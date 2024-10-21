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最美代言人！何超蓮以真實用家身份代言Beaunique信心之選

撰文：王玥晨
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香港首家於客人面前即場開封，保證足量及使用原廠正機及正貨的日間醫療中心，與真實用家何超蓮小姐合作代言品牌。同時，品牌擁有全方位的專業醫學美容療程，駐場醫生及哈佛醫療導師級團隊主理，全力打擊黑店、黑心醫美及外賣醫生的惡行。

何超蓮分享選擇Beaunique ——It’s All About Trust

何超蓮為品牌代言人之外，亦是真實用家角度分享，首度播出的幕後花絮，片中超蓮展現最佳狀態，不論皮膚或是身形體態皆最接近完美無瑕。展現出超蓮對品牌的信任，以及她對美的態度及對品牌的忠誠。

「由細到大，我只做有把握嘅嘢」

Beaunique 的皇牌醫學美容療程有凹凸洞眼袋膠原皇提拉皇殺斑皇等排名不分先後。皮膚管理及身形體態都能提供最專業及最優質的服務。所有儀器均獲FDA及CE認證。多個國際性獎項及認可，贏得眾多顧客的口碑，實力無可置疑，奠定美容業界的地位。

親身體驗療程　安心於幕前展現最佳狀態

何超蓮頻於出現幕前及幕後製作，走入醫學美容時代，坊間出現不少黑店及無良的美容院等地方，超蓮只會選擇有認證及信譽的地方做療程。親身體驗才是王道，診所使用高質量儀器，即使非入侵性療程也能達致即時效果，客戶能夠彈性選擇適合及有效的療程。由頭到腳變美，展現最佳視人狀態。

堅拒黑心醫美　宏揚醫學精神

Beaunique 由駐場醫務總監監督及管理，在專業的醫學知識及技術上，提供安全且最有利患者的方案，絕不會為牟利而欺騙患者進行不必要的療程。提供十足的信心保證及安全感予顧客。堅拒黑心醫美的惡行及操作，與外間的黑店及黑心醫美背道而馳。

環境舒適優美　寧靜放鬆空間

Beaunique 分店地理位置優越，鄰近地鐵站，店內環境整潔優美，令客人可以放鬆及舒適地享受療程。私隱度十足，享受貴婦級般的療程。

Beaunique Medical Aesthetics
Whatsapp 查詢： (852)6298 3288
港島區旗艦店：銅鑼灣告士打道280號世貿中心2002-03室 （銅鑼灣站D1出口）
九龍區旗艦店：旺角登打士街56號家樂坊1111室（油麻地站A2出口）

(資料及相片由客戶提供)

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