破解NMN迷思！產地、轉化原來好重要？一牌子成份美國專家都推薦

被稱為「抗衰老神器」的NMN健康補充劑近年熱爆全球，市面上不同產地的大小藥廠都紛紛推出含有不同成份以及劑量的NMN，效果與質量都可能有參差，網上更有指不少NMN原來沒有品質認證，相信大家對NMN都有好多迷思，以及想找出最可信賴的NMN牌子，以下立即為你破解！而其中一個牌子的NMN連美國抗衰老藥物專家謝啟豐博士都推薦！



迷思一：NMN後的數字越高越好？

NMN產品總會是有一串數字，例如16800、18000、23000等，其實這串數字代表產品中NMN成分的總含量，所以總含量越高沒有代表越好，只是一個瓶子裝的越多，總含量自然就越多。大家在意的應是每一粒NMN的含量及成份，以及其身體吸收的轉化效果，否則就算食好多，如果身體轉化或攝取不到都只是浪費。

迷思二： 日本出產的NMN品質最有保證？

不少NMN產品標榜自己來自美國，更指自己有FDA認證，但今年10月消委會指FDA不認證保健品功效，而且NMN未被美國FDA納入健康產品或藥物；同時台灣亦未有明確法律規定NMN保健品中的含量，部分廠商更有機會選用植物萃取物、維他命B3等成分來宣稱是NMN原料，所以客觀來說兩地都沒有NMN品質保證。同時，日本為少數有特別為NMN生產作品質認證的國家，所以網上才有日本出產的NMN品質最有保證的說法。

迷思三： 所有NMN都一樣，價錢平就是好？

坊間的NMN五花八門，價格亦有好大差距，所以大家要更加注重NMN本身的成份，除了當中是否包括人體所需的β-NMN，其配搭的成份亦好重要，因為NMN只是用作轉化NAD+嘅前體，細胞真正需要嘅係NAD+，轉化效能才是最重要，因為會影響大家身體的吸收，而不同成份配搭亦好影響整體效果。其中PQQ就是NMN之父David Sinclair都曾於訪問中推薦過的NMN催化劑，所以大家要留意NMN產品中，有沒有PQQ的成份。

美國抗衰老藥物專家推薦日本製「iPRO NMN極致三合一18800+配方」

擁有美國抗衰老藥物研究院院士、美國UCLA生物化學學士及美國USC醫學博士的美國抗衰老藥物專家謝啟豐博士在了解過市面上不同的NMN產品後，就決定推薦「iPRO NMN極致三合一18800+配方」，謝博士指：「市面上大部分NMN都會加入其他成分以增強NMN功效，而iPRO NMN揀選了人體所需的β-NMN，再配合PQQ和白藜蘆醇能產生更多NAD+，三種成份相輔相成，是十分理想的配方組合。」

其中PQQ成份本身已經是NMN之父DAVID SINCLAIR 認可能提高轉化效果，有助大家身體吸收，而且iPRO NMN由日本認證NMN生產商製造^，採用日本萃取技術，日本製造，純度達最高標準，每日兩粒足夠成年人每日所需建議攝取量，有效改善新陳代謝、睡眠質素、記憶力及腦退化，減少疲勞狀態，提升身體活力等。

而且對比坊間NMN製造商及代理商的經驗及口碑，「iPRO NMN極致三合一18800+配方」是首款由擁有20年歷史，上市醫美集團修身堂旗下的醫美品牌iPRO所主理，以他們多年處理美容修身及逆齡經驗，絕對是信心之選！

^日本榮協認定工廠GMP

（資料及相片由客戶提供）