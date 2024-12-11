未夠抵，即係蝕底！雙12 ShopBack賺購物獎賞高達105%現金回贈！

雙12購物節又殺到！各大商家以及購物平台紛紛推出不同驚喜購物優惠，不論是旅行機票、網站購物車中各類生活用品，甚至是日常乘車出行，也可以在這個消費黃金時段取得至抵的折扣價格！但您真的以為這就是優惠盡頭？小編發現透過每次使用ShopBack可再賺更多購物獎賞，並且享有高達105%現金回贈！下文即教您如何簡單３步使用ShopBack拎走各大品牌消費回贈，以及推介雙12限定著數優惠，各位網購達人切勿錯過！



【雙12著數攻略一】12月限定新客獎賞

ShopBack新用戶於12月1至31日內首次消費滿$100，即有機會贏取雙人香港至英國來回機票連旅遊禮券 （價值：HK$100,000）或其他11款旅遊體驗獎品！（每個獎項設有上限獲獎名額，更多條款及細則請參考ShopBack 網站/App。）

2024年ShopBack 12.12 優惠

推薦碼: 01HK2412

專屬下載連結：https://app.shopback.com/hkg/partner/01HK2412

而透過在註冊綁定高回贈信用卡，更可獲得額外豐富獎賞！



【雙12著數攻略二】ShopBack x 渣打指定信用卡 享額外$1,800現金回贈

ShopBack首次與渣打銀行攜手合作提供額外回贈優惠，越簽越賺。即日起至12月31日，只要經ShopBack網購時使用渣打銀行指定信用卡，在指定多間商戶消費(包括iHerb、淘寶等)，即有機會賺取港幣1,800元現金回贈。全新渣打國泰萬事達卡客戶更享港幣900元額外現金回贈! 詳情請參考ShopBack 網站/App。

ShopBack App 綁定渣打信用卡教學



第一步：於ShopBack App主頁內點選「渣打信用卡高達$1800獎賞」（如圖）

第二步：於頁內點選「綁定信用卡」> 點選「安全新增信用卡或扣賬卡」

第三步：填妥您的渣打信用卡資料後 > 點選「新增付款卡」

綁定信用卡後，經ShopBack於指定商戶消費，除賺取ShopBack現金回贈外（回贈額無上限），可額外賺高達HK$1,800現金回贈

*所有升級優惠以ShopBack官網/App資料作準

*ShopBack新客購物前請到手機應用程式「賺取更多」參加指定挑戰，受條件及細則約束

【雙12著數攻略三】ShopBack 雙12高達105%現金回贈！

香港人常用的Uber 、iHerb 、淘寶 、Trip.com 、NordVPN等等知名品牌與ShopBack於雙12購物節推出聯乘優惠！Uber有新客$100現金回贈 、iHerb設最多17%現金回贈 、淘寶可獲最多48%現金回贈、Trip.com推出機票12%現金回贈、NordVPN更最多105%現金回贈，買得盡興同時幫您慳到盡！

知名品牌雙12現金回贈大優惠



👏淘寶：最多48%現金回贈

👏foodpanda：最多35%現金回贈

👏Zalora：最多21%現金回贈

👏NET-A-PORTER：最多20%現金回贈

👏iHerb：最多17%現金回贈 (12am-1:59am)

👏Trip.com：機票12%現金回贈

👏UNIQLO：最多7%現金回贈

👏Uber：新客$100現金回贈 (10pm-11:59pm)

👏NordVPN：最多105%現金回贈 (12月5-12日)

🙌於ShopBack App綁定渣打信用卡，12.12 活動期間網購更可賺多額外12%現金回贈（限指定商戶）

雙12著數優惠加碼！ShopBack x Agoda 精彩活動優惠

12月限定購物獎賞絕不能錯過ShopBack x Agoda 精彩活動優惠！

ShopBack用戶於優惠期內，於Agoda購買指定精彩活動可賺取最高12%現金回贈! 精彩活動包括: 香港迪士尼樂園、昂坪360纜車、香港海洋公園、福岡塔、日本關西機場機場快線 HARUKA、京成電鐵(Keisei Skyliner)車票等。詳情請參考ShopBack 網站/App。

👏12月11日1AM - 12月13日 12:59AM：12%現金回贈

👏12月13日1AM - 12月18日 12:59AM：7%現金回贈

ShopBack係咩嚟?

ShopBack是一間全球性電子商務網站，於2014年新加坡成立，目前在新加坡 、馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣、泰國、澳洲、越南、韓國、香港， 2023年更擴展到歐洲德國，總共11個市場經營，全球擁有超過四千萬個用戶。無需改變消費模式，賺取三重賞，透過進入ShopBack商戶網站落單，同以往購物流程一樣流暢！除了可以享受商戶及指定銀行優惠外，還可以賺取現金回贈，一張單賺三種獎賞，幫您慳到盡！

ShopBack現金回贈等於真金白銀？

ShopBack現時與超過500個品牌合作，包括香港人所熟悉的Uber 、iHerb 、淘寶 、Trip.com 、NordVPN等等，品牌會根據流量向ShopBack支付費用，ShopBack會將部份用於營運，其餘則以現金形式回贈給消費者。每間商戶都有不同現金回贈比例，消費者透過ShopBack轉到品牌網站購物並成功交易，即可賺取現金回贈。

ShopBack的現金回贈既非點數，也不是積分制，而是真正可存入銀行戶口的現金，可以用作任何形式消費，並不限制於ShopBack平台內使用，亦不需如積分制般常故慮到期日子，所以消費靈活度十分高。

ShopBack３步拎ShopBack賺盡購物獎賞！

第一步：註冊帳號，使用邀請碼將額外現金獎賞，並可瀏覽點擊心水商戶有超過500間知名商戶任您選擇

🔑2024年ShopBack 12.12 優惠

推薦碼: 01HK2412

專屬下載連結：https://app.shopback.com/hkg/partner/01HK2412

第二步：系統會重新導向到您選擇的商戶網店，訂單會經ShopBack到商戶，消費者可於網站如常購物並確認訂單

第三步：回贈將於兩天內被追蹤商戶確認後回贈將轉為可提取狀態，回贈滿$50便可提取至銀行帳戶內

ShopBack有別於一般銀行信用卡及借貸平台，無需開戶批核或繳付年費或須指定消費金額賺取獎賞，直接登記並進入商戶消費，讓您消費得無所顧慮。

ShopBack新手小貼士

1. 每次網購都經ShopBack到您的心水網店，確保ShopBackapp與商戶app都已經更新至最新版本

2. 整個網購流程必須以同一個裝置及同一個頁面完成

3. 留意商店的現金回贈概覽，明白有什麼產品將提供回贈

4. 留意安裝廣告攔截軟件，會影響現金回贈追蹤

ShopBack操作詳情可看以下官方教學：

還在將心愛的物品冷落在購物車裡？雙12期間ShopBack提供了以上全面的旅行購物著數優惠，錯過了便要再等下一年的折扣熱潮！心動不如行動！立即透過以下推薦碼及專屬ShopBack下載連結享受精彩的現金回贈購物之旅！

2024年ShopBack 12.12 優惠

推薦碼: 01HK2412

專屬下載連結：https://app.shopback.com/hkg/partner/01HK2412