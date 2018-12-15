Juno麥浚龍與謝安琪，其同推出新碟《The album》，Part One在開賣當天迅速售罄，12月14日補貨時筆者有幸買到，一窺Juno如何以2萬字解構出軌離婚再偷情的一段段感情關係。

麥浚龍謝安琪推出新碟《the album part one》，竟然一碟難求。（林芷欣攝）

人生第一次做迷妹，竟然就是昨日（14/12）中午在CD店等職員開箱買Juno新碟，開賣5分鐘，店員賣出3隻。

同一時間朋友在fb傳來惡耗，他在荃灣CD店買完，排後面的女生問職員：

「Juno新碟仲有幾多隻，我全部要晒！」

一句「全部要晒」，何其震撼！先不論到底是炒碟還是真心粉絲，身邊的中女朋友個個忽然回復少女心說要買cd就已經難能可貴。朋友說Juno新碟是誠意之作，值得支持，故事編曲歌詞mv美學皆用心，我卻不以為意，我在意的是那文本，粗略估計洋洋二萬二千字的文本。

即刻睇《The Album Part One》新碟開箱 ===>

+ 5 + 4 + 3

新碟超高質量包裝：由17歲唱到中年

新碟《The Album》以一本全白色的書本包裝，一貫的Juno美學。內頁用上書紙襯托出男主角董折（麥浚龍飾）曾在紙廠工作，甚至連第二名女兒出生時，他也因紙廠工作困身而無法陪伴浦銘心（謝安琪飾）到醫院，連貫又用心。除了CD、postcards和海報，還有數十頁文本，以及一只兩位主角17歲結婚時所戴的草繩戒指。全碟共7首歌，除了二人一早派台的單曲，還包括了最近釋出的麥浚龍《暴烈．34》及謝安琪《沐春風》，由17歲唱到二人中年。

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麥浚龍謝安琪推出新碟《the album part one》，隨CD附送二人雙面海報。（kaytse@Instagram）

說實話，《暴烈．34》編曲配合Juno唱功，比起任何一隻whisky或烈酒還嗆喉，筆者一杯都無法喝完。但跟前作《勇悍．17》與《一個女人和浴室》等組合起來，新碟七首歌終於為董折、蒲銘心、藍定凌等這個故事（部份），解開大家爭論已久，排出一個官方順序。

《勇悍．17》=>《困獸．28》=>《暴烈．34》=>《一個女人和浴室》=>《一個男人 一個女人和浴室》=>《人妻的偽術》=>《沐春風》

故事由17歲的董折（麥浚龍飾）、浦銘心（謝安琪飾）相戀閃婚懷孕讀大學，到社會現實磨滅了一段反叛青春，再到浦銘心（謝安琪飾）離婚後再嫁藍定凌（古天樂飾），在此不贅（詳盡版延伸閱讀）。謝安琪新歌《沐春風》，作為全碟的最後一首歌，唱出中年女人不再理會世俗目光，配上周耀輝的詩，美到糜爛，但文本透露不多，只看出浦銘心（謝安琪飾）雖多年前已跟藍定凌（古天樂飾）再婚，但每兩個星期總有一晚不在家，有人說她回頭去找董折，但文本卻道出她有另一個「她」。

不計歌詞，粗略估算約22000字的文本，是吸引不少粉絲，包括筆者入手的原因。（林芷欣攝）

失蹤的文本：21-30、41-48、57-70、79-102、111-132、141-158

不少粉絲在都知道，這隻CD只是part one，不少人認為只說了兩位主角前半生的故事，part two應會關於後半生。看來未必。Juno是次以書頁方式，將文本與歌詞印在書紙之上，不過歌與歌之間，卻有「留白」。失蹤的96版文本（未計後續），相信正是part two的內容之一。尤其是董折暪妻子在《困獸．28》與半裸紋身女bar tender「小心」躲在酒吧更衣室半小時；後來患有躁鬱症又失婚的他，在人生最壞時候遇上女警「戴慈欣」；甚至藍定凌後來為浦銘心跑了去學冰島語，難道是在願如期團聚於冰島某地方？值得期待Juno在part two解畫。

麥浚龍Juno不時在IG post出創作過程。（juno_mak@Instagram）

回到故事根本。全份文本第一句：「切爾諾貝爾核爆（Chernobyl Nuclear Incident）。」一段瘋狂的關係，像張愛玲《傾城之戀》般由一件瘋狂的世界大事襯托下開始，在世界再度瘋狂前結束。董折與浦銘心的愛情，「結束」於二人34歲的一天，2003年6月30日，之後一天發生了什麼事，Juno在文本中留了個白，但在我們生命中，卻切切實實地發生過。或許由始至終，Juno都不只在說愛情，說人生說混沌說寂寞說荒謬說你也說我說香港。

謝安琪飾浦銘心、麥浚龍飾董折，17歲他們交換的婚戒，也藏在CD盒中。（juno_mak@Instagram）

或許我們買的，從來不是CD

迷妹拿著錢，一直等一直whatsapp呻：店員拆箱記帳賣出CD，到底要多久才能完成。想當年不是熱傳Juno買粉絲追車加$100（每米計算）嗎？那我真金白銀付錢買碟還要站著乾等，不是個諷刺嗎？

或許，從來我們追的不是歌、不是星，是夢想是俾人踩到地底都仲可以靠一口氣爬起華麗轉身的漂亮；等的買的也不是碟，是那段衝動勇悍會走進CD店的17歲罷了。