春夏保養品推介｜降紅抗痘、舒緩補水！韓國人氣Abib護膚品33折起

春夏天氣悶熱，臉上肌膚特別容易出油泛紅，敏感痘痘肌更需要細緻地呵護。來自韓國小眾人氣護膚品品牌 Abib以增強肌膚自生能力，幫助恢復自然健康狀態為本，當中魚腥草成分對於抗炎袪痘最有效，想擁有水潤無瑕肌？現時「01網購」Abib做緊優惠，當中暢銷魚腥草弱酸性片狀面膜、魚腥草抗炎袪痘鎮靜精華液等， 魚腥草舒緩護理棉更低至33折，快啲趁優惠期間入手啦！而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，記得唔好錯過啦！



1. Abib - 魚腥草抗炎袪豆鎮靜精華液

Abib - 魚腥草 抗炎袪豆鎮靜精華液 50ml

Abib魚腥草抗炎袪豆鎮靜精華液，就很適合日常作舒緩護理，不粘膩的鎮靜配方有助於舒緩滋養肌膚，同時改善瑕疵及粉刺問題。減少泛紅、瘙癢等炎症，打造透光健康肌膚！

Abib - 魚腥草 抗炎袪豆鎮靜精華液 50ml (原價：$205)

限時優惠價：$70（最多可使用1,400積分，抵消 $14現金）

2. Abib - 魚腥草舒緩護理棉

Abib - 魚腥草舒緩護理棉 80片

想快速急救鎮定肌膚，一敷一抹就OK！Abib魚腥草舒緩護理棉使用100% 柔軟兩用純棉片，清爽不黏膩，添加魚腥草萃取物可舒緩緊繃、痘痘爆發等症狀。平滑面可用作濕敷急救補水鎮靜；而紋理面則可以用作清除老廢角質，潔淨毛孔。

Abib - 魚腥草舒緩護理棉 80片 (原價：$276)

限時優惠價：$77（最多可使用1,500積分，抵消 $15 現金）

3. Abib - 弱酸性面膜 (水庫補水 / 復活草 / 魚腥草)

Abib - 弱酸性面膜 10片 (水庫補水 / 復活草 / 魚腥草)

呢款必買韓國面膜之一嘅Abib弱酸性面膜，水庫補水、復活草、魚腥草呢3款類型都大受人氣好評！特殊的 ALBAM 膜布由竹纖維和蛋清製成，全面緊貼肌膚吸收有即時提拉效果！蘊含濃厚保濕的乳霜精華配方舒適滲入肌膚，撫平肌膚瑕疵，補充深層營養。同時可調節肌膚PH值平衡 、增強肌膚抵抗力！

Abib - 弱酸性面膜 10片 (水庫補水 / 復活草 / 魚腥草) (原價：$243)

限時優惠價：$95（最多可使用1,900積分，抵消 $19現金）

4. Abib - 松針毛孔淨透棉片

Abib - 松針毛孔淨透棉片 60片

同品牌嘅另一款棉片就適合油性或毛孔粗大困擾的膚質使用。松針毛孔淨透棉片含30,000ppm的松葉萃取物，有淨化毛孔的功效，改善粗大、黑頭問題，而高山針花萃取物則有效緊緻毛孔，讓肌膚更光滑無瑕。

Abib - 松針毛孔淨透棉片 60片 (原價：$279)

限時優惠價：$92（最多可使用1,800積分，抵消 $18現金）

5. Abib - 魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶

Abib - 魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶 150ml

除咗護理修護外，潔面都係維持肌膚健康最重要嘅STEP 1 ，而呢款洗面奶強烈推薦比敏感痘痘肌使用！魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶，無添加及化學物質，含有豐富50,000ppm的魚腥草萃取物，具抗菌﹑淡化黑班﹑改善皮膚濕疹﹑暗瘡等功效。弱酸性抗痘清潔配方，配合細棉柔軟泡沫質地，可深層清潔同清除毛孔髒污，連黑頭粉剌都通通洗走！

Abib - 魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶 150ml (原價：$136）

限時優惠價：$50（最多可使用1,000積分，抵消 $10現金）

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