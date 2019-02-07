說到曼谷，立即想到的就是「平民價錢、皇帝享受」！有沒有想過，曼谷都有個「文青區」？ 若你跟筆者一樣，喜歡旅遊，卻又不愛擠擁，對那些所謂的旅客景點都看膩了，那曼谷的阿里區（Ari Area）便是你的不二之選了！

地點便利，但不用擠擁

阿里區是曼谷近來興起的小社區，阿里BTS站（Ari Station）距離市中心暹羅BTS站（Siam Station）不過三、四個站之隔，計程車也不過二十分鐘，並不偏僻，非常方便。而且，Ari Area亦鄰近翟道翟週末市場，若想由中心市到市場，不妨中途停一停，或許會有意外驚喜。

不過，交通方便還都只是其次。更重要的是，Ari Area似是把整個曼谷都濃縮成一個小社區，有地道美食，亦不乏「文青小店」或特效咖啡小店，處處是風景，最適合逃離人群，消磨一個下午。筆者到訪當日是週末，到特色店鋪還是會有一、兩名遊客，但絕不用「排長龍」！

處處是風景的曼谷橫街小巷

每個旅人都有一套自己旅行的方式，有些喜歡分秒必爭，有些喜歡走走停停，漫步街頭。筆者屬於後者，而阿里區遠離了一般曼谷的匆匆忙忙，大街小巷中，不乏壁畫、樹影婆娑、特色小店。在BTS 出口出來，大馬路一邊是小型商場La Villa，走過行人天橋到另一邊便是民宿與小店。

沿Soi PhahonYothin 7巷進去，便是橫巷子Ari 1巷、2巷、3巷等等。大街是地道攤檔，賣小吃水果。橫巷子才是最精彩，有一道整道都是地道熟食，似是泰國版的「大牌檔」；另一邊則是特地咖啡店。大熱設計酒店Josh Hotel 亦在橫巷中，想看「誠實住後感」可按此，沿小巷走到酒店，亦有大受歡迎的咖啡店Onedee Cafe，店鋪小巧，但杯具精美，亦有米芝蓮餐廳Lay Lao，主打地道菜及海鮮，價錢合理。

阿里區有不少受歡迎的小店，有專賣美英式鬆餅的Witty Ville，亦有不少泰國本地品牌的服飾，分佈在不同小巷之中，最適合旅人們尋幽探秘。

阿里區的文青廣場－A – ONE ARI

要數最特別的，一定是「文青廣場」A – ONE ARI。小小廣場有兩至三層，入口位置便是大受歡迎的Coffee No.9 ，店主Ton熱愛咖啡，還特地到了澳洲深造，店內招牌咖啡是Nitro cold brew及把果汁加入咖啡中。筆者呻一口鮮橙咖啡，不得了。香橙沒有多餘的甜，卻剛剛好中和了咖啡的苦澀，卻沒有失掉咖啡應有的回甘。

走進去，便是小小的露天美食廣場，有數間小店賣不同國家小吃，各有特色。二樓亦有是桌椅，可稍稍遠朓景色，夏天亦不覺悶熱。廣場還不定期會有音樂表演，舞台就只兩把高腳椅子，一把結他，也別有一番風味。走到另一邊的二樓，亦有供客人一邊品茶，一邊做Spa的Chaari Spa。

阿里區不似一般曼谷旅遊區般有一股「遊客味」，也沒有大型商店讓大家忘情掃貨。但若回歸旅遊的本質，出走不過為走走停停，到處看看風景，那阿里區便是「不熱門」的好選擇。

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阿里區一帶由文青旅館cafe、精緻spa到平民美食天堂，應有盡有，玩大半天也不覺悶。（Ari_neighborhood@Instagram）

小店餐廳分散，先規劃路線再出發

雖說阿里區是特色小店「集中地」，但其實小店、餐廳cafe等是分佈在多條內巷、小街，筆者初次到訪也有中伏之感，只預留了3、4小時，卻發現好些bookmark了的小店，竟要步行20至30多分鐘，而且中途以民居、餐廳居多，難以停留休息。好些絕不可以錯過的如Calm Spa當然也是必須預約。因此非常建議規劃好路線，如ari.neighborhood等IG帳戶則能讓你一次過看清心水小店，非常幫到手。

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