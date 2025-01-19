單身即地獄4｜被譽為歷來最漂亮？成員年齡/職業/知名度一覽

單身即地獄4｜每當韓國戀愛綜藝《單身即地獄》推出新一季，參加者言論都會令觀眾看得咬牙切齒，同時亦會被高顏值所吸引，一直收看到尾。最新第4季同樣邀請美女加入，更被譽為歷來最漂亮，而她們都來自不同的職業和生活，當中更有翻版的「SANA」和「鄭彩娟」？



單身即地獄4｜女成員資料1. 李時安

喜歡看韓國選秀節目的話，相信大家對李時安都不陌生，曾參加《偶像學校》及《Produce 48》，因擁有姣好身材，並擅長性感舞蹈，而吸引大批關注。她的外貌更被指與前DIA及I.O.I成員鄭彩娟相似，而且個性主動，表示遇到心儀對象會主動接近，並希望遇到內心強大的另一半。

單身即地獄4｜李時安

年齡：25歲

職業：平面模特兒

Instagram追蹤人數（截至1月17日）：16.7萬



單身即地獄4｜女成員資料1. 李時安 (IG@youseeany)

單身即地獄4｜女成員資料2. 鄭裕陳

自言身邊不乏追求者的鄭裕陳，職業是位舞蹈老師，於梨花女子大學舞蹈系畢業，現時還專攻碩士研究，非常勤力。她亦熱愛潛水，不時於社交網站分享練習自由潛水的影片，而且喜歡小動物，家中養有名字為「Candy」（캔디）和「Raon」（라온）的玩具貴婦狗。

單身即地獄4｜鄭裕陳

年齡：約29歲

職業：舞蹈老師

Instagram追蹤人數（截至1月17日）：3.2萬



單身即地獄4｜女成員資料2. 鄭裕陳 (IG@youjini1225)

單身即地獄4｜女成員資料3. 裴智姸

近期成為韓國化妝品牌Angels Liquid品牌大使的裴智姸，也有參與今季的《單身即地獄》，並因外貌略似TWICE成員SANA，而引起網民關注。她現時為模特兒，曾拍攝韓國食品廣告，也曾出演饒舌歌手JAEHA的MV《틀린그림찾기》，個性較愛冒險，表示興趣是騎馬，「破風的感覺非常暢快，我很喜歡。」

單身即地獄4｜裴智姸

年齡：25歲

職業：平面模特兒

Instagram追蹤人數（截至1月17日）：8.2萬



單身即地獄4｜女成員資料3. 裴智姸 (IG@bxxyon)

單身即地獄4｜女成員資料4. 金慧真

憑著172厘米高挑身材，以及開朗和舒適的個性，金慧真在節目中相當受歡迎。她的來頭亦不少，曾奪得2020年韓國小姐冠軍，而該屆更特別在決賽階段，要求參賽者素顏穿西裝亮相，可見出她的自然和膽識。她亦曾接受4年以上的偶像訓練，惜最終沒有出道，現時則參與綜藝，表示遇到有好感的對象，會直接用眼神放電，讓對方瞬間被她的魅力收服！

單身即地獄4｜金慧真

Instagram追蹤人數（截至1月17日）：6.3萬



單身即地獄4｜女成員資料4. 金慧真 (IG@07_27___)

單身即地獄4｜女成員資料5. 金我璘

金我璘在節目中，表示自己有反差魅力，指別人認為她看來高傲冷漠，但其實自己個性瀟灑。她在節目中言論充滿自信，而且是位熱愛大自然的人。

單身即地獄4｜金我璘

職業：模特兒

Instagram追蹤人數（截至1月17日）：1.9萬



單身即地獄4｜女成員資料5. 金我璘 (IG@arinin_dd)

單身即地獄4｜女成員資料6. 金珉楔

金珉楔也是位常駐幕前的人，曾是LG Twins棒球隊的啦啦隊員，並在「2011職棒啦啦隊網路明星投票」中獲獎，得到不少網民喜愛。她現時簽約Mystic Story經紀公司，不時擔任體育主播，前年（2023年）亦參演電視劇《美男堂》，以及拍攝《墜落畫境的你》（又稱《你陷入的世界）。此外，她更曾在2021年參選韓國選美大賽「全國春香小姐」，並奪得「春香真」冠軍頭銜。

單身即地獄4｜金珉楔

年齡：24歲

職業：演員、體育主播

Instagram追蹤人數（截至1月17日）：2.8萬

