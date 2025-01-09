忙到飛起都Keep到靚？旅遊達人Christy　靠純JYUN月費模式變靚！

成日喺Instagram見到旅遊達人 Christy（梁芷珮）啲旅行post，佢唔單止要應付時差同唔同地方嘅天氣，仲要係 3個小朋友嘅媽媽，真係忙到甩轆，而且佢仲特別鍾意戶外活動。但你有冇發現，佢每次出鏡啲皮膚狀態都好好？一啲都唔覺攰，望落去仲要好sharp醒！令人忍唔住問：「佢嘅護膚秘訣係咩呢？」原來Christy嘅秘密武器就係全港最大型健身中心 24/7 FITNESS 旗下美容品牌純JYUN嘅革新月費計劃，令佢喺繁忙生活中靈活安排時間進行護膚療程，無論佢幾忙都可以輕鬆Keep住靚靚肌，完全冇壓力！！



純JYUN月費計劃 彈性月費模式打破業界潛規劃 專為忙人而設！

Christy大力推介嘅純JYUN月費模式，唔單止專為都市忙碌人而設，仲打破咗美容行業傳統嘅「預繳大筆錢」同「設有套票期限」嘅玩法，真正做到彈性又方便！傳統美容院要你一次過預繳幾萬蚊，仲要設有期限，做唔晒啲療程都會蝕咗。而純JYUN完全唔同，佢嘅月費模式係按月收費，低至$880 起，完全零壓力！

月費計劃有2款，分別係 $880 同 $1,500，每月可以揀最多2 項至4 項療程，想做多啲嘅話隨時都可以升級！而且，唔駛怕忙到冇時間做——因為療程格數可以無上限累積，即係你今個月未用完嘅療程，下個月都可以繼續用返，唔怕浪費一分一毫，真心啱晒啲時間唔穩定嘅都市人！咩都想試吓，又想做密啲？仲可以升級至無限任做計劃，靚得完全冇制限！

Christy平日喜愛戶外活動，經常同陽光玩遊戲嘅佢，都無懼近距離自拍。

就算到溫差極大、又乾又大風嘅沙漠，Chrsity都Keep到好狀態！

40項療程自由選擇 總有一款啱你

純JYUN提供超過40項唔同療程，無論你係想解決邊方面嘅皮膚問題，定係想深層保養護理，都有啱你需要嘅選擇！包括深層清潔，高效補濕，收緊提升，美白袪斑，抗敏修復^ 消脂增肌，身體按摩等等，真係多到數唔晒，總有一款啱你！而Christy成日都會做嘅療程包括：

深層清潔：Christy成日飛，又特別鍾意戶外活動，皮膚易受污染同堵塞。深層清潔幫佢徹底清除毛孔內嘅污垢同殘留化妝品，令肌膚保持乾淨透亮，避免因油脂積聚而爆痘！

膠原緊緻：喺長途飛行或者戶外活動後，皮膚容易出現鬆弛同倦容。增加膠原可以幫助Christy收緊面部輪廓，減淡疲態，令佢即時睇落更有精神，影相上鏡都更加自信！

淨澈補水：Christy成日喺唔同氣候環境之間轉換，例如寒冷嘅滑雪假期或者陽光充沛嘅沙灘旅行，皮膚好容易乾燥缺水。透過淨澈補水，佢可以深層滋潤肌膚，快速修復曬後或者長途機後嘅疲態，令皮膚時刻保持水潤光澤！

膠原亮眼：對Christy而言，最困擾佢嘅問題就係對眼。作為3個小朋友嘅媽媽，Christy有時都難免會缺乏睡眠，導致鬆弛、黑眼圈同眼周細紋。膠原亮眼療程幫佢改善眼周細紋，導致鬆弛、黑眼圈，令雙眼更有神采，無論係拍片定出鏡都更精神！

點解Christy大推純JYUN？ 透明、專業、又方便！

Christy大讚純JYUN夠透明，完全無隱藏收費，啲價錢一早寫得清清楚楚，幾時去都唔怕海鮮價，真係靚得好放心！ 除此之外，純JYUN嘅環境仲超級舒服，仲有雙人房㖭！Christy就成日約埋老公Kenneth 一齊去做療程，Relax之餘仲可以變靚靚，過程超享受！

至於安全方面，純JYUN用嘅儀器全部經過美國FDA、歐盟CE及韓國KFDA等認證，產品亦係正廠正貨，唔使擔心有假貨問題。而且，佢哋嘅美容師團隊全部都係專業級別，經過嚴格訓練，手勢仲好到ichiban，成個療程都會令你身心休息，得到放鬆，效果仲即時睇得見！ Christy話：「純JYUN嘅革新月費計劃係按月收費，療程可以累積使用，今個月嚟唔到，可以留返下個月，絕對唔會嘥！」唔單止價錢合理，療程選擇多，仲可以隨時隨地安排時間去做，對於成日飛嘅Christy嚟講真係方便到爆！無論幾忙，都可以Keep住皮膚靚靚哋，再唔怕時間唔夠用啦！

即刻行動，即刻逆齡！

如果連Christy呢啲成日忙到周圍飛嘅旅遊達人都可以靠純JYUN Keep住靚，你仲有咩理由唔試？即刻WhatsApp查詢詳情，或者去純JYUN 官方網站睇下有咩療程啱你啦！純JYUN嘅革新月費模式，等你喺忙碌中都輕鬆變靚，無壓力Keep住最佳狀態！

純JYUN

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