熱賣手信丨創新包裝傳奇12味曲奇禮盒　多層次口味激發味蕾

在煩惱送手信送甚麼好？手信宜體面、不單調，最好優質得來又能盡顯心思，要符合上述要求的話，不妨考慮曲奇四重奏推出的全新「傳奇12味曲奇禮盒」，創新包裝簡樸體面，禮盒之下的每款曲奇均由著名主廚Apollo（劉文達）親自設計，採用優質原材料，天然健康，適合男女老幼享用不油膩，一盒禮盒齊集12款味道之餘，每塊曲奇更擁有2至3層獨特的味道層次，象徵著人生的豐富與多樣，多重口感於味蕾間翻滾，最適合在聚會說笑之間品味，與親朋戚友共同享受味覺盛宴。



天然健康 盡情享用無顧慮

如同曲奇四重奏所有其他產品，均沒有使用任何防腐劑或人工添加劑，保留食物天然香味，並平衝健康元素和豐富層次口感，加上「傳奇12味曲奇禮盒」的所有原料均來自全球27個國家，選用最上乘的材料，確保每款曲奇都新鮮、天然、健康。

多層次口味 滿足不同需求

該禮盒匯集多種不同口味組合，每一款曲奇都不僅僅是單一口味；相反，每塊曲奇擁有2至3層獨特的味道層次，結合多國口味，包括歐洲白朱古力、印尼椰子、夏威夷果仁、日本德島縣柚子等等，多種mix & match組合，帶你遊走世界各地的味覺之旅，每款都別具特色，毫不單調，總有一款是你的最愛。

「傳奇12 味曲奇禮盒」（售價：$288）每款都全新獨特，即看12味曲奇：

花生醬蔓越莓杏仁曲奇

享受一場堅果與果實的交響樂曲—花生醬蔓越莓杏仁曲奇。烘焙香脆的杏仁細細切碎，融入濃郁的花生醬，帶來既濃烈又舒心的味道和口感。蔓越莓的加入為每一口增添了清爽的酸甜，完美平衡了花生醬的濃厚質感，讓每一口都成為難忘的美味體驗。此款產品榮獲比利時國際美味獎最高級別之三星獎。

抹茶白朱古力曲奇

品味抹茶白朱古力曲奇的高雅精緻，當日本抹茶的清新苦韻遇上歐洲白朱古力的甜美輕撫。每塊曲奇如同一支優雅的舞蹈：前調為白朱古力的香甜，隨後抹茶的清幽漸漸浮現，尾調則是一絲甜美的回味，讓人回味無窮。

生椰拿鐵曲奇

讓自己置身於陽光明媚的島嶼——生椰拿鐵曲奇將印尼椰子的奶香與芳香濃郁的咖啡融合，是一段味蕾的旅程。豐富的天然脂肪和營養成分不僅提供美味，還帶來健康益處，將熱帶風情帶入您的日常時光。

黑松露榛子曲奇

享受來自意大利的奢華黑松露榛子曲奇，將黑松露磨成細粉，與烘焙的榛子和海鹽相結合。每一口曲奇都散發著黑松露的濃郁芳香，榛子的香脆口感更是令人難忘。

椒鹽夏威夷果曲奇

探索對比的藝術——椒鹽夏威夷果曲奇將紐西蘭高品質牛油與頂級夏威夷果仁完美結合。獨特的調味料和細緻的海鹽輕灑，賦予這款曲奇多層次的品味體驗。鬆脆中帶著柔嫩，鹹香中蘊含甘甜，每一口都是一場風味的旅程。

特濃柚子朱古力曲奇

讓味蕾升華的特濃柚子朱古力曲奇，融合了日本德島縣柚子的清新亮麗和濃郁的黑朱古力。德島柚子以露天栽培與溫室栽培相結合，果皮厚實，果肉與汁液豐富，為曲奇帶來明快的香氣，與黑朱古力的濃厚完美平衡，為每一口增添層次分明的品味享受。

