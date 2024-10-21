最美代言人！何超蓮以真實用家身份代言Beaunique信心之選

香港首家於客人面前即場開封，保證足量及使用原廠正機及正貨的日間醫療中心，與真實用家何超蓮小姐合作代言品牌。同時，品牌擁有全方位的專業醫學美容療程，駐場醫生及哈佛醫療導師級團隊主理，全力打擊黑店、黑心醫美及外賣醫生的惡行。

何超蓮分享選擇Beaunique ——It’s All About Trust

何超蓮為品牌代言人之外，亦是真實用家角度分享，首度播出的幕後花絮，片中超蓮展現最佳狀態，不論皮膚或是身形體態皆最接近完美無瑕。展現出超蓮對品牌的信任，以及她對美的態度及對品牌的忠誠。

「由細到大，我只做有把握嘅嘢」

Beaunique 的皇牌醫學美容療程有凹凸洞、眼袋、膠原皇、提拉皇、殺斑皇等排名不分先後。皮膚管理及身形體態都能提供最專業及最優質的服務。所有儀器均獲FDA及CE認證。多個國際性獎項及認可，贏得眾多顧客的口碑，實力無可置疑，奠定美容業界的地位。

親身體驗療程 安心於幕前展現最佳狀態

何超蓮頻於出現幕前及幕後製作，走入醫學美容時代，坊間出現不少黑店及無良的美容院等地方，超蓮只會選擇有認證及信譽的地方做療程。親身體驗才是王道，診所使用高質量儀器，即使非入侵性療程也能達致即時效果，客戶能夠彈性選擇適合及有效的療程。由頭到腳變美，展現最佳視人狀態。

堅拒黑心醫美 宏揚醫學精神

Beaunique 由駐場醫務總監監督及管理，在專業的醫學知識及技術上，提供安全且最有利患者的方案，絕不會為牟利而欺騙患者進行不必要的療程。提供十足的信心保證及安全感予顧客。堅拒黑心醫美的惡行及操作，與外間的黑店及黑心醫美背道而馳。

環境舒適優美 寧靜放鬆空間

Beaunique 分店地理位置優越，鄰近地鐵站，店內環境整潔優美，令客人可以放鬆及舒適地享受療程。私隱度十足，享受貴婦級般的療程。

Beaunique Medical Aesthetics

Whatsapp 查詢： (852)6298 3288

港島區旗艦店：銅鑼灣告士打道280號世貿中心2002-03室 （銅鑼灣站D1出口）

九龍區旗艦店：旺角登打士街56號家樂坊1111室（油麻地站A2出口）

(資料及相片由客戶提供)