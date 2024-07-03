夏日潔面｜清爽無痘從潔淨開始！innisfree、FANCL潔面乳低至36折

炎熱的夏季，肌膚容易出油、積聚污垢，容易導致毛孔堵塞、引致痘痘及毛孔倒塞等問題。想打造健康夏日肌，首要就是選擇溫和保濕、清爽舒緩的潔面產品，徹底清潔肌膚，為後續的保養打好基礎。現時為大家係「01網購」精選夏日潔面乳，innisfree、FANCL、Cetaphil等熱門CP值高的潔面產品都有優惠，更有低至36折，立即入手啦！而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，緊記切勿錯過啦！



1. Abib - 魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶

Abib - 魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶 150ml

魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶，無添加及化學物質，含有豐富50,000ppm的魚腥草萃取物，具抗菌﹑淡化黑班﹑改善皮膚濕疹﹑暗瘡等功效。弱酸性抗痘清潔配方，配合細棉柔軟泡沫質地，可深層清潔同清除毛孔髒污，連黑頭粉剌都通通洗走！

Abib - 魚腥草舒緩抗敏去痘洗面奶 150ml (原價：$136）

優惠價：$50（最多可使用1,000積分，抵消 $10現金）

2. innisfree - 火山泥溫和淨肌潔面膏

innisfree - 火山泥溫和淨肌潔面膏 150g

innisfree火山泥溫和淨肌潔面膏蘊含7倍濟州火山岩泥球能深層清除毛孔污垢、皮膚上的多餘油脂及日常化妝品殘留物，當中BHA可溶解毛孔中多餘的皮脂和死皮，緩解因皮脂過多而引起的暗瘡問題。添加了雪積草成分即使是敏感性皮膚，使用後都不會引致泛紅崩緊。

innisfree - 火山泥溫和淨肌潔面膏 150g (原價：$95)

優惠價：$60（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

3. FANCL - 平衡袪痘洗面奶

FANCL - 平衡袪痘洗面奶 90g

不含香料、酒精及任何刺激性化學成分。當中優質氨基酸系潔凈成分，能深入潔凈毛孔，洗去皮膚誘發痘痘的多餘角質栓。同時能改善過剩油脂分泌問題，使用後讓皮膚保持清爽，後續美容護理更好吸收，為肌提供最基本的清潔與保濕效果！

FANCL - 平衡袪痘洗面奶 90g (原價：$215)

優惠價：$88（最多可使用1,700積分，抵消 $17 現金）

4. FIRST AID BEAUTY 急救美人 - 溫和深層潔淨卸妝修復潔面乳

FIRST AID BEAUTY 急救美人 - 溫和深層潔淨卸妝修復潔面乳 142g

FIRST AID BEAUTY強效系列一向都相當受歡迎，配方溫和有效，貼近肌膚天然弱酸性pH值，能夠有效卸妝，清除油脂、灰塵和污垢。用後不會令肌膚出現脫皮、繃緊和乾燥的敏感狀況。豐盈泡沫，讓受刺激的肌膚更感舒適、清爽潔淨，令肌膚瞬間回復柔滑。

FIRST AID BEAUTY 急救美人 - 溫和深層潔淨卸妝修復潔面乳 142g (原價：$179)

優惠價：$108（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

5. 舒特膚 Cetaphil - 控油抗痘潔膚露

舒特膚 Cetaphil - 控油抗痘潔膚露 235ml

主打擊退敏感肌膚的5大問題，乾燥、泛紅、粗糙、繃緊等的舒特膚 Cetaphil同樣也推出專為暗瘡肌而設的控油抗痘潔膚露。豐盈細膩的溫和潔淨泡沫，能深入潔淨毛孔污垢、去除多餘油脂和卸淨化妝物，更有效減少黑頭達97%*，同時加入甘油、維他命 B5 和維他命 E的三大強效保濕滋潤成份，保留肌膚水份，用後皮膚感覺柔軟細滑。

*資料來源：Cetaphil官網

舒特膚 Cetaphil - 控油抗痘潔膚露 235ml (原價：$368）

優惠價：$155（最多可使用3,100積分，抵消 $31 現金）

6. Dermalogica - 特效鎮靜潔膚霜

Dermalogica - 特效鎮靜潔膚霜 250ml

極之溫和及pH值均衡的乳霜質地，輕盈清爽，含獨有的抗臭氧組合，能溫和地洗淨肌膚上的殘留物。保護肌膚免受環境污染、壓力、荷爾蒙分泌而產生的過敏現象。同時強效鎮靜、抗炎、舒緩降紅，有效對抗痘痘引致的肌膚問題。用後肌膚乾淨不緊繃，混合及敏感肌由其適用。

Dermalogica - 特效鎮靜潔膚霜 250ml (原價：$398）

優惠價：$290（最多可使用5,800積分，抵消 $58 現金）

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