香蕉夏威夷果曲奇

品嚐香蕉夏威夷果曲奇的純粹幸福感，選用新鮮香蕉打成細膩的香蕉蓉，完美保留香蕉的自然甜香，搭配烘焙過的夏威夷果仁，帶來柔軟與脆口兼具的雙重享受。這款曲奇如同一段陽光灑落的熱帶之旅，每一口都充滿溫暖與愉悅。

藍莓燕麥曲奇

紐西蘭頂級牛油結合美國加州藍莓，輕盈的燕麥搭配肉桂香，天然健康又富有層次。

海鹽朱古力曲奇

精選日本小麥粉和紐西蘭牛油，融入70% 醇厚法國朱古力，加上點點海鹽味道。

牛油杏仁片曲奇

採用精選日本小麥粉和紐西蘭牛油製成的牛油薄片上佈滿美國杏仁碎粒，牛油味濃厚，口感香脆。

朱古力曲奇

精選日本小麥粉和紐西蘭牛油，加入頂級法國純朱古力，朱古力味濃郁。

朱古力咖啡榛子曲奇

選用法國純朱古力，自然無縫地融合了咖啡與榛子的香氣。

曲奇四重奏讓品味曲奇成為藝術和享受，製作著重工序和細節，重視食品天然健康，配合簡樸大方的包裝，是送禮首選。

除了傳奇12 味曲奇禮盒，曲奇四重奏亦已推出傳奇9味曲奇禮盒 $198 (260g) ，新口味曲奇均令人回味無窮。

曲奇四重奏

https://cookies-quartet.com/

尖沙咀 – 金馬倫道店

九龍尖沙咀加拿分道16號金輝大廈地下F 舖

（金馬倫道紅茶冰室/恆生銀行對面，港鐵尖沙咀站B2出口前行約100米）

週一至日：10:00 – 22:00

電話：2656 2068

尖沙咀 – K11 Art Mall 店

九龍 河內道18號 K11購物藝術館 B1層 售貨亭56號

（尖沙咀站D1出口，敏華冰廳門前）

週一至日：11:00 – 21:00

電話：68794310

旺角店

九龍 西洋菜南街1號 豉油街24-26號 福泰大廈地下2-4商鋪

（旺角站E2出口前行右轉沿西洋菜南街直行約5分鐘到豉油街，百老匯電器對面。或從油麻地登打士街，沿西洋菜南街方向直行約7分鐘）

週一至日：10:00 – 22:00

電話：3618 8730

九龍城店

九龍九龍城獅子石道9A地下

（近太子道西行人隧道）

週一至日：11:00 – 20:00

電話：2382 2817

銅鑼灣店 – 堅拿道東店

香港銅鑼灣軒尼詩道432-436號人和悅大廈地下1號商舖

(港鐵銅鑼灣站A出口，時代廣場出口左轉羅素街，後右轉堅拿道前行約100米)

週一至日：11:00 – 21:00

電話：2382 2827

銅鑼灣 – 希慎廣場店

香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B1層B117B號舖

（港鐵銅鑼灣站F2出口）

週一至日：11:00 – 21:00

電話：6408 2397

太古城店

香港太古城道18號太古城中心1樓144號舖誠品生活太古店L108專櫃

週一至日：11:00 – 20:00

電話：8490 7052

機場店

香港國際機場1號客運大樓7T039號舖

(北面離境大堂方向G區，進入安檢口之前)

週一至日：07:00 – 23:00

電話：6040 2706

沙田店

新界沙田新城市廣場第一期1樓售貨亭1A

(戲院方向， 星巴克斜對面)

週一至日：11:00 – 21:00

電話：6502 0678

屯門店

新界屯門區鄉事會路83號V city MTR層 (近V city M-6&7, 誠品書店對出)

(屯馬綫屯門站C3出口, 步行約100米)

週一至日：11:00 – 20:00

澳門店 (向太生活空間 Pop-up)

澳門高美士街348號地下

(從外港客運碼頭步行約7分鐘即可抵達)

週一至五：11:00 – 20:00

週六至日：12:00 – 21:00

電話：(853) 6682 5747