聖誕節片單｜14大節日必看：《照明商店》、《望月》、迪士尼作品

【Disney+｜聖誕節片單】踏入12月，聖誕氣氛逐漸濃厚，在計劃聖誕派對中的節目，為家人好友準備一套充滿節日氣氛的電影或劇集，也是一件很溫馨的事。這次為大家精選了多部精彩的影視作品，包括《照明商店》、《外甥芭蕾團》、《巴黎迪士尼樂園幻影煙花匯演》等，都是很適合於節日當中一起觀看。



聖誕片單1. 《照明商店》12月4日上線

由朱智勛和朴寶英主演的《照明商店》，劇情講述照亮黑暗巷弄盡頭的照明商店在深夜營業中，照明商店的老闆遵守著即使只有一位客人來也要做生意的原則，每天晚上迎接因各種緣由來到照明商店的客人們而引發一連串的神祕故事。

聖誕片單1. 《照明商店》12月4日上線（品牌提供）

聖誕片單2.《星球大戰：骷髏兵團》12月3日上線

《星球大戰：骷髏兵團》由祖迪羅、凱莉肯頓、賴恩姬拉岩士唐主演﹐劇情講述四個孩子迷失於星球大戰的銀河世界中，他們要尋找回家的路，並於旅程上遇到各種險境和怪異的外星人。

聖誕片單2.《星球大戰：骷髏兵團》12月3日上線（品牌提供）

聖誕片單3.《JUNG KOOK: I AM STILL》12月3日上線

《JUNG KOOK: I AM STILL》拍攝歷時八個月，紀錄片記錄了Jung Kook作為BTS防彈少年團成員發展單飛的成功之路。於《JUNG KOOK: I AM STILL》THE ORIGINAL當中，將會見到Jung Kook與世界頂尖製作人交流合作，同時捕捉了Jung Kook穿梭於紐約、倫敦及首爾期間錄音、表演、拍攝MV，以及於首張個人大碟《GOLDEN》旋風式宣傳之旅當中散發出的獨有藝術才華。

聖誕片單3.《JUNG KOOK: I AM STILL》12月3日上線（品牌提供）

聖誕片單4.《望月》12月20日上線

《望月》由李靖筠、陳湛文、李麗珍及李芯駖主演，劇情父親在美珍（李靖筠 飾）小時候離家出走，從此一去不返，留下母親（李麗珍 飾）、大哥阿風（陳湛文 飾）和她。美珍在便利店工作，每天受盡經理的無理對待，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；阿風生意不順，加上與妻子（李芯駖 飾）分居，在家人面前唯有假裝恩愛；母親為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到遺憾。人有悲歡離合，他們終會意識到，能夠相聚一刻，就是最好的時光。

聖誕片單4.《望月》12月20日上線（品牌提供）

聖誕片單5.《外甥芭蕾團》已獨家上線

《外甥芭蕾團》充滿節日氣氛，劇情講述在搞定職涯中最大的一單交易之後，麥克（賓史迪拿 飾）告別大城市的單身生活，來到俄亥俄州鄉村的一個農場，他的幾個外甥最近成了孤兒，麥克要幫助他們尋找新家。

聖誕片單5.《外甥芭蕾團》已獨家上線（品牌提供）

聖誕片單6.《巴黎迪士尼樂園幻影煙花匯演》12月27日上線

在這部《巴黎迪士尼樂園幻影煙花匯演》中，將在睡美人城堡的中心觀看到令人驚歎的特效和煙花，準備在節目放映時屏息靜氣，然後併發出驚歎吧，是次表演以讓人難以想像的方式展現了迪士尼最經典的瞬間！

聖誕片單6.《巴黎迪士尼樂園幻影煙花匯演》12月27日上線（品牌提供）

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