婚禮座位表｜主家席/賓客Seating Plan應該這樣編排！1情況最尷尬

【婚禮座位表/婚宴Seating Plan/婚禮籌備】婚禮大日子將至，相信不少人新人都會為編寫賓客座位表而感到煩惱。到底安排誰人坐主家席座位？不同賓客的座位位置應該如何編排？應該按關係、親密度而決定座位表 ？《01女生》找來資深婚禮司儀Big Mac，和大家一一拆解編排婚禮座位表迷思及分享編排婚宴座位表的貼士，避免發生尷尬情況。



在估計酒席圍數後，下一步就要決定賓客名單，而編排婚禮座位表更是籌備婚禮中一大重要環節，因為它直接影響整場婚禮氣氛、賓客感受及滿意度。因此，Big Mac建議大家在處理座位安排時，嘗試從輩份、尊貴程度、現場氣氛中取得平衡，讓所有人都享受這場婚宴。

編排婚禮座位表迷思｜1. 主家席擺位應該男左女右？

在婚宴當中，男女家都會各設一圍主家席，但到底是按甚麼標準去決定主家席位置？追溯至傳統，是根據「龍」與「鳳」排序。傳統龍鳳大禮堂是龍右鳳左（面向台計），所以男女主家席位置應該依據男右女左這個方向。

編排婚禮座位表迷思｜1. 主家席擺位應該男左女右？ (受訪者提供)

編排婚禮座位表迷思｜2. 如何編排主家席座位？

建議按親疏關係而編排座位，不一定是按輩分而安排。

編排婚禮座位表迷思｜3. 長輩、父母朋友一定坐最前？

不少人新人在編排座位時，都會考慮到長幼有序，所以都會安排長輩坐在較前位置，以示敬意，同時讓他們感受被高度重視，以有更好的婚宴體驗。

編排婚禮座位表迷思｜4. 「氣氛組」應該坐哪兒？

為讓全場更輕鬆投入婚宴氣氛，較年輕賓客、部分「氣氛組」一般都會安排坐在場地中央或前方位置，尤其是進場路線兩旁，把婚宴氣氛推至高峰。

編排婚禮座位表迷思｜4. 「氣氛組」應該坐哪兒？(受訪者提供)

編排婚禮座位表迷思｜5. 同一圍檯的賓客座位安排？

即使是輕婚禮、小型婚禮，都需要小心處理座位表。一般而言，都會將賓客類別分為姊妹團、兄弟團、朋友、同事、同學、普通親友等，盡可能安排同一類別、互相認識的賓客坐在同一圍。另外，亦可將年齡相約、輩份相近的賓客安排同坐，方便交流。

編排婚禮座位表迷思｜6. 如何編排「單丁人士」座位？

假如有小部分賓客單獨前來祝賀，避免將所有「單丁人士」編排在同一圍檯，造成尷尬場面。建議盡量安排和兄弟姊妹團、較年輕的朋友同坐。