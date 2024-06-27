海洋公園水上樂園最新7大消暑活動！與家人朋友展開「全Sun激鬥」

夏天絕對是玩水的季節！除了冰涼透心的泳池，海洋公園水上樂園還準備多款水game和表演，讓大家盡享夏日狂歡。由2024年7月6日起至9月1日，水上樂園與AEON攜手舉辦「暑假狂熱Party Time」，展開一系列「全Sun激鬥」活動，包括水上排球、籃球和拔河等。若不擅運動的話，亦設有多款小遊戲，不用消耗太多體力，也可享受玩水的樂趣。《01女生》記者帶大家率先瀏覽場內設施，到底有甚麼重點好玩的活動呢？



讓歡樂時光取代炎熱難耐的天氣，海洋公園水上樂園提供的水上活動，不僅適合一大班好友相聚暢玩，而且一家大小都能得以放鬆，趁假日歡度療癒的時光。

由2024年7月6日起至9月1日，海洋公樂水上樂園與AEON攜手舉辦「暑假狂熱Party Time」，展開一系列「全Sun激鬥」活動。(01女生)

海洋公園水上樂園重點活動1. 天海灣 - 舞蹈表演

消暑指數：★★★☆☆

如果喜歡觀看表演的話，記得較準時間，於天海灣霸定較前的靚位，欣賞多位專業舞者和樂手的勁歌熱舞！天海灣定時都有「熱情狂舞」和「水鼓狂歡」表演，前者更結合多首熱門歌曲，包括鄭智薰（Rain）的〈LA SONG〉及韓國女團ILLIT的〈Magnetic〉，讓整個泳池氣氛，都維持炙熱氣氛。

海洋公園水上樂園重點活動1. 天海灣 - 舞蹈表演 (01女生)

海洋公園水上樂園重點活動2. 湧浪灣 - 水上排球

消暑指數：★★★☆☆

在室外泳池也能感到海灘的氛圍！相信平日都不少人，會選擇到湧浪灣拍攝打卡，其池邊不僅擺放著沙灘椅，而且設有人工浪，充滿度假氛圍。今次泳池特別劃出位置，擺放一個小型排球場，並設有特大的充氣球，讓朋友們在內激鬥。

海洋公園水上樂園重點活動2. 湧浪灣 - 水上排球

海洋公園水上樂園重點活動3. 湧浪灣 - 水上籃球

消暑指數：★★☆☆☆

在水上排球的旁邊位置，設有一個充氣的「水上籃框」，由於籃框不高，因此可以輕鬆投入充氣籃球，連小朋友都可加入「戰場」，非常適合一家大細參與。

海洋公園水上樂園重點活動3. 湧浪灣 - 水上籃球 (01女生)

海洋公園水上樂園重點活動4. Sun激鬥之小遊戲

消暑指數：★★★★☆

泳池附近設有一些小遊戲，絕對是消暑必備，如擲水彈裝置，只需稍為用加向後拉，水彈或會被投到對面的洞口爆開，讓對手感受一下清涼的水花。此外，玩輸的一隊還可到旁邊的裝置進行大懲罰，只要投球中標靶，水筒內的水便會整盆倒下來，非常好玩。

海洋公園水上樂園重點活動4. Sun激鬥之小遊戲 (01女生)

只要投球中標靶，水筒內的水便會整盆倒下來。(01女生)

海洋公園水上樂園重點活動5. 百味洞 - 消暑刨冰、特飲

消暑指數：★★☆☆☆

水上樂園內還設有餐廳和小食店，讓大家補充能量，亦設有消暑甜品，包括雜果特飲、刨冰和雪條等，味道因人而異，但重點是可以消暑！

海洋公園水上樂園重點活動5. 百味洞 - 消暑刨冰、特飲 (01女生)

海洋公園水上樂園重點活動6. 衝浪先鋒

消暑指數：★★★★★

場內最具挑戰性的水上活動，相信便是「衝浪先鋒」。以人工造浪方式，讓大家都能在室內享受衝浪的樂趣。設施旁亦有著專業的工作人員協助，因此可以安心暢玩。

海洋公園水上樂園重點活動6. 衝浪先鋒 (01女生)

海洋公園水上樂園重點活動7. Botanical Dream

消暑指數：★★★☆☆

場內最美的打卡位置，以花園佈置為主，間中還會釋放白煙，讓畫面更加神秘和迷幻，就像夢境一樣。若然喜歡打卡的話，這個位置不容錯過！

海洋公園水上樂園重點活動7. Botanical Dream (01女生)

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踏入80周年的法國經典著作《小王子》（Le Petit Prince）登陸海洋公園，由即日起至2024年6月30日，小王子帶同心愛的玫瑰，開啟光影交織的星際旅程。園內繽紛的天幕燈飾、遍布全園的藝術裝置，帶你以不同角度探索小王子的奇幻世界！

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