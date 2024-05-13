崇光感謝祭Part 2｜SK-II首推增量裝優惠「買一瓶送半瓶」神仙水

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凍齡女神Stephy亦是SK-II的忠實用家。

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^根據Beauté Research SAS於2024年1月發布《香港季度零售銷售報告-2023年第4季》的數據 (該報告涵蓋香港百貨商店、專賣店及網上專櫃品牌)，在2023年第4季SK-II 光蘊臻采煥亮精華為亮白精華類銷售第一的精華 (版權所有©️2024 Beauté Research SAS)。

*實際售價以零售商標示為準，零售商對商品的最終銷售、價格和促銷擁有完全的自主決定權。禮品的價值是以正品廠家建議零售價計算每ml／g／片裝單價後，乘以禮品實際ml／g／片裝數計算，僅供參考。禮品／貨品／禮盒數量有限，如禮品出現缺貨情況，SK-II將有權以其他贈品取代而不作另行通知及保留優惠最終決定權。

**指定體驗套裝包括FIRST EXP KIT (FEK) PITERA™體驗套裝、Ultimate Aura Essential (UAE) PITERA™鑽光亮白套裝、Youth Essentials緊緻嫩肌套裝及MK Youth Essentials緊緻嫩肌套裝。

（資料及相片由客戶提供）