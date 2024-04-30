母親節禮物推介｜The Future Rocks永續珠寶　登陸K11 MUSEA

世界地球日(4月22日)剛剛過去，如何令日常的衣食住行變得更環保，更具可持續性，值得大眾深思。源自香港的全球培育珠寶平台The Future Rocks (TFR)以推廣永續珠寶為概念，肩負推動實驗室培育鑽石及珠寶發展和普及化的責任，在引領大眾品味時尚的同時，亦引導大家對未來珠寶的關注。TFR近月更於K11 MUSEA開設快閃店，讓大眾親身體驗創新珠寶的未來性與匠心工藝之餘，更可享指定貨品「第二件半價」的專屬優惠。適逢母親節將至，由即日至5月10日，顧客於網上平台購買珠寶禮品套裝亦可享高達7折優惠，為母親送上珍貴又別具意義的永續珠寶，將愛傳遍地球。



匯聚嶄新培育鑽石珠寶飾品 觸目快閃@K11 MUSEA

THE FUTURE ROCKS 的核心價值是可持續性、創新和創造力，利用可回收、具有社會意識的材料，包括回收金屬、實驗室培育鑽石和實驗室培育寶石，作為產品的核心，創造出永續且環保的時尚珠寶。TFR猶如一顆來自未來的超新星，環繞東京、巴黎、紐約和上海等時尚之都後，這個新進珠寶平台最近正式在發源地香港著陸。

TFR選址進駐香港時尚地標 K11 MUSEA，為期三個月的快閃店設計簡約而神秘，帶出未來珠寶閃耀光芒。快閃店裝置更可重複使用、擴展，充分體現了TFR對地球友好的理念。快閃店搜羅了TFR自家原創及來自世界各地的培育鑽石珠寶飾品，設計融合創新和顛覆性的元素，當中包括正在申請專利、歷時59小時精心製作、採用實驗室培育的藍寶石戒環和鑽石製成的THE RING I & II；與美國科技珠寶品牌Lightbox Jewelry合作打造的TFR x The Lightbox Joy系列；Unsaid系列則與法國時尚珠寶品牌攜手以再生能源、回收雨水及天然氣巧製而成；來自日本、以星際為靈感、散發璀璨光芒的實驗室培育珠寶—Hikari系列；當然不少得由TFR自家設計實驗室的團隊所設計的作品。由5月1日到20日，K11 MUSEA快閃店指定商品上更推出「第二件半價」的專屬禮遇，不妨親身到店體驗未來珠寶的獨特之處，為自己、身邊摯愛或另一半選購特色單品。

Hikari 系列

TFRxThe Lightbox Joy系列

彩色培育鑽石 藝術與科學結晶

革命性珠寶飾品《The Ring》運用先進的材料與科技，讓戒指設計盡顯優雅而饒具玩味。指環的部分完全由實驗室合成的無色藍寶石製作而成，看似在手指上輕盈懸浮，主石則由實驗室培育鑽石精製而成，通過創新的工藝、精密的切割、拋光和磨光技術，每個角度都閃爍著完美光芒。TFR再下一城，與Lightbox Jewelry合作開發獨家《THE RING II》，並運用Lightbox的彩色實驗室培育鑽石，推出優雅藍鑽及奢華粉紅鑽版本，拼湊出更夢幻迷人的未來珠寶。

母親節優惠低至7折 永恆手鏈服務

女性對閃爍鑽石總是沒有抵抗力，趁母親節為母親送設計獨特、意念不凡的未來珠寶，由心說聲感謝的同時，與家人摰愛一同認識TFR的理念。鼓勵大家踏出新一步，以可持續的消費模式回饋地球母親。由即日至5月10日，線上顧客可享受TFR設計實驗室字母系列產品8折優惠，珠寶禮品套裝系列更享7折優惠，讓你跟母親配襯出簡約時尚風格。

此外，TFR推出永恆手鏈週末特別優惠，打造專屬珠寶首飾，為每位客人量身訂製，無縫貼合，與母親、伴侶一同選購，更添意義。TFR提供多款14K實心金項鍊，加上各式吊墜，與手鐲進行搭配，適合不同個性喜好的朋友，獨一無二的未來珠寶隨時隨地伴隨身邊。有興趣的朋友記得預約永恆手鏈服務，項鍊選擇價格HKD$400起，購物滿HKD$5,000或以上即可免費獲得永恆手鏈服務乙次。

了解更多︰https://bit.ly/3xWjUWp

(資料及相片由客戶提供)