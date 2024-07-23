輕熟風新娘必試婚紗推薦！傳統白色婚紗以外選擇：黑紗、閃鑽魚尾

【婚紗/租借婚紗/婚紗款式】婚禮當日，最能展現出新娘形象的莫過於身上的一襲婚紗。說到經典的婚紗，總是讓人想起夢幻的蓬蓬裙。作為成熟輕熟女生，在挑選婚紗時有沒有擔心過婚紗與自己格格不入？《01女生》找來s.a.bridal和大家分享成熟風女性專屬的婚紗推介，當中包括文雅、型格、性感、知性成熟風等，總能找到一套代表自己的婚紗。



成熟風新娘專屬婚紗推介｜1. 神秘型格黑紗款

婚紗總讓人聯想到白色，喜歡型格的你，不妨挑戰黑色。在西方文化中，黑色婚紗代表著忠誠的愛。穿上黑紗化身成高貴的黑天鵝，配上殷紅唇色，更添幾分豔麗。

黑紗不但充滿獨特個性，比起白紗更能修飾線條，令身型更顯纖巧亮麗。不過老一輩對黑色成見較大，選擇黑紗前建議先跟長輩好好溝通，免得長輩不高興。

成熟風新娘專屬婚紗推介｜1. 神秘型格黑紗款 (s.a.bridal)

成熟風新娘專屬婚紗推介｜2. 知性雅致緞面款

材質是另一決定婚紗氣質的因素，而緞面是一種平滑帶光澤的面料，表面平整，仿如珍珠，穿上身後散發出一種低調的貴氣，呈現Less is More的極簡美學。

緞面婚紗設計上沒有太多點綴，反而剪裁方面更為講究，視覺上比起其他款式更修身、俐落。只需配搭一個簡潔的髮型或頭飾，便能輕易地呈現出女性的知性美和內涵。

成熟風新娘專屬婚紗推介｜2. 知性雅致緞面款 (s.a.bridal)

成熟風新娘專屬婚紗推介｜3. 經典蕾絲長袖款

喜歡復古優雅的輕熟女，可以選擇古典設計的蕾絲長袖婚紗。極具復古、浪漫風情的長袖婚紗莊重而優雅，著上後如同王妃般的雍容爾雅，是英國皇室成員的御用款式。

以精緻的蕾絲包裹雙臂，若隱若現間展現小性感。如果想避免手臂顯得粗壯，最好是選用輕身布料或透膚設計的袖子，比起密實設計更為修身。

成熟風新娘專屬婚紗推介｜3. 經典蕾絲長袖款 (s.a.bridal)

成熟風新娘專屬婚紗推介｜4. 優雅閃鑽魚尾款

若要選出一條最具女人味的婚紗，定必非魚尾婚紗莫屬。標誌性的立體貼身剪裁，一直包裹至臀部下方，裙擺才緩緩地向外散開，完美勾勒出女性的線條美。象牙色喱士、綴滿奢華閃鑽、華麗貼身魚尾剪裁，配上性感吊帶，絕妙的配搭讓妳盡顯典雅貴氣。

成熟風新娘專屬婚紗推介｜4. 優雅閃鑽魚尾款 (s.a.bridal)

成熟風新娘專屬婚紗推介｜5. 性感刺繡透視款

集性感、浪漫於一身的蕾絲刺繡款，V形開胸設計，配上裙擺位置的蕾絲透紗，若隱若現展示出迷人美好的曲線，充滿女人味。

成熟風新娘專屬婚紗推介｜5. 性感刺繡透視款 (s.a.bridal)

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