻，令香氣更加濃郁沁人，彰顯香水的懾人魅力。

女朋友生日禮物推薦｜Burberry Goddess Eau de Parfum Intense香氛 HK$780/30ml；HK$1,170/50ml；HK$1,660/100ml（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦40. CALZEDONIA 「Socks Pop Capsule」系列

早已穿厭了純色的短襪 ? CALZEDONIA「Socks Pop Capsule」主打色彩斑斕、充滿話題性的標誌性圖案設計，為日常穿搭增添前衛亮點。從俏皮可愛的刺繡小狗到引人注目的美食靈感圖樣，每一款設計都宛如一件的藝術品。

女朋友生日禮物推薦41. TEA CHÂTEAU 花茶桂花烏龍 小茶囊HK$119/盒，大茶囊HK$139/盒；茉莉龍珠小茶囊HK$99/盒，大茶囊HK$109/盒

TEA CHÂTEAU的膠囊機所帶來的新型茶飲養生，深受忙碌都市女生歡迎，操作簡單，輕易就能喝上一杯集茶香、茶味、品質與健康的好茶。其中兩款皇牌花茶桂花烏龍和茉莉龍珠，更是運用多重窨製工藝無論香氣和口味都是進一步昇華，前者茶質香甜細膩，回甘度和烘焙度十足；後者則是充滿茉莉清香，口味帶蜜糖甜香而回甘，而且舒緩焦慮情緒及緩解燥熱上火體質的各種不適。

女朋友生日禮物推薦42. CHANEL 中古款胸針

名牌胸針可以扣於每個造型，為服飾增添高級、個性和活力。隨著復古時尚流行，不妨從中古店尋寶，向對方送上一件歷久常新的名牌單品，特別是這枚CHANEL胸針，以經典雙C標誌為主，綴以閃石締造輕奢魅力。