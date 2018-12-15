Ariana Grande膺Billboard年度女性獎 ：我的人生過太快，會犯錯

2018年，對於25歲的Ariana Grande來說，可說是充滿戲劇性的一年。 5月時與前度Mac Miller分手後，跟新男友Pete Davidson相戀本個月後迅速訂婚。但9月時卻傳來Mac Miller因過量服藥而身亡的惡耗，網上抨擊讓Ariana Grande壓力爆煲，最終在10月宣布與Pete Davidson分手。 儘管如此，Ariana Grande卻在音樂事業上有很好的成績。告別舊愛的單曲《thank u, next》讓她第一次登上「告示牌熱播100首（Billboard Hot 100）」冠軍歌曲，MV破了YouTube最快點擊率過億的紀錄，更加讓她贏得告示牌的「年度風雲女性」（Woman of the Year ）獎項。

Ariana Grande獲得今年告示牌「年度風雲女性」（Woman of the Year ）獎項(@billboard)

這是我事業生涯最好的其中一年，也是我生命中最糟糕的一年。(This has been one of the best years in my career, and like the worst of my life.) Ariana Grande

日前，Ariana Grande獲獎時不禁說出以上這句話。她發表感言的時候也說：「很多人看我好像已經什麼都擁有，但在現實生活中，我其實不知道自己在做什麼......如果你對於未來感到很迷惘，你其實並不孤單。」

曾因新戀情而備受抨擊

Ariana Grande宣佈與Mac Miller分手後不足1個月便公佈跟Pete Davidson的新戀情，但兩人的戀情五個月後便告終。(@petedavidson)

Ariana Grande宣佈與Rapper Mac Miller分手後不足1個月便宣佈跟Pete Davidson的新戀情，甚至極速訂婚。對於兩人的戀情，外界充滿著反對的聲音，主要原因是外界認為兩人太快走在一起，而男方同時又被負面新聞纏身。儘管兩人愛得高調，卻無法避開一切流言蜚語，Pete Davidson一度被迫刪去Instagram帳號。

其後，前男友Mac Miller逝世，網民對兩人的抨擊更加嚴重。Ariana Grande被指是Mac Miller濫用藥物的罪魁禍首，需要為他的死負上最大責任。雖然Pete Davidson一直陪伴在側，但兩人最終也是分手收場。究竟是否因為前度離世而導致分手，外界無從稽考。但可以肯定的是，連串的打擊為Ariana Grande帶來的傷痛的確很大。

Ariana Grande跟Mac Miller分手後幾個月便傳來對方去世的消息，對她的打擊很大。(vcg.com)

傷痛過後重新出發

Ariana Grande於《thank u, next》逐一向前度道謝，把自己的感想寫出來勉勵自己。(@arianagrande) 寫出《thank u, next》這首答謝前度的歌曲，大抵也需要幾分勇氣。Ariana Grande在歌曲中大方地列出所有有公開過戀情的前度名字，並逐一道謝。就算最終無法走到最後，她仍然對過往的戀情絕不後悔，也不去掩飾自己對他們的由衷感激。畢竟從傷痛中學習，也是成長的一個過程。 被問到對自己2018的最大成就，Ariana Grande則表示《thank u, next》這首歌當之無愧：「其實要寫一首性感或者歡樂、毫無意義的歌曲很容易，但是我很榮幸這是一首很有意義的歌曲，而且它是我第一首獲得告示牌『熱播100首』的歌曲。」「推出這首歌曲的過程很倉促，它不是為了要成為任何冠軍歌曲，我只是想把自己的感受表達出來。」 傷痛過後，Ariana Grande選擇寄情於創作音樂，把自己的感想寫出來勉勵自己。在新歌中提及到，自己就是最好的伴侶，從過往的戀情中，她學會的還是要先愛自己多一點。她曾大方表示自己喜歡每一首所創作的歌曲，包括熱戀時寫下的《Pete Davidson》。從傷痛中仍能站起來，甚至能夠向對方表達感激之情，那就證明她真的變得更成熟了。

愛情以外也有很多美好的事情

exactly .... a new chapter 🖤 gratitude, growth, embracing our path bumps n all .... thank u, next https://t.co/D4J0DzpnPJ — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2018年11月3日

我的人生過得太快，我會犯錯，但我也會從中學習，無論發生什麼事情都好，我依然感激不盡。 Ariana Grande

對於Ariana Grande來說，這年是一個充滿突破的一年。她曾在Billboard的訪問中說，自己與朋友在最艱難的時期寫下《thank u, next》，對於療傷的過程很有幫助，對此她形容：「這是一個很美好的經歷。」她表示在這麼短時間內經歷了太多，現在不管怎樣，也只想自己開心和健康，並承諾要努力創作更多音樂。「我曾想過要停下來，我只想一直成長、練習和變得更好。」

資料來源：billboard.com