ORIGINSPA尖沙咀旗艦店開幕｜BTL Exion第五代進駐ORIGINSPA

位於尖沙咀美麗華廣場12樓的ORIGINSPA旗艦店於2024年10月26日隆重開幕。開幕儀式邀請了商務及經濟發展局副局長陳百里博士、「IBH國際美容健康總聯合會」創會會長彭玉玲女士，以及TVB藝人袁偉豪先生和張寶兒女士擔任主禮嘉賓，並由林盛斌先生(Bob)主持。儀式上展示了ORIGINSPA最新引進的儀器及全新主題星空房（星空櫻石椅) ，並特別邀請了VIP嘉賓參與體驗。



引進第五代BTL Exion設備 革新非侵入性療程

ORIGINSPA很高興地宣布引入第五代BTL Exion設備，這是一種創新的非侵入性療程，結合射頻（RF）和TUS技術。此療程能夠自然增加肌膚中的透明質酸，增幅高達224%。顧客可以無痛、無創地體驗這項安全舒適的療程，重拾青春活力。BTL Exion技術已證實能有效促進自體膠原蛋白和彈性蛋白的生成，無需外部添加。ORIGINSPA致力於為顧客提供最先進的美容技術，讓每位顧客在舒適安全的環境中享受到卓越的護理效果。

由左至右︰TVB藝人袁偉豪先生、TVB藝人張寶兒小姐、ORIGINSPA專業儀器機導師、ORIGINSPA創辦人曾秋婷女士。

獨創「星空櫻石椅」療程 帶來獨特放鬆體驗

ORIGINSPA推出全新療程——星空櫻石椅。此療程設備使用櫻島火山石，具備釋放遠紅外線的特性，可深入皮下組織，促進血液循環，並對健康有顯著益處。星空主題房間內佈滿璀璨的星空燈，營造出舒適放鬆的氛圍，搭配輕柔的Jazz音樂及電影，讓顧客如同置身於舒服寧靜的環境中。此療程特別適合情侶共享，ORIGINSPA致力於提供全方位的身心放鬆體驗，讓所有顧客感受到無與倫比的舒適。

由左至右︰TVB藝人張寶兒小姐、TVB藝人袁偉豪先生。

新增男士專區及Hair房 提升男士療程體驗

ORIGINSPA宣佈全新男士專區及Hair房的啟用，專為男士設計，提供更舒適的療程空間。顧客可以體驗獨家的ORIGIN HAIR肌源活髮系列療程，該系列採用Exosome外泌體成分，可以有效修復毛囊，加速髮絲生長，不僅提升頭髮健康，更可以幫助男士打造更自信的形象。

由左至右︰ORIGINSPA創辦人曾秋婷女士、商務及經濟發展局副局長陳百里博士。

享受專屬優惠 立即預約新療程

ORIGINSPA目前推出全新療程，包括第五代BTL EXION療程、EXOSOME肌源活髮術及星空櫻石椅，顧客可享優惠價格進行預約。這些療程旨在提供卓越的護理效果，幫助顧客重拾青春與健康。

**優惠詳情：**

1️⃣✨HKD980 第五代BTL EXION（眼部療程）✨

2️⃣✨HKD580 EXOSOME肌源活髮術✨

3️⃣✨HKD328單人享受 HKD598二人同行✨

1. 星空櫻石椅 (30分鐘)

2. 人手・經絡按摩 (45分鐘)

**預約詳情：**

- WhatsApp電話：+852 5686 5336

- 營業時間：星期一至五（12:00-21:00），星期六（10:00-19:00），星期日（10:00-18:00）

- 地址：尖沙咀美麗華廣場A座12樓1202-03室

- 更多療程及優惠詳情，可以上ORIGINSPA官方網站：https://www.originspa.com.hk

(資料及相片由客戶提供)