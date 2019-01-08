【創業女生】情傷頹四年整蛋糕找到心靈港灣　開店一年響朵憑執著

「每個手製蛋糕作品背後，都藏著他最獨異的靈魂。」

24歲的Jay，剛脫了畢業袍，樣子看起來還有點稚氣，但已經是人氣蛋糕網店的店主兼廚師，「我想做一件事，就會投放100%的心思，直到成功為止。」中文系出身的她，從前不會做甜品，只會揮筆寫下一句句詩詞，朋友在機緣巧合下教了她做幾款蛋糕，一試，便迷上了，開蛋糕店的念頭也漸漸萌生。她帶著一股熱血，不顧後果地向前衝。

做豆蓉是最需要花時間練習的部份。（鄧倩螢攝）

開業不過一年多，Jay已經有了一班熟客，她的作品成了別人的心靈雞湯，「別人用兩三年才能建立的事業，我用一年時間就建立了。」這句沒有囂張之意，她如此拼命，只是為了彌補錯失了的時間，「我和前度分手後，足足頹廢了四年，整天只懂得去蒲，喝酒，當時我整個心思只放在前度身上，心裏只是想著如何挽留這個人。」

她後來才明白，面對改變心意的人，努力只是徒然。「我只想把過去的時間追回來。」她還是一如以往般執著，只是將這份固執放在了小店上，「過往前度就是我的心靈依靠，現在這家店變成了我的心靈棲息地，安穩可靠得多。」然而，心中踏實了，一個對蛋糕一竅不通的人希望開蛋糕店，還是要下一番苦功。

一個鏡面蛋糕的誕生：

半年時間，近乎不眠不休地做蛋糕。（鄧倩螢攝）

「我是完美主義者，一定要做到最好才會賣出去，我不會將客人當白老鼠。」在做蛋糕方面是門外漢的她，每天幾乎花了全部時間練習做蛋糕，做豆蓉，畫鏡面，「現在店內的每款鏡面，我都至少畫了五十次。」她一股勁地衝，完全不留「後路」給自己。

開店前的半年，她每天最多只睡兩小時，犧牲了休息時間，當時還是大學三年級的她也放棄了學業，「我幾乎沒有去上堂，GPA插水式地下降。每天練習擠花練到筋膜炎。」付出的還有金錢，她喜歡酒和咖啡，希望把兩者融合到蛋糕之中，「我學習調酒，沖咖啡，考了雞尾酒和咖啡調配師的資格。」學費，材料費，未開店就將兼職所賺的十多萬花光。她後無退路，只能憑著技藝賭一把。

（鄧倩螢攝）

Jay過往的練習作品：

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這一場賭局，她沒有輸，小店現在的訂單已經排到下年初，或許她賣的不只是蛋糕，還有一種感覺。小時候就想成為社工的Jay，現在用另一種方式延續自己的夢想，「店內的蛋糕沒有固定款式，客人向我說他們的故事，我就為他們設計蛋糕，再配上我自己為他們寫的一首新詩。」食甜品使人快樂，吃一口Jay做的蛋糕，不一定是甜的，你可能會嚐到一點回憶的苦澀味，「不是每個訂蛋糕的客人都是為了慶祝，曾經有客人希望藉著蛋糕向失散十年的朋友表達思念。」

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