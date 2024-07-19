結婚洗費預算大公開！酒席鑽飾金器約佔總數6成 禮金公價是多少？

【結婚預算/結婚開支】相信不少準新人在籌備婚禮時，都會先估算各類項目的開支洗費，當中包括過大禮儀式、婚宴酒席、婚紗攝影、結婚對戒、場地佈置、利是等。到底舉行一場婚禮有何必要開支？婚禮預算需要如何分配？各婚禮項目的支出又是多少呢？《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng ，和大家分享婚禮各項目的建議預算、結婚洗費分配等貼士，幫大家更輕鬆籌備婚禮。



舉辦婚禮容易超出預算？

投身婚禮統籌師行業多年的Olivia直言，有不少準新人在籌備過程中都會因為婚禮開支而感到傷腦筋，甚至吵架。因此，她建議大家可先制定婚禮預算開支表，清楚列明開支項目並記錄實際開支。當消費時，不妨貨比三家，三思而行，做出最明智的選擇。

她續指，婚禮支出預算會直接影響新人選擇場地及邀請賓客的人數。假如婚禮預算為HK$40-45萬，大約可以筵開15-20席。而一場婚禮中，最洗費最多應該是酒席、首飾鑽飾及戒指，這三部分所佔總預算的百份比有機會超過6成。

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20大結婚洗費預算一覽

結婚洗費預算｜1. 禮金

一般而言，禮金視乎經濟能力、需要及預算而定，沒有「公價」，建議約HK$59,999或以上。

結婚洗費預算｜2. 婚宴酒席

除了酒席以外，都需要留意酒水、加一服務費等附加費用。而絕大部分的酒店都有最低消費金額，普遍預算支出約HK$150,000或以上。

結婚洗費預算｜3. 場地佈置

需要視乎場地而定，假如場地不包括基本佈置的話，預算支出約HK$10,000或以上。

結婚洗費預算｜3. 場地佈置 (圖片由受訪者提供)

結婚洗費預算｜4. 婚紗攝影

近年不少新人都會影傾向拍攝二輯婚照，預算支出約HK$15,000至HK$50,000或以上。

結婚洗費預算｜5. 專業攝錄及製作

以10至20圍酒席為例，半日或全日婚禮攝錄影服務，通常會選擇1V1P或2P1V，預算支出約HK$8,000至HK$40,000或以上。

結婚洗費預算｜6. 結婚戒指及首飾

傳統上，男女家要為新娘準備四至五款金器，包括：龍鳳鐲、豬仔頸鏈、戒指、龍鳳耳環及髮髻，預算支出約HK$100,000或以上。

結婚洗費預算｜7. 求婚戒指

雖然有種說法是「求婚戒指預算=用2個月收入」，但建議量力而為，豐儉由人。而1卡戒指預算支出約HK$50,000或以上。

結婚洗費預算｜8. 結婚對戒

挑選心儀婚戒對時，不少人都會考慮到品牌、設計、金屬價格及是否配鑽石，普遍預算支出約HK$7,000或以上。

結婚洗費預算｜9. 證婚

證婚可以分為婚姻登記處（婚姻註冊處）註冊或律師證婚，婚姻登記處證婚預算支出約HK$1,020或以上，而聘請律師支出約HK$3,000或以上。

結婚洗費預算｜10. 新人妝髮費+雜費

一對新人的妝髮費包括禮服、配飾、化妝髮型、美容美甲、修身內衣、恤衫、新娘新郎鞋、鮮花、花球、襟花等，預算支出約HK$30,000或以上。

結婚洗費預算｜11. 兄弟姊妹團妝髮+服裝配飾

一般而言，姊妹團化妝及髮型設計預算支出每位約HK$350或以上。以6對兄弟姊妹團服裝配飾為例，預算支出約HK$3,000或以上。

結婚洗費預算｜12. 過大禮

一般而言，過大禮基本套餐約有6籃，包括椰子籃、果籃、海味籃各2，海味籃分為四式、六式、八式選擇，預算支出約HK$4,000或以上。

結婚洗費預算｜12. 過大禮(圖片由受訪者提供)

結婚洗費預算｜13. 禮餅券

女家用的唐餅卡及西餅卡，唐餅卡每張約HK$40，西餅卡每張約HK$20-40不等。

結婚洗費預算｜14. 囍字佈置

當中包括請帖、利是封及囍字設計佈置，預算支出約HK$2,000或以上。

結婚洗費預算｜15. 婚禮統籌師

假如聘請婚禮統籌師，半日、全日或全程服務預算支出約HK$12,000。

結婚洗費預算｜16. 大妗姐

假如只需負責出門入門儀式，預算支出約HK$4,000起。

結婚洗費預算｜17. 婚禮司儀

以6小時婚禮司儀服務為例，預算支出約HK$3,000。

結婚洗費預算｜18. 新人利是參考公價

結婚洗費預算｜18. 新人利是參考公價 (01製圖)

結婚洗費預算｜19. 回禮小禮物

回禮小禮物預算支出約HK$2,500。

結婚洗費預算｜20. 租花車

3小時租借花車費用約為HK$1,500元。

6大慳錢貼士 避免超出預算

有些公司會提供一條龍服務，當中包括自選婚紗、男士禮服、化妝及攝錄影服務等，有機會比分開預定項目節省約一半價錢，性價比高。(圖片由受訪者提供)

慳錢貼士1. 準確計算賓客人數

酒席是佔比最大的支出，所以要準確計算親友的數目。建議先電話邀請，在確定酒席圍數前再以信息向親友確定，盡量減少誤差。

慳錢貼士2. 價格合適立即下訂

經驗之談，所有服務都會在年頭加價，建議預早搜集資料，到不同網站或婚展比較服務內容、價格及優惠，有心水價的話就盡快付款預約。

慳錢貼士3. 選擇一條龍服務

有些公司會提供婚禮全日一條龍服務，當中包括6至8套自選婚紗晚裝、男士禮服、化妝及攝錄影服務等，價格約HK$18,000起。有機會比分開預定項目節省約一半價錢，性價比高。

慳錢貼士4. 幸福承傳

除了紅傘、褂鞋、結婚面盆、毛巾及男女拖鞋之外，其他物品可以用二手物資，環保之餘，亦可以將幸福和愛延續下去。

慳錢貼士5. 租借服務

除了婚紗服飾、花車外，婚嫁首飾、金器都可以租賃。既可省卻保養問題，亦可節省金錢。