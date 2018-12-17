【林淑敏大小姐】入行18年歷高山低谷　兼職撐夢想：大病後有收穫

等逾一年，「大小姐」林淑敏終奪「最佳女配角」。《萬千星輝頒獎禮2018》昨晚舉行，林淑敏去年雖失落獎項，但今年呼聲仍高，與「送水輝」的感情線，更讓觀眾看得入迷，能夠獲獎亦是實至名歸。

「大小姐」林淑敏(右)和「送水輝」許家傑(左)一同出席頒獎典禮。(VCG)

林淑敏的演技，予人巴渣潑辣形象，由《真相》的闊太Emily，至「大小姐」龍力蓮及資深大律師賈慕芝，憑其凌厲的眼神，如機關槍般的語速，都使下屬敬而遠之。戲外的林淑敏，則如其名般，溫婉嫻淑，處事謙虛，由2000年的港姐競選入行，一直默默耕耘，從未抱怨，亦自言不喜歡罵人。

延伸閱讀：

【張美妮】結婚5年終懷孕 願當背後賢內助：想他回家後感溫暖

【王君馨】焦糖mocha定情 懂獨立但求被愛：老公替我捉緊風箏線

【萬千星輝賀台慶】黃智雯成雙料視后：一步一步來，更適合我性格

角色與現實的相像之處，在於兩人都是名女強人，會為事業努力拼搏，即使是小角色，也會全力以赴，曾接受訪問時，表示「演戲是種藝術工作，而在香港做藝術文化的人，生活是較艱難，我們如何堅持？可能是天真、興趣及熱誠驅使，這份熱誠大於金錢物質所帶來的滿足感。」

生活需靠金錢支持，總不能僅靠興趣食飯，林淑敏為負擔開支，曾一度身兼兩職，同時當演員和文員，平日亦會較省錢，「其實只需返回最起點，後退一步去想自己真正需要甚麼，當我們價值觀扶正後，就能用興趣繼續實踐理想。」

+ 5 + 4 + 3

不過，由於壓力過大，她於2008年患甲狀腺功能亢進症，痊癒後更證實患乳癌，令內心頓時崩潰，事事變得緊張，但她仍堅強抵抗，接受多次痛苦的化療，曾憶述，「面對人生種種未知，不必先為自己定下答案，因很多事情發展下去，未必如想像般差，那刻我跟自己說，將來若面對療程的各種不適，不必太過敏感，要來便來吧。」

癌病或讓人失去生存意志，但因林淑敏的堅強和樂觀，令其戰勝病魔，接受其他訪問時，表示「那次的大病，對我來說是有收穫。很多人認為患大病會賠上健康，但起碼在我身上並不是，自此令我更注重健康，我認為健康是可追回來。」她亦感謝信仰的幫助，雖然沒保證天色常藍，但讓她在患病中，得到依靠。

他當我是一個需要休息的普通人，當我有負面情緒時，他會很體諒，盡量保持平穩的情緒，亦不會覺得我是一個負擔。對我而言，這已十分足夠。 林淑敏

丈夫是抗癌動力：光頭也可愛

外表堅強，但林淑敏跟「大小姐」一樣，再強悍的人，也需要一個避風塘，瞭解自己個性，知道自己內心想法，即使發脾氣，也會看成是撒嬌，仍會為你排難解紛。她確診患癌時，當時仍為男友的陳中原（Tommy）得悉後，不禁眼泛淚光，縱然林淑敏提出分手，他仍堅持一起面對，認為癌病不會讓兩人分開。

林淑敏與Tommy於2013年結婚。(VCG) 女生愛美，林淑敏於化療期間，口腔潰爛、面黃骨瘦，頭髮更一絲絲脫落，令其對外表感自卑，但Tommy不僅沒感嫌棄，反讚對方禿頭很可愛，「她開始脫髮時，我沒大驚小怪，反而動手幫她剃髮，沒頭髮可以戴帽，有甚麼大不了呢？」 林淑敏亦指，因為對方的鼓勵，讓她鼓起勇氣，到街上走走，「因為Tommy覺得我很可愛，從不覺我醜。記得一次，我因剛生出來的頭髮而興奮，他更不斷跟我說：『你的頭髮很長啊。』說上不只20次，我便開始相信頭髮真的很長，於是滿有自信走到街上。」雖然她其後發現頭髮一點也不長，但對方仍堅持表示，「但我真的覺得很長」，也許情人眼裡出西施吧！

延伸閱讀：

【萬千星輝賀台慶】太過性感？馮盈盈真空透視裝：突破框框再出發

【麥明詩】自修考獲律師牌 名牌大學又如何：用時間努力說服人

「大小姐」林淑敏演活黑面龍力蓮 強勢女生的感情世界你又懂嗎？

成功抗癌，林淑敏與Tommy的關係，亦步入另一新階段，於2013年結婚，生活幸福快樂。昨晚，林淑敏在台上感性發表致謝，感激老公不斷的支持，其後接受訪問時，更大讚對方「很多時候他都會在晚上跟我對劇本，並常會扮演『送水輝』。」現實裡，她得到一個人生伴侶，伴她廝守終生，亦讓「大小姐」和「送水輝」的演繹，更添一份愛意，令觀眾沉醉其中，並希望戲裡的「大小姐」，如現實的林淑敏般，能夠有情人終成眷屬。