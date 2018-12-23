【女生香港地】一日歐遊度聖誕：感受維也納氣息　如臨英國攝政街

聖誕佳節，雖僅有兩天假期，但已足夠「歐遊」，而且價錢不過百元，讓你在繁忙工作中，抽身減壓，說的不是真正的歐洲，而是藏於本土的「小歐洲」。 攝影：黃寶瑩

雖歐遊計劃暫未成事，但這個「小歐洲」之旅，相信能望梅止渴。

從未親歷歐洲，但對當地的冬季浪漫甚有憧憬，寒冷天氣裡，被暖和的燈飾包圍，亮起小而耀眼的燭光，耳邊傳來感恩的聖詩，看到純白的雪花徐徐飄落，這時這刻，多麼想時間一直停留。筆者的歐遊計劃，雖暫未成事，但這個「小歐洲」之旅，相信能望梅止渴，亦讓我更有動力儲錢和安排時間，準備下年去趟真正的旅行。

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在此感受到維也納的藝術氣息。 維也納小鎮的鄉土氣息 節日少不了音樂配襯，濃濃的氣氛當中，眾人優雅地載歌載舞，好不浪漫。以音樂之鄉著稱的奧地利維也納，光聽見名字，經以令人著迷，地形如一把小提琴，亦曾是不少音樂家的靈感地，包括貝多芬、莫扎特和海頓等。 這典雅的小鎮靈魂，現已移至本港的小巷裡，藝術家Zue Chan透過畫筆，將當地的小街特色，活現於壁畫上，並混合多種暖色，繪出樹木的生機，以及緩緩流動的河水，搭以傳統歐洲建築和店鋪，縱然不是立體和真實，但當中的氣息，只需閉起雙眼便能感受。

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地點：港島西營盤忠正街

難得能真正享受用餐時間。 寫意度假的歐陸早餐 難得偷得浮生，是時候把步伐調慢，享受下午的陽光，細嚐美食入口的變化，不理煩憂，唯我獨醉於這刻。相較於英式早餐，這次轉一點口味，選擇傾向歐陸風味的早餐，吃一口牛角酥，或喝一口暖烘烘的咖啡。 西營盤斜路左右兩旁，充斥林林總總的商店，其中一家的外觀格外低調，凹凸不平的灰白水泥牆外，設有一列座位，上擺放兩張發黃的紙桌子，雖然古舊，卻吸引我的目光。裡外如一，餐廳被四面粗糙的水泥牆包圍，黑色窗框和玻璃，將外面的繁囂隔絕，靜止的空氣，讓你在沉思中，尋回最寫意的自己，而木製的桌椅，亦有反璞歸真的感覺，配搭微帶酸甜的紅絨毛蛋糕（紅莓味），每刻都是真正的享受，花費也不過百元。

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地點：西營盤第三街63號地下B舖 營業時間：周一至周五：09:00 - 19:00；周六、日、公眾假期：10:30 - 19:00

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這裡極有英國街頭風格。 英國攝政街的展翅天使 說到英國的聖誕，不奇聯想到倫敦攝政街的購物大道，百年古色的建築，被繁華的車道相隔，每逢聖誕前夕，路上都會懸掛大型燈飾，亦有不少點燈活動，吸引遊客到場約會慶祝，當中的天使（spirit）造型，更尤為特別，把一個個小燈泡，連串成天使的外觀，並背後展翅飛翔，閃閃發光。 燈飾的耀眼，每每讓人感動，這壯麗場景，於本年特別延展至本港，讓眾人能夠一睹風采。走進這條街道，彷如有道隨意門，四周都是英國的白色建築，抬頭便看見攝政街的天使燈飾，感覺如置身當地，有股濃濃的聖誕暖意。香港雖不曾下大雪，但如想看到雪景，不妨到此一遊，可惜拍攝當天，剛好對不上時間，不然的話，相信會更有冬日氣氛。

